EUROPA SE POČINJE OTVARATI: Dobre vijesti za one koji su preboljeli virus, a nisu završili u bolnici

Jučer su zabilježena 253 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj jučer bio ukupno 8251

U Hrvatskoj je 2 033 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 229

Jučer je preminulo 34 osoba

U svijetu je potvrđeno 157.564.677 slučajeva

Preminulo je 3.284.544, a oporavilo se 135.028.073

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija: 22 nova

7:55 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 238 slučaja zaraze koronavirusom, 207 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 31 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 391 osoba, a ukupno je testirano 42564 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 215 uzoraka, od kojih je 22 pozitivnih.

SAD odobrio uporabu cjepiva Pfizer za djecu od 12 do 15 godina

7:08 – Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je hitnu upotrebu cjepiva Pfizer i BioNTecha protiv koronavirusa za djecu u dobi od 12 godina čime je u SAD-u, gdje se bilježi značajan pad stope procijepljenosti, proširen program cijepljenja. FDA je izvijestila da je odlukom o spuštanju dobne granice u program cijepljenja uključila milijune djece u dobi od 12 do 15 godina.

Cjepivo Pfizer/BioNTecha prvo je cjepivo protiv Covida-19 koje je u SAD-u odobreno za hitno korištenje za tu dobnu skupinu, što se smatra važnim korakom prema sigurnom povratku djece u škole. Američki predsjednik Joe Biden zatražio je od saveznih zemalja da odmah omoguće cjepiva za mlade adolescente.

“Današnja odluka dopušta zaštitu mlađih populacija od zaraze koronavirusom, što nas približava povratku u normalnost i kraju pandemije”, kazala je obnašateljica dužnosti predsjednice FDA Janet Woodcock.

“Roditelji i skrbnici djece mogu biti uvjereni da je agencija provela rigoroznu i detaljnu provjeru svih dostupnih podataka, kao što smo učinili u slučajevima ostalih odobrenja za hitnu uporabu cjepiva protiv Covida-19”, poručila je.

Većina djece koja se zaraze koronavirusom razvije blage simptome ili ih uopće nema. Međutim, djeca nisu u potpunosti izvan rizika da teško obole od zaraze te mogu širiti zarazu. Do nedjelje je u SAD-u gotovo 46 posto stanovništva cijepljeno barem jednom dozom cjepiva protiv koronavirusa. Međutim, tempo procijepljivanja usporio je od kada je sredinom travnja zabilježen najveći broj od više od 3.3 milijuna iskorištenih doza tjedno, a taj se broj početkom svibnja smanjio na 2.1 milijun.

Do sada su u SAD-u odobrena hitna upotreba cjepiva za osobe starije od 16 godina, a proizvođači su započeli proces punog odobrenja korištenja za te dobne skupine.

Nehospitalizirani Covid pacijenti imaju nizak rizik od dugotrajnih posljedica

7:05 – Nehospitalizirani Covid-19 pacijenti imaju nizak rizik od ozbiljnih, dugoročnih posljedica zaraze, ali se kod njih zabilježio veći broj odlazaka obiteljskom liječniku nakon infekcije, navodi se u istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet Infectious Diseases.

“Apsolutan rizik od ozbiljnih akutnih komplikacije nakon zaraze koronavirusom koja ne zahtijeva bolničko liječenje je malen. Međutim, povećan broj posjeta doktoru obiteljske medicine i ambulantni posjeti liječnika mogu biti posljedice zaraze”, navodi studija.

Radi se o kohortnom istraživanju u kojemu su u sudjelovali danski osiguranici, pacijenti te su se koristili podaci danskih osiguravajućih kuća.

U Francuskoj najmanje novih zaraza od početka godine

Jučer – Broj novih zaraza covidom-19 u Francuskoj pao je na 3292 u ponedjeljak, najmanje od početka godine, dok se broj pacijenata na intenzivnoj njezi smanjuje sedmi dan za redom. Ponedjeljkom inače ima manje potvrđenih slučajeva jer se vikendom provodi manje testiranja, no sedmodnevni prosjek zaraženih pao je na 17.767 u usporedbi s 14. travnja kada je iznosio 42.225. Francuska je izašla iz trećeg lockdowna prije tjedan dana i nada se da će postupno ukinuti sva veća ograničenja do kraja lipnja. Terase barova i restorana otvaraju se 19. svibnja, najavio je ministar zdravstva Olivier Veran u ponedjeljak. Na intenzivnoj njezi je 4870 ljudi, najmanje od 27. ožujka. Umrlo je još 292 ljudi. Francuska je s ukupno 106.684 umrlih osma u svijetu po broju žrtava covida-19. No sedmodnevni prosjek smrtnih slučajeva u danu je 222, najniži od 26. listopada prošle godine. Francuska je s 5,78 milijuna potvrđenih slučajeva covida-19 četvrta u svijetu iza Sjedinjenih Država, Indije i Brazila.

Europa se počinje otvarati nakon isporučenih 200 milijuna doza

Jučer – Europa počinje otvarati gradove i plaže nakon što je cijepljena gotovo trećina odraslih i opada broj zaraza covidom-19, što budi nadu da se ove godine sezona ljetnih odmora može spasiti prije nego što bude prekasno. Raspoloženi Španjolci skandirali su “sloboda” plešući na ulicama nakon što je ukinut policijski sat u većini zemlje za vikend, dok je Grčka otvorila javne plaže – s ležaljkama na sigurnoj udaljenosti. Sa isporučenih 200 milijuna doza cjepiva, EU je na putu da ostvari svoj cilj da cijepi 70 posto svoje odrasle populacije do ljeta, tvitala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju.

I u Njemačkoj je prvi sunčani vikend podigao raspoloženje nakon što je ministar zdravstva Jens Spahn objavio da je treći val pandemije konačno slomljen. No upozorio je da je “raspoloženje bolje od stvarnosti”. Nacionalna sedmodnevna incidencija slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika i dalje je visoka i iznosi 119, rekao je Spahn. “To znači da je još važnije zadržati brzinu kampanje cijepljenja”. Sedmnodnevna incidencija na razini EU-a je 185, prema publikaciji Naš svijet u podacima. To je puno više nego u zemljama poput Izraela (6), Velike Britanije (31) ili Sjedinjenih Država (123) koje su brzo polučile uspjeh u svojim kampanjama cijepljenja.