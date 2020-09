ETO GA, OGLASIO SE VAKULA: Uživajte još malo, stiže promjena – ‘kiša, grmljavina, pljuskovi…’; Moguća je i još jedna opasna pojava

Naravno, s tom promjenom vremena u drugoj polovini tjedna, barem malo, a ponegdje i više, popustit će dotadašnja iznadprosječna toplina, uz koju će do četvrtka u mnogim mjestima još biti i vrućih dana, navodi Zoran Vakula, meteorolog HRT-a

Željni suhog, pretežno sunčanog i iznadprosječno toplog vremena bit će zadovoljni ne samo u nastavku vikenda, nego i u prvom dijelu sljedećega tjedna tijekom kojeg će po vinogradima biti sve više berača, ali na prometnicama i još puno vozača na dva kotača, navodi za HRT meteorolog Zoran Vakula.

Moguća i tuča

“Oprez po unutrašnjosti će biti nužan i zbog mjestimične jutarnje magle, a ponegdje na Jadranu, uglavnom sjevernom, i zbog povremeno jake bure s mogućim olujnim udarima. Sunca i topline bit će do srijede, a oprez po unutrašnjosti bit će nužan zbog mjestimične jutarnje magle, a ponegdje na Jadranu, uglavnom sjevernom, i zbog povremeno jake bure s mogućim olujnim udarima. Od četvrtka se pak znatno povećava vjerojatnost za nestabilnije vrijeme, uz mogućnost povremene mjestimične kiše i grmljavine, možda čak i ponegdje izraženijih pljuskova, a ne smije se isključiti ni mogućnost tuče. Naravno, s tom promjenom vremena u drugoj polovini tjedna, barem malo, a ponegdje i više, popustit će dotadašnja iznadprosječna toplina, uz koju će do četvrtka u mnogim mjestima još biti i vrućih dana, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Uživancija do četvrtka: Sunčano, vrlo toplo i vruće

Detaljniju prognozu po područjima za iduće, još ove sunčane i tople dane za HRT je pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

“U nedjelju će na istoku Hrvatske prevladavati sunčano i vruće, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro je mjestimice moguća magla. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, a najviša dnevna između 30 i 32 °C. Malo manje toplo, ali i dalje mjestimice vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz većinom sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Po gorskim kotlinama ujutro je moguća kratkotrajna magla. Uz obalu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita u noći i ujutro, te ponovo navečer na udare i olujna. Jutarnja temperatura od 11 do 13 °C, uz obalu između 19 i 23 °C. Najviša dnevna od 24 do 27 °C, na moru između 30 i 32 °C”, navodi Dragojlović.

Dodaje kako će obilje sunčanog i vrućeg vremena biti u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24 °C, a najviša dnevna od 30 do 33 °C. Podjednako vruće uz sunčano vrijeme bit će i na jugu Hrvatske, s toplom noćima. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.

“Idućih dana na kopnu stabilno – pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Ujutro u nizinama i po gorskim kotlinama mjestimice može biti kratkotrajne magle, a u ponedjeljak tijekom dana ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sunčano i vruće s dnevnom temperaturom uglavnom oko 32 °C. Noći će u većini mjesta biti tople, uz temperaturu ne nižu od 20 °C. U ponedjeljak na sjevernom dijelu u početku jaka, na udare i olujna bura, tijekom dana će oslabjeti, a zatim vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni”, prognozirao je za HRT Dragojlović iz DHMZ-a.