'Euro je ubio manču, pogotovo kod starije populacije, zato što starija populacija slabo ostavlja bakšiš i normalno, njima je svaki cent bitan. Ono što je nekad bilo tisuću kuna, sad je 100 eura u bakšišu', rekao je za RTL konobar Ivan Budimir, prenosi Danas.hr

Pojavom eura, trinkgeld od dva, pet ili 10 kuna, zamijenili su 10, 20 i 50 centi. Za konobare je puno manji dodatni džeparac. Na mjesečnoj razini oko 250 kuna, odnosno 33 eura manje nego s kunom. Ali kako kažu, sve ovisi i rade li u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni, ali i o tome kakav je dan u kafiću. Kako god bilo, žale se naši sugovornici, gosti su s dolaskom eura, s novcem postali oprezniji.

"Oni se boje ako ostave 50 centi da je to nešto ultra puno, a kad se preračuna, to je dvije, tri kune. To nije medvjed", komentirala studentica i konobarica Lucija Škrtić kazala je da ljudi nisu svjesni vrijednosti eura.

A evo što kažu sami gosti. "Ako račun dođe 4,20 sigurno da ću zakružiti i do pet", kazao je Ivan Kukavica iz Zagreba. Nika Matešić iz Duge Rese rekla je da je račun bio 3,60 eura pa je zaokružila na četiri. Ivan Kešne iz Zagreba kazao je da za kavu ostavi napojnicu od 50 centi ili jednog eura. "Ali više sam ostavljao u kunama", dodao je.