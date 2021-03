EU ZASTUPNIK OTKRIO KAKO ĆE FUNKCIONIRATI COVID PUTOVNICE: ‘Hrvatska će odlučiti hoće li primiti Mađara cijepljenog ruskim cjepivom’

‘Prijedlog će obuhvaćati i osobe koje su i cijepljene i koje su preboljele koronu i osobe koje imaju negativan test, to će olakšati njihovo kretanje između država članica’

Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu, komentirao je za N1 dinamiku cijepljenja i isporuke cjepiva u EU. Istaknuo je da time europarlamentarci nisu zadovoljni.

“Doista nisu zastupnici zadovoljni, očito je da cijepljenje ide bolje u drugim državama, SAD-u, Velikoj Britaniji i Izraelu, ali stvari treba staviti u kontekst. Od trenutka kad su se sklapali ugovori, izgledalo je kao da je AstraZeneca najdalje odmakla u kliničkim ispitivanjima i od njih se naručilo najviše cjepiva, a sad vidimo da nije tako. Imalo je smisla i logike da se napravi narudžba krajem prošle godine”, kazao je Sokol za N1.

‘Rusko cjepivo neće riješiti probleme’

Sokol ističe da sustav distribucije cjepiva kakav je sad na snazi odgovara manjim državama. Kako kaže, da ga nema bi veće i bogate države pokupovale sve i da manjima ne bi ništa ostalo. Protiv ruskog cjepiva europarlamentarac nema ništa protiv, međutim misli da ono neće riješiti probleme.

“Teško da će rusko cjepivo riješiti probleme, jer i oni imaju probleme s proizvodnjom. Rusija ima manje procijepljenih od nas. Svašta se kaže na načelnoj razini, a druga je priča kad treba ispoštovati konkretne ugovore i isporučiti konkretno cjepivo. Procedura je drugačija, jer u slučaju interventnog uvoza, u slučaju bilo kojih problema, tada ne odgovara proizvođač, nego država. Proučavanje sigurnosti cjepiva štiti države od problema koji bi mogli nastati. Očekujem da će do ljeta velik broj ljudi biti procijepljen”, komentirao je.

O Covid putovnicama

Sokol se osvrnuo i na prijedlog Europske komisije o tzv. Covid putovnicama. Objasnio je kako bi to trebalo funkcionirati.

“Prijedlog će obuhvaćati i osobe koje su i cijepljene i koje su preboljele koronu i osobe koje imaju negativan test, to će olakšati njihovo kretanje između država članica. Međutim, to ne znači da države članice neće smjeti priznati i druge uvjete za cijepljenJe. I dalje će imati autonomiju same odlučiti koliko će biti fleksibilne, koliko će ljudi primati i koje uvjete zadovoljavati.

Primjerice, Hrvatska će moći odlučiti hoće li iz Mađarske primiti osobu koja je cijepljena ruskim cjepivom. I dalje se isključivo govori o prijedlogu koji još nije konačan. Još ćemo vidjeti kakva će biti konačna regulativa, u prijedlogu je dano državama članica da same procijene hoće li prihvaćati ljude cijepljene cjepivom koje Europska agencija za lijekove nije odobrila”, rekao je Tomislav Sokol za N1.

