IMAMO 876 NOVOZARAŽENIH, PREMINULO 46 LJUDI: Dobre vijesti za one koji su preboljeli virus, a nisu završili u bolnici

U Hrvatskoj je 1928 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 217

Preminulo je 46 osoba

U svijetu je potvrđeno 157.564.677 slučajeva

Preminulo je 3.284.544, a oporavilo se 135.028.073

Španjolska od 20. svibnja planira dopustiti Britancima ulazak u zemlju bez PCR testa

21:49 – Španjolska od 20. svibnja planira ukinuti zahtjev koji nalaže da Britanci po dolasku u zemlju moraju predočiti negativni PCR test na koronavirus, pod uvjetom da stopa zaraze u Britaniji nastavi opadati, kazala je u utorak španjolska ministrica turizma. “Otvaranjem britanskog tržišta, Britanci će moći posjetiti Španjolsku”, naglasila je Reyes Maroto nakon tjednog sastanka vlade, pruživši time nadu ugroženom turističkom sektoru.

Planovi za ukidanje zahtjeva za PCR testove dio su šire revizije europskih propisa o neobaveznim putovanjima izvan EU-a, za koje je Maroto očekivala da će biti odobreni do 20. svibnja. “Britanci bi nas mogli posjećivati od 20. svibnja nadalje bez PCR-a ako će stope incidencije biti ispod trenutno promatranog raspona, a on sada iznosi 50 slučajeva na 100.000 ljudi, rekla je Maroto. Napomenula je i da Španjolska mora smanjiti vlastitu stopu zaraze kako bi potaknula britansku vladu da ukine ograničenja za povratne putnike.

Brzi testovi na koronavirus za privatnu upotrebu za deset dana

21:48 – HALMED je u utorak zaprimio obavijest o stavljanju na tržište brzih testova kojima će građani sami sebi moći provjeriti prisutnost koronavirusa, a njihov dolazak u Hrvatsku očekuje se za desetak dana, javio je RTL. “To su medicinski proizvodi koji su namijenjeni za samostalno korištenje kod osoba koje nisu profesionalci, pa je bilo je potrebno dokazati da su oni pouzdani i dovoljno jednostavni i da ih građani mogu koristiti na siguran način”, rekla je glasnogovornica HALMED-a Maja Bašić. Test će se moći kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, a njihova cijena će biti niža od 100 kuna.

Član uprave Medike Jakov Radošević kazao je da se kod testova koji će se pojaviti testira prisutnost virusa na pljuvačku. Napomenuo je da postoje još dvije vrste testova, jedna testira sadržaj sluznice usne šupljine, a drugi nosa. Najavljeni test je registriran u Njemačkoj, ali farmaceuti u Hrvatskoj očekuju i druge testove, rečeno je.

Kraljičin govor: Johnson obećao borbu protiv nejednakosti

16:31 – Britanski premijer Boris Johnson obećao je da će se boriti protiv nejednakosti i “izjednačiti” dijelove zemlje nizom zakona koje je kraljica Elizabeta predstavila na svečanom početku zasjedanja parlamenta. Na skromnijoj ceremoniji zbog pandemije covida-19, kraljica je iznijela zakone koje vlada planira progurati, od stvaranja radnih mjesta i zdravstvene zaštite do smanjenja birokracije nakon brexita.

“Prioritet moje vlade je osigurati nacionalni oporavak od pandemije koji će učiniti Ujedinjeno Kraljevstvo jačim, zdravijim i prosperitetnijim nego prije”, rekla je 95-godišnja kraljica u govoru kojim je otvoreno zasjedanje britanskog parlamenta. “Da bi se to postiglo, moja će vlada izjednačiti mogućnosti u svim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, podržavajući radna mjesta, tvrtke i gospodarski rast i odgovoriti na utjecaj pandemije na javne usluge”.

Britanski program cijepljenja je daleko ispred mnogih drugih zemalja i opada broj zaraza pa Johnson želi oživjeti svoj program “izjednačavanja” i obnoviti vodstvo zamagljeno optužbama za kronizam. “Kriza ni na koji način nije umanjila vladinu ambiciju ili apetit za promjenama (…) Dobili smo povijesnu priliku da stvari promijenimo na bolje”, rekao je Johnson.

Crna Gora ukinula policijski sat, situacija s pandemijom sve bolja

16:28 – Crnogorske zdravstvene vlasti u utorak su odlučile ukinuti policijski sat koji je vrijedio od ponoći do pet ujutro, nakon što se je epidemiološka situacija u toj zemlji nastavila poboljšavati, čime je napravljen korak ka potpunom ukidanju epidemioloških mjera. Novom odlukom dozvoljen je promet između općina i vikendom, što je do sada bilo zabranjeno, te je dopuštena glazba uživo na terasama kafića od 19 do 22 sata, dok je ostala obaveza nošenja zaštitnih maski na otvorenome i u zatvorenim prostorima, te mjera zabrane okupljanja.

Crna Gora je u prva tri mjeseca ove godine bila u vrhu liste zemalja svijeta po broju aktivnih slučajeva i oboljelih na dnevnoj razini. Ipak, zahvaljujući uvođenju rigoroznih epidemioloških mjera sredinom ožujka, koje su predviđale zatvaranje obrazovnih ustanova, ugostiteljskih objekata, teretana i fitnes i trgovačkih centara, broj aktivnih slučajeva zaraze smanjen je s oko maksimalnih 10 tisuća oboljelih na tisuću i pol, koliko ih je danas. Broj inficiranih na dnevnoj razini već drugi tjedan zaredom je svakodnevno ispod stotinu.

Crna Gora je u drugoj polovici travnja gotovo normalizirala život ublažavajući gotovo sve epidemiološke mjere, ostavljajući obavezu nošenja zaštitnih maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kretanje između općina vikendom, zabranu okupljanja te policijski sat. Također početkom svibnja, uz veliki odziv građana počelo je masovno cijepljenje stanovništva Crne Gore, pa je za jedan tjedna jednom dozom cijepljeno skoro 17 posto ukupne populacije te zemlje.

Od početka pandemije koronavirusom zarazilo se 98.449 stanovnika Crne Gore, što je preko 15 posto populacije. Od posljedica koronavirusa preminule su 1544 osobe.

Vlasti županije u Širokom Brijegu prve u BiH ukinule policijski sat

16:25 – Vlasti Županije zapadnohercegovačke (ŽZH) sa sjedištem u Širokom Brijegu prve su u Bosni i Hercegovini u potpunosti ukinule policijski sat nakon što se popravila situacija s epidemijom koronavirusa. Kako su izvijestili iz Stožera Civilne zaštite ŽZH-a, na današnjoj sjednici donesena je odluka o ukidanju mjera ograničenja kretanja na prostoru Županije Zapadnohercegovačke počevši od srijede, u razdoblju od 23 sata do 5 sati ujutro.

Mjera policijskoga sata bila je na snazi više mjeseci kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, a odluka o ukidanju je donesena zbog popravljanja epidemiološke situacije. U ovoj županiji dopuštena je nazočnost 100 osoba u zatvorenim prostorijama ukoliko se poštuju epidemiološka ograničenja, dok za veći broj osoba od toga dopuštenje organizatoru mora dati Zavod za javno zdravstvo ŽZH-a. Na otvorenim prostorima ubuduće neće postojati ograničenja okupljanja.

U posljednja 24 sata na području ove županije testiranjem je utvrđeno da je 13 osoba pozitivno na SARS-CoV-2, dok se oporavilo 26 osoba. Policijski sat ostao je i dalja na snazi u svim drugih devet županija u Federaciji BiH, te Republici Srpskoj.

Petrov: Pomorci ne mogu primiti cjepivo iako im je to uvjet za ukrcaj

13:21 – Predsjednik Mosta Božo Petrov upozorio je u utorak kako si hrvatski pomorci nikako ne mogu priskrbiti cjepivo protiv koronavirusa iako im je ono uvjet za ukrcaj na brod, odnosno zapošljavanje i plaću.

Petrov je na konferenciji za novinare u Splitu rekao da je Hrvatska, prema podacima europske agencije za pomorsku sigurnost, šesta zemlja u EU po broju časnika te da 1,5 posto zaposlenih spada u tu kategoriju.

Napomenuo je da su to ljudi koji izdvajaju ogromna sredstva u proračun, a nemaju apsolutno nikakvu mogućnost priskrbiti si cjepivo protiv covida-19, iako im je to uvjet za ukrcaj na brod, svaka plovidba im je ugovor, a ako se nisu ukrcali nema ni ugovora niti kompanije, već su na Zavodu za zapošljavanje.

“Vi danas kada se idete prijaviti na platformu Cijepi.se ne postoji mogućnost odabira pomorca. Ostaje samo mogućnost po dobi. Kako onda pomorac može otići na brod kada mu naša država kojoj plaćaju zdravstveno osiguranje ne da priliku za to? Je li pošteno da pomorci izdvajaju svakoga mjeseca od dvije do četiri tisuće kuna, a za to nemaju nikakvu korist”, upitao je.

Petrov je upozorio i kako u slučaju da neki pomorac u određenoj luci treba liječničku pomoć, a uspio se ukrcati iako nije cijepljen, neće moći izaći s broda kako bi pomoć dobio, što vidi kao još jedan dokaz da njihova država za njih nema sluha.

Istarska županija: Učenici od 5. do 8. razreda u ponedjeljak se vraćaju u školu

12:20 – Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je u utorak odluku da će učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Istri od ponedjeljka, 17. svibnja nastavu pohađati po modelu A, tj. u školi, a za srednjoškolce nastava se do ponedjeljka, 24. svibnja, i dalje odvija po modelu C, na daljinu.

Naime, na temelju procjene epidemiološke situacije i praćenja pokazatelja vezanih uz epidemiju covida-19 na području Istarske županije i trenutne povoljne situacije, Stožer je donio odluku o otpuštanju nekih mjera, navedeno je.

Tako će od ponedjeljka 17. svibnja biti ponovno dopuštene aktivnosti u dječjim igraonicama i radionicama na otvorenom prostoru kao i pohađanje autoškole. Međutim, i dalje nisu dopušteni treninzi u zatvorenim prostorima.

Županijski Stožer je još jednom pozvao prosvjetne djelatnike osnovnih i srednjih škola Istarske županije da se kao prioritetna skupina, u sklopu akcije masovnog cijepljenja, jave za cijepljenje jer je, kako su naveli, “cijepljenje uvjet za povratak na staro -normalno”.

“Brojke bude optimizam, to je dokaz stabilne situacije koja traje već jedno vrijeme, s blagim padom prema dolje. Trend je dobar, uvjeren sam da idemo prema boljim brojkama”, kazao je načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. Ističe da u traženju popuštanja mjera treba biti krajnje oprezan.

“Procjenjujemo situaciju, u dnevnoj smo komunikaciji s Nacionalnim stožerom. Brojke su trenutno dobre, vidjet ćemo u kojem će smjeru sada ići, ne smijemo ići s naglim popuštanjem, da ne napravimo preveliku koncentraciju rizika”, poručio je Kozlevac. Ocjenjuje kako se “ljudi nisu još dovoljno procijepili da bi mogli biti potpuno mirni”. No, u svakom slučaju, dodao je, istarski Stožer je u kontaktu s brojnim organizatorima manifestacija i evenata koji će se vjerojatno održati tijekom lipnja uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Splitsko-dalmatinska županija: 40 novih

12:18 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 509 obrađenih testova danas je 40 novooboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivna na COVID infekciju i to iz Splita 17, Hvara 1, Imotskog 1, Kaštela 3, Makarske 1, Omiša 1, Sinja 1, Solina 3, Trilja 1, Trogira 2, Dugopolja 1, Klisa 3, Marine 1, Podstrane 1, Prgometa 1, Prološca 1 i Šestanovca 1 osoba. Od ukupnog broja novooboljelih 20 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1327 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 121 COVID pozitivna osoba u KBC-u Split dok se 20 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminule je muška osoba stara 83 godine. Preminuli je uz brojne komorbiditete bio pozitivan i na COVID infekciju.

Slovenija kreće u novu kampanju za cijepljenje

12:12 – Slovenski Institut za javno zdravlje (NIJZ) kreće u novu kampanju za povećanje interesa za cijepljenje, a problem trenutno predstavlja nepovjerenje prema cjepivu AstraZenece i još uvijek nedovoljna procijepljenost starije populacije, dok istodobno podaci govore da epidemija i dalje pada.

Kampanja za cijepljenje NIJZ-a krenut će ovih dana, a jedan od ciljeva je da se osigura procijepljenost starije populacije od najmanje 80 posto, izjavi je za Slovensku televiziju koordinator za cijepljenje Jelko Kacin. On je istaknuo da je cjepiva u Sloveniji sada dovoljno, pa tako i cjepiva AstraZenece, za koje je rekao da je učinkovito i sigurno i primjenjuje se za sve dobne skupine bez ograničenja, makar je prema njemu u javnosti dosta nepovjerenja. “Imamo dosta cjepiva AstraZenece, a u Sloveniji ne bilježimo nikakve incidente koji bi ozbiljno dovodili u pitanje njegovo korištenje”, kazao je Kacin.

Dodao je da će se to cjepivo i dalje koristiti, bez obzira što Europska komisija neće produžiti ugovor s britansko-švedskim proizvođačem na drugu polovicu ove godine jer ostaje njihova obveza nadoknaditi ono što nisu isporučile do sada, pa će cjepiva biti dovoljno.

Anketa koju je na 1042 ispitanika provela slovenska agencija Valicom pokazala je da bi se, kad bi mogli birati, za AstraZenecu odlučilo samo 31 posto ljudi, više nego dvostruko manje u odnosu na mRNK cjepiva Pfizera i Moderne, te da bi se, kad bi mogli, ljudi radije cijepili ruskim Sputnikom nego AstraZenecom.

Ličko-senjska županija: 8 novih

12:04 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 8 je novooboljelih osoba od COVID-19, 8 osoba je izliječeno. 4 oboljele osobe su s područja Otočca te po 2 oboljele osobe s područja Gospića i Donjeg Lapca. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 4457 osoba od čega je 73 aktivnih slučaja, 144 osobe su preminule te je ukupno izliječeno 4240 osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 31 osoba.

U posljednja 24h provedeno testiranje nad 204 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivno je 261 mjera samoizolacije.

Danas imamo 876 novih slučajeva

11:23 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 876 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 7 745. Među njima je 1 928 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 217 pacijenata. Preminulo je 46 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 345 623 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7 549 preminulo, ukupno se oporavilo 330 329 osoba od toga 1 336 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 21 766 osoba. Do danas su ukupno testirane 1 890 133 osobe, od toga 8 839 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 10. svibnja utrošeno je 1 154 319 doza cjepiva. Dosad je 894 881 osoba cijepljena s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 259 438 primilo obje doze. Na dan 10. svibnja ukupno je utrošeno 22.712 doza cjepiva.

Dubrovačko-neretvanska županija: 29 novih

11:19 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 29 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula je jedna ženska osoba iz Metkovića (rođ. 1956.g.). U posljednja 24 sata obrađeno je 337 uzoraka.

U OB Dubrovnik hospitalizirano je 28 osoba pozitivnih na koronavirus. Pet pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su tri na invazivnoj, a dva na neinvazivnoj ventilaciji.

Zagrebačka županija: 14 novih

11:15 – Novih 14 osoba zaraženo je koronavirusom, a 232 su ozdravile u Zagrebačkoj županiji u protekla 24 sata, priopćio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. Po tri novooboljele osobe imaju Samobor i Velika Gorica, dvije Dugo Selo, a po jednu Zaprešić, Sveti Ivan Zelina, Bistra, Dubravica, Rugvica i Rakovec.

Mjera samoizolacije izrečena je za četiri školska razreda. Trenutno je aktivno 1255 slučaja zaraze.

Međimurska županija: 36 novih

11:12 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađen je 221 uzorak, od čega je evidentiran 31 pozitivan nalaz na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji. Iz drugih županija prijavljena su 2 pozitivna slučaja SARS-CoV-2 virusa kod osobe s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji, dok su brzim antigenskim testiranjem utvrđena 3 pozitivna slučaja. U protekla 24 sata oporavile su se 82 osobe. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 437.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirana su 84 pacijenta pozitivna na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je 7 pacijenata, otpušteno je 12 pacijenata, a 4 pacijenta su na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata preminule su dvije osobe, muška osoba stara 77 godina i ženska osoba stara 98 godina, oboje s brojnim pridruženim bolestima.

Primorsko-goranska županija: 78 novih

10:12 – U Primorsko-goranskoj županiji u protekla 24 sata je 78 novooboljelih od Covida-19, a četiri osobe su umrle u KBC-u Rijeka, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. Ozdravilo je 100 osoba, pa je trenutno u županiji 1320 aktivnih slučajeva Covid infekcije.

Proteklog dana su laboratorijski obrađena 933 uzorka, a pozitivnih je bilo 8,4 posto. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka je 12 pacijenata s covidom-19 manje nego jučer, pa ih je sad 109. Od njih su pet na respiratoru. U Thalassotherapiji Opatija, sekundarnom županijskom covid centru, četiri su pacijenta na liječenju.

Vukovarsko-srijemska županija: 15 novih

10:07 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 15 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 11 pozitivnih na PCR testiranju, a 4 na brzom antigenom testu (4 osobe iz Vinkovaca, 3 iz Županje, 2 iz Vukovara, te po 1 osoba iz Gunje, Iloka, Negoslavaca, Ostrova, Otoka i Vođinaca). Preminulih osoba nema.

Zadarska županija: 37 novih

10:03 – Na području Zadarske županije 37 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a četiri su osobe preminule. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(17), Benkovac(2), Biograd(1) i Obrovac(1) te općina Bibinje(1), Kali(1), Pakoštane(2), Posedarje(1), Ražanac(2), Sukošan(3), Sv. Filip i Jakov(3), Vir(2) i Vrsi(1). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 368 uzoraka, a od bolesti se oporavilo 48 osoba.

U Općoj bolnici Zadar s koronavirusom preminule su četiri muške osobe u dobi od 67,71,73 i 79 godina. Na svim COVID odjelima hospitalizirano je 58 bolesnika od kojih je 6 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na COVID odjelu na liječenju je 19 bolesnika. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

Virovitičko-podravska županija: 1 novi

9:59 – Područje Virovitičko-podravske županije, među 83 testiranih, u posljednja 24 sata, bilježi jednu novozaraženu osobu virusom SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Nažalost, jedna ženska osoba (1935. godište) preminula je uslijed infekcije koronavirusom, a pritom je imala brojne komorbiditete. Na bolničkom liječenju je ukupno 56 pacijenata, od čega njih 54 u Općoj bolnici Virovitica, te dvoje u KBC-u Osijek.

Osječko-baranjska županija: 45 novih

9:58 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 357 uzoraka od kojih je 45 bilo pozitivno na koronavirus.

Najviše (12) novopozitivnih osoba ima prebivalište na području grada Osijeka, zatim četiri na području Belog Manastira, po tri na području Đakova i Našica, po dvije osobe su s područja Čepina, Darde, Donjeg Miholjca, Popovca i Valpova, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Antunovca, Belišća, Draža, Đurđenovca, Kneževih Vinograda, Marijanaca, Magadenovca, Petlovca, Punitovaca, Satnice Đakovačke, Semeljaca, Trnave i Vladislavaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 131 osoba oboljela od COVID-19, i to 103 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 30 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 28 pacijenata s tim oboljenjem. Preminulo je sedam osoba koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 57 do 89 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.200 osoba.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 6 novih

9:54 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tri novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, a po jedan novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je na područjima gradova Grubišno Polje i Čazma te općine Velika Pisanica.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 30 pacijenata zaraženih koronavirusom od kojih je 2 na respiratoru. Na opservaciji je 14 pacijenata. U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba s koronavirusom. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 577 osoba.

9:40 – U proteklih 24 sata testirano je više od 8800 uzoraka, a više od 870 je pozitivno, neslužbeno doznaje N1.

Istarska županija: 8 novih

9:18 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 460 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 8 novozaraženih osoba. Izliječeno je 9 osoba.

U mjerama samoizolacije nalazi se 1617 osoba. U Općoj bolnici Pula na Odjelu za infektologiju na liječenju je 80 osoba, a od toga se 6 osoba nalazi u respiracijskom centru.

Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1960. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Varaždinska županija: 50 novih

9:11 – U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentirano 50 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 472, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 950.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 178 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 87 osoba smješteno na lokaciji u Varaždinu, 82 osobe su u Klenovniku, a u Novom Marofu je smješteno 9 osoba. U jedinicama intenzivnog liječenja se nalazi 21 osoba, od kojih je 20 na respiratoru, a u posljednja 24 sata preminule su tri osobe pozitivne na COVID-19.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 505 uzoraka, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 26 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 13 posto. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 20.858 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivna su 723 slučaja.

Koprivničko-križevačka županija: 28 novih

8:54 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih preostalih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 28 novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno su aktivna 202 slučaja bolesti COVID-19, ozdravila je 51 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 40 osoba.

BioNTech gradi tvornicu cjepiva u Singapuru

8:36 – BioNTech je objavio da planira uspostaviti regionalno središte i izgraditi novu tvornicu svojih cjepiva utemeljenih na mRNK tehnologiji, što je posljednji u nizu poteza tvrtke da proširi svoju proizvodnu mrežu. Tvornica bi trebala postati operativna 2023. i godišnje proizvoditi nekoliko stotina milijuna doza mRNK cjepiva, ovisno o tipu.

BioNTech je objavio da njegove planove podupire singapurska vlada. Uspostavom regionalnog sjedišta u jugoistočnoj Aziji povećala bi se globalna opskrba mRNK cjepivom i moglo bi se brže reagirati na buduće pandemije, kažu iz tvrtke.

“Nekoliko čvorišta u našoj proizvodnoj mreži važan su strateški potez u povećanju naših globalnih kapaciteta”, rekao je osnivač i direktor biotehnološke tvrtke Ugur Sahin. BioNTech je njemačka tvrtka sa sjedištem u Mainzu, a koncem prošle godine već je osnovala američko sjedište u Cambridgeu. Vlade diljem svijeta razmatraju mogućnost izgradnje lokalnih tvornica cjepiva kako se ne bi ponovili zastoji u opskrbi cjepivom kakvi su se dogodili početkom ove godine.

BioNTech je u suradnji s američkim farmakološkim gigantom Pfizerom razvio cjepivo protiv covida koje se temelji na mRNK (glasničkoj ribonukleinskoj kiselini), tehnologiji koja koristi genski materijal za izazivanje imunosnog odgovora na virus.

Sisačko-moslavačka županija: 42 nova

8:25 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan četrdeset i dvije su novooboljele osobeod zarazne bolesti COVID-19. Radi se o šesnaest osoba s područja grada Siska, sedam osoba s područja grada Kutine, sedam osoba s područja grada Novske, pet osoba s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja općine Hrvatska Dubica, jednoj osobi s područja grada Hrvatske Kostajnice, jednoj osobi s područja grada Gline, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja općine Dvor, jednoj osobi s područja grada Popovače ijednoj osobi s područja općine Lipovljani.

Požeško-slavonska županija: 22 nova

7:55 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 238 slučaja zaraze koronavirusom, 207 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 31 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 391 osoba, a ukupno je testirano 42564 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 215 uzoraka, od kojih je 22 pozitivnih.

SAD odobrio uporabu cjepiva Pfizer za djecu od 12 do 15 godina

7:08 – Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je hitnu upotrebu cjepiva Pfizer i BioNTecha protiv koronavirusa za djecu u dobi od 12 godina čime je u SAD-u, gdje se bilježi značajan pad stope procijepljenosti, proširen program cijepljenja. FDA je izvijestila da je odlukom o spuštanju dobne granice u program cijepljenja uključila milijune djece u dobi od 12 do 15 godina.

Cjepivo Pfizer/BioNTecha prvo je cjepivo protiv Covida-19 koje je u SAD-u odobreno za hitno korištenje za tu dobnu skupinu, što se smatra važnim korakom prema sigurnom povratku djece u škole. Američki predsjednik Joe Biden zatražio je od saveznih zemalja da odmah omoguće cjepiva za mlade adolescente.

“Današnja odluka dopušta zaštitu mlađih populacija od zaraze koronavirusom, što nas približava povratku u normalnost i kraju pandemije”, kazala je obnašateljica dužnosti predsjednice FDA Janet Woodcock.

“Roditelji i skrbnici djece mogu biti uvjereni da je agencija provela rigoroznu i detaljnu provjeru svih dostupnih podataka, kao što smo učinili u slučajevima ostalih odobrenja za hitnu uporabu cjepiva protiv Covida-19”, poručila je.

Većina djece koja se zaraze koronavirusom razvije blage simptome ili ih uopće nema. Međutim, djeca nisu u potpunosti izvan rizika da teško obole od zaraze te mogu širiti zarazu. Do nedjelje je u SAD-u gotovo 46 posto stanovništva cijepljeno barem jednom dozom cjepiva protiv koronavirusa. Međutim, tempo procijepljivanja usporio je od kada je sredinom travnja zabilježen najveći broj od više od 3.3 milijuna iskorištenih doza tjedno, a taj se broj početkom svibnja smanjio na 2.1 milijun.

Do sada su u SAD-u odobrena hitna upotreba cjepiva za osobe starije od 16 godina, a proizvođači su započeli proces punog odobrenja korištenja za te dobne skupine.

Nehospitalizirani Covid pacijenti imaju nizak rizik od dugotrajnih posljedica

7:05 – Nehospitalizirani Covid-19 pacijenti imaju nizak rizik od ozbiljnih, dugoročnih posljedica zaraze, ali se kod njih zabilježio veći broj odlazaka obiteljskom liječniku nakon infekcije, navodi se u istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet Infectious Diseases.

“Apsolutan rizik od ozbiljnih akutnih komplikacije nakon zaraze koronavirusom koja ne zahtijeva bolničko liječenje je malen. Međutim, povećan broj posjeta doktoru obiteljske medicine i ambulantni posjeti liječnika mogu biti posljedice zaraze”, navodi studija.

Radi se o kohortnom istraživanju u kojemu su u sudjelovali danski osiguranici, pacijenti te su se koristili podaci danskih osiguravajućih kuća.

U Francuskoj najmanje novih zaraza od početka godine

Jučer – Broj novih zaraza covidom-19 u Francuskoj pao je na 3292 u ponedjeljak, najmanje od početka godine, dok se broj pacijenata na intenzivnoj njezi smanjuje sedmi dan za redom. Ponedjeljkom inače ima manje potvrđenih slučajeva jer se vikendom provodi manje testiranja, no sedmodnevni prosjek zaraženih pao je na 17.767 u usporedbi s 14. travnja kada je iznosio 42.225. Francuska je izašla iz trećeg lockdowna prije tjedan dana i nada se da će postupno ukinuti sva veća ograničenja do kraja lipnja. Terase barova i restorana otvaraju se 19. svibnja, najavio je ministar zdravstva Olivier Veran u ponedjeljak. Na intenzivnoj njezi je 4870 ljudi, najmanje od 27. ožujka. Umrlo je još 292 ljudi. Francuska je s ukupno 106.684 umrlih osma u svijetu po broju žrtava covida-19. No sedmodnevni prosjek smrtnih slučajeva u danu je 222, najniži od 26. listopada prošle godine. Francuska je s 5,78 milijuna potvrđenih slučajeva covida-19 četvrta u svijetu iza Sjedinjenih Država, Indije i Brazila.

Europa se počinje otvarati nakon isporučenih 200 milijuna doza

Jučer – Europa počinje otvarati gradove i plaže nakon što je cijepljena gotovo trećina odraslih i opada broj zaraza covidom-19, što budi nadu da se ove godine sezona ljetnih odmora može spasiti prije nego što bude prekasno. Raspoloženi Španjolci skandirali su “sloboda” plešući na ulicama nakon što je ukinut policijski sat u većini zemlje za vikend, dok je Grčka otvorila javne plaže – s ležaljkama na sigurnoj udaljenosti. Sa isporučenih 200 milijuna doza cjepiva, EU je na putu da ostvari svoj cilj da cijepi 70 posto svoje odrasle populacije do ljeta, tvitala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju.

I u Njemačkoj je prvi sunčani vikend podigao raspoloženje nakon što je ministar zdravstva Jens Spahn objavio da je treći val pandemije konačno slomljen. No upozorio je da je “raspoloženje bolje od stvarnosti”. Nacionalna sedmodnevna incidencija slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika i dalje je visoka i iznosi 119, rekao je Spahn. “To znači da je još važnije zadržati brzinu kampanje cijepljenja”. Sedmnodnevna incidencija na razini EU-a je 185, prema publikaciji Naš svijet u podacima. To je puno više nego u zemljama poput Izraela (6), Velike Britanije (31) ili Sjedinjenih Država (123) koje su brzo polučile uspjeh u svojim kampanjama cijepljenja.