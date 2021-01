EU ČEKA ODOBRENJE DRUGOG CJEPIVA: U Americi i dalje padaju crni rekordi, traže od hitne da neke pacijente uopće ne dovoze u bolnice

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu pratite uživo

Jučer su od koronavirusa u Hrvatskoj preminule 53 osoe

U Hrvatsku je stiglo novih 17.550 doza Pfizer/BioNTechova cjepiva

U svijetu je zabilježeno 86.118.403 slučajeva zaraze

Oporavilo se 61.076.162, a umrlo 1.860.834

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA

Novi rekord smrtnih slučajeva u SAD-u

7:50 Sjedinjene Države u utorak bilježe novi rekord smrtnih slučajeva u 24 sata od koronavirusa, s više od 3939 umrlih, pokazuju brojevi Sveučilišta John Hopkins. Istovremeno, zemlja je imala više od 250.000 novih slučajeva zaraze.

Broj ljudi u bolnicama također je najviši od početka pandemije. Više od 131.000 pacijenata nalazi se u bolničkim krevetima zbog covida-19, pokazuju podaci projekta Covid Tracking. Stanje je posebno zabrinjavajuće na jugu i na zapadu zemlje. Hitne službe u Los Angelesu počele su racionalizirati kisik i krevete, zatraživši od vozila hitne pomoći da u bolnice ne dovoze ljude sa srčanim udarima čiji su izgledi za preživljavanje gotovo ravni nuli, piše agencija France presse.

Sjedinjene Države od jeseni se suočavaju s velikim širenjem zaraze. Od kraja studenoga, dnevni broj mrtvih jako je narastao, a blagdanska okupljanja mogla bi dodatno pogoršati stanje. Sjedinjene Države počele su kampanju cijepljenja i nadaju se da bi ona mogla obuzdati epidemiju. Ali zasad je pokriveno manje od 2 posto stanovništva, s 4,8 milijuna ljudi koji su primili prvu dozu. U utorak se izabrani predsjednik Joe Biden, koji će položiti prisegu 20. siječnja, sastao s budućom ekipom zaduženom za zdravstvenu krizu. Razgovaralo se o “određenom broju opcija” u cilju ubrzavanja distribucije cjepiva, posebno o mogućnosti da se “ojača uloga savezne vlade”, kaže se u priopćenju. SAD su zemlja najjače pogođena pandemijom koronavirusa u svijetu – imaju preko 21 milijun zaraženih i 357.000 umrlih.

EU “sljedećih sati” čeka odobrenje drugog cjepiva

23:00 Europska unija izrazila je nadu da će drugo cjepivo protiv koronavirusa biti odobreno “sljedećih sati”, rekao je u utorak predsjednik Vijeća Europske unije Charles Michel i najavio novi virtualni samit o zdravstvenoj krizi do kraja siječnja. “Nadamo se da će sljedećih sati drugo cjepivo biti odobreno”, izjavio je Michel na konferenciji za novinare u Lisabonu kojom je obilježen početak rotirajućeg predsjedanja Portugala od 1. siječnja. Pod pritiskom europskih zemalja da se čim prije odobri Modernino cjepivo, Europska agencija za lijekove (EMA) je premjestila s 12. siječnja na srijedu, zatim od srijede na ponedjeljak, sastanak svog Odbora za lijekove za humanu upotrebu (CHMP) čime je nagovijestila mogućnost neposredne odluke koja još nije donesena.

EMA je 21. prosinca odobrila prvo cjepivo protiv covida-19 u Europskoj uniji, koje su proizveli američka tvrtka Pfizer i njemačka BioNTech za koje je Europska komisija odmah dala zeleno svjetlo i do danas je to jedino cjepivo odobreno u Uniji. “Komisija uz podršku država članica danonoćno radi kako bi jamčila da može povećati broj raspoloživih cjepiva, uz poštivanje neovisnosti agencije za lijekove”, rekao je Michel. “Nastavit ćemo raditi na toj temi i u tom smjeru kako bi do kraja siječnja održali novu videokonferenciju šefova država i vlada o pitanju upravljanja tom krizom covida koja nas je zadesila”, najavio je Michel s portugalskim premijerom Antoniom Costom.