ETO, SAD SU SE JAVILI I UMIROVLJENI BRANITELJI: Traže i do 20.000 kn povrata dijela mirovine; A pogledajte kaže ministar

Braniteljima s mirovinom iznad 3500 kuna Vlada je 2010. djelomično umanjila mirovinu, da bi 2014. ponovila istu stvar s onima koji su imali iznad 5000 kuna braniteljskih mirovina

Zadarska Sindikalna podružnica hrvatskih branitelja traži od Vlade povrat oduzetog dijela braniteljskih mirovina umanjenih 2010. i 2014. godine. Smatraju kako su mirovine nepravedno umanjene za 10 posto onima s više od 3500 kuna, a potom i onima s 5000 kuna braniteljske mirovine. Potonjima je mirovina tako umanjena dvaput.

Vedran Uranija, pravni povjerenik SSSH, upozorio je kako je Vlada 2017. godine donijela odluku o ukidanju drugog umanjenja, ali je nikad nije provela. Istaknuo je kako je prema zakonu bilo navedeno da će braniteljima sve biti vraćeno kada BDP naraste triput zaredom po dva posto, no to nije učinjeno. Umanjenjima je pogođeno oko 10.000 umirovljenih branitelja, koji traže povrat od 10 do 20 tisuća kuna po osobi, piše Zadarski.

“U nekim strukturama postoji fama kako su branitelji privilegirani, ali to nije točno, brojkama to možemo demantirati jer su njihove mirovine prosječne. Jedina njihova privilegija je to da su stvorili i branili našu državu”, rekao je Uranija.

Tko je koliko dobio

Predsjednik zadarske Sindikalne podružnice hrvatskih branitelja, Dubravko Zrilić, rekao je kako je u evidenciji 508.325 hrvatskih branitelja te da ih je od početka Domovinskog rata do sada umrlo više od 61.000, a samoubojstvo je počinilo njih 3.267. Istaknuo je kako oni u prosjeku žive 54 godine te dodao kako u Hrvatskoj ima i 56.294 invalida Domovinskog rata, od čega ih je 1.163 po novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Zrilić je istaknuo i kako je 72.349 korisnika braniteljskih mirovina.

“Najviše branitelja, njih 15.621, ima prosječnu mirovinu od 4.624 kune, 12.995 branitelja prima prosječno 3.536 kuna, njih 12.921 u prosjeku prima 6.460 kuna, te 9.204 branitelja ima prosječnu mirovinu od 5.450 kuna. Također, 8.896 branitelja primilo je prosječnu mirovinu od 2.541 kunu. Toliko o povlaštenim mirovinama”, zaključio je Zrilić.

Ministar odbio njihov zahtjev

Ministar branitelja Tomo Medved odbacio je zahtjeve zadarskih sindikalista i branitelja.

“Očito su ovdje ili nepoznavanje tematike ili neartikulirani zahtjevi. Ni gospodin Uranija ni gospodin Zrilić u tri godine nisu našli potrebito niti shodno obratiti se Ministarstvu branitelja i ponuditi svoje ideje kako bismo ih mogli razmotriti, a ne ovako istupajući s cijelim nizom netočnih informacija”, rekao je ministar za RTL.