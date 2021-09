Europska komisija predstavit će u prosincu novi prijedlog zakona koji bi trebao omogućiti dulje trajanje elektroničkih uređaja, jeftin i dostupan popravak te zabranu ugrađenih kvarova, kazao je u razgovoru s hrvatskom eurozastupnicom Biljanom Borzan europski povjerenik za zaštitu potrošača Didier Reynders.

Kako je u utorak priopćeno iz ureda zastupnice, Borzan je s povjerenikom Reyndersom razgovarala o regulaciji elektroničkih proizvoda na tržištu kako bi trajali dulje. "U EU se godišnje proda čak 210 milijuna pametnih telefona. Međutim, premda 77 posto građana preferira popravak od kupnje novog uređaja, u slučaju kvara samo 11 posto se popravi, a ostali se bace. To stvara veliku štetu okolišu, ali i udar na džepove građana“, kaže Borzan.

Dulje trajanje elektronike

Reynders je, po priopćenju, obećao u prosincu ove godine predstaviti novi prijedlog zakona koji bi trebao omogućiti dulje trajanje elektroničkih uređaja, jeftin i dostupan popravak te zabranu ugrađenih kvarova.

"Svakodnevno mi se obraćaju građani koji kažu da im se aparat na koji su dali malo bogatstvo pokvario i sad je popravak skuplji od novog uređaja. Popravci moraju biti lakši, dostupniji i jeftiniji. Nije normalno da smo nekad sami mogli zamijeniti bateriju na mobitelu, a sada ne možemo ni doći do nje bez da dodatno oštetimo uređaj. Prije su se mobiteli sastavljali vijcima, a sada ljepilom. To se lako može riješiti u fazi dizajna, ali Komisija to konačno mora propisati“, kaže Borzan.

Očiti primjeri ugrađenog kvara

Istraživanja su pokazala kako se veliki broj građana žali i na printere. "Premda su printeri među najočitijim primjerima ugrađenog kvara, Komisija još ništa nije poduzela. Građani mi se žale da im primjerice nestane žute boje u pisaču i on automatski ne ispisuje crno, kopira ili skenira što nema nikakve veze sa žutom bojom. Vrijeme je da Komisija regulira trajanje svih vrsta proizvoda, a ne samo onih čiji je industrijski lobi najslabiji“, rekla je Borzan.

Povjerenik Reynders je istaknuo kako je ključno da potrošač u trenutku kupnje ima informaciju o očekivanom trajanju uređaja te mogućnosti popravka. Rekao je da Komisija intenzivno razmišlja kako u fazi dizajna urediti pravo na popravak u okviru Inicijative za održive proizvode, navodi se u priopćenju.