EURO NAM JE SVE BLIŽE: Analitičar kaže da bismo mogli imati problem sa zaokruživanjem cijena; ‘Postojat će čak i zid srama’

Velimir Šonje napisao je euru bezbroj zanimljivih tekstova, a napisao je i knjigu Euro u Hrvatskoj za i protiv. Odgovarajući koliko je realno to što govore guverner HNB-a Boris Vujčić te aktualni potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, da neće doći do poskupljenja, iako vidimo da su svi svuda doživjeli poskupljenje, rekao je da bi problem mogao nastati kod zaokruživanja cijena.

“Treba prvo objasniti da u Hrvatskoj, gdje imamo kunu, 2007. godine pio sam primjerice kavu za sedma kuna, sada je pijem za deset kuna, I tom rastu cijena razlog kao i u Sloveniji nije euro, nego je razlog inflacija i druge ekonomske promjene. Kada govorimo u uvođenju eura taj efekt je izmjeren i on iznosi 0.3 posto. Ono gdje nastaje problem je zaokruživanje cijena, ali tome će se stati na kraj da se spriječi taj efekt zaokruživanja tako da se uvode dvostruke kotacije cijena. Također postojat će i zid srama gdje će potrošači moći prijavljivati sve one koji nepošteno zaokružuju cijene. Neće biti idealno, ali će se moći kontrolirati”, smatra Šonje.

Euro nije ‘čarobni štapić’

Na pitanje što je s kreditima, Šonje kaže da je plan Vlade i HNB-a kako bi ljudi ostali mirni dovođenje posebnog zakona koji će urediti to pitanje. “Sva konverzija je besplatna. Nema tu nikakvog rizika i nikakvog troška, ništa se suštinski neće promjeniti. Još jedna stvar govorimo da je 1.1. 2023. gotova stvar, alo to ne visi o nama. O tome odlučiuje Vijeće europske unije ako zadovoljimo uvjete, ali to ćemo tek vidjeti.”

Dodaje da će plaće porasti ako budemo produktivniji i ako naše gospodarstvo bude raslo. “Euro nije čarobni štapić koji će to donijeti. Euro je prilika, ali kao u nogometu tu priliku treba iskoristiti”, objašnjava.

Neće mu nedostajati kuna

Na pitanje hoće li mu nedostajati kune rekao je: “Meni neće kune nedostajati, pamtim mnoge valute. Kuna se stapa u euro područje i kao što se HNB udružuje s drugim središnjim bankama, tako da bih ja rekao da ni taj monetarni suverenitet ne nedostaje. Meni kuna neće nedostajati”, rekao Šonje.

Komentirao je i odluke našeg Nacionalnog stožera civilne zaštite koji za razliku od ostatka Europe ne uvodi strože mjere i zatvaranje: “Stožer je osvijestio da troškovi, pritom ne mislim samo na ekonomske nego i na socijalne i psihološke troškove. Trošak je kad djeca ne idu u školu. Treba uravnotežiti zdravlje, sigurnost i slobodu na jedna pametan način. Teško je to uravnotežiti i ja im za sada nemam tu što zamjeriti”.

