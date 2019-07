ESTOFEX OGLASIO ALARM ZA HRVATSKU: Stigla je ona opaka fronta na koju su nas upozorili, ovo bi moglo postati jako neugodno

‘Ono što je svakako dobro da se sad s ovim poremećajem prekida suša u Dalmaciji. Vrućine bi se mogle vratiti krajem srpnja, odnosno u kolovozu’, kazala je RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar

Vremenske prilike još se neće stabilizirati. Nad Hrvatskom se zadržava vrlo vlažna zračna masa pa se i danas, kao i jučer, diljem zemlje može očekivati razvoju oluja, a ponegdje i vrlo jako nevrijeme.

OLUJA KOJA JE PROTUTNJALA HRVATSKOM BILA JE TEK ‘TRAILER’: Pogledajte što nas sve čeka ovaj tjedan

ESTOFEX, europski sustav za prognoziranje oluja, na drugom je stupnju za veći dio Jadrana, Gorski kotar i Liku, gdje je lokalno moguća veća količina kiše, prolazno pojačan vjetar, i pijavice, a noćas i sutra ujutro, osobito duž Jadrana, treba računati na opasne vremenske prilike.

STIŽE NOVA PROMJENA VREMENA: Na dijelove Hrvatske obrušit će se grmljavinsko nevrijeme, upaljen narančasti alarm

Pritječe sve hladniji grad

Prema prognozi HRT-ove meteorologinje Dunje Plačko-Vršnak krajem dana i u noći na srijedu lokalni će pljuskovi biti češći na kopnu, ali osvježenje će se osjetiti i na Jadranu. Danas će u istočnim krajevima biti promjenljivo, a poslijepodne, osobito u Baranji, djelomice sunčano i uglavnom bez kiše, dok su pljuskovi i dalje mogući u Posavini. Poslijepodnevna temperatura bit će između 24 i 26 stupnjeva. Slično će biti i u središnjim krajevima Hrvatske, a poslijepodne će kiša biti na području Karlovca i Siska. U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom.

I HRT-ova meteorologinja kaže da su obilnija kiša te izraženiji pljuskovi izgledniji krajem dana i u noći na srijedu. Uz obalu će ujutro puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju jugozapadni i zapadni vjetar. U noći na srijedu bura će ponovno jačati. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije danas poslijepodne te osobito navečer i u noći na srijedu bit će kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje i izraženijih, dok će vjetar jugozapadni i zapadni, uz nestabilnosti biti lokalno pojačan. Na krajnjem jugu veći dio dana bit će bez kiše uz barem djelomice sunčano vrijeme, a i tamo će prema večeri rasti vjerojatnost za kišu i pljuskove.

Sutra će kiše biti uglavnom u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije uz relativno svježe vrijeme, dok bi u četvrtak trebalo biti sunčanije i toplije. U petak ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. U srijedu na Jadranu oborine još mogu biti obilnije, osobito u Dalmaciji. Od četvrtka smirivanje vremena uz pretežno ili djelomice sunčano i ponovno toplije. U srijedu će zapuhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura koja će u četvrtak oslabjeti i u petak okrenuti na slab jugozapadni i zapadni vjetar. S prolaskom hladne fronte nad naše će krajeve sljedeća dva dana još pritjecati sve hladniji zrak. Zatim će ponovno biti toplije, ali ne kao prošli tjedan.

‘ŠTO JE OVO?’ Slavonci ovakve udare vjetra ne vide tako često, zrakom su letjeli komadi leda

‘Polarna fronta se spustila južnije’

RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar pojasnila je promjenu vremena kojoj svjedočimo te otkrila kada se može očekivati povratak vrućina. Kaže da se dogodila promjena cirkulacije, inače uobičajena u ljetnim mjesecima, a polarna fronta se spustila južnije. Mazzocco Drvar je pojasnila i značenje polarne fronte.

“To je zapravo jedna zamišljena linija koja odvaja polarni zrak od zraka umjerenih širina. Ona inače putuje sjevernije i južnije, dakle ima tu jednu prirodnu cirkulaciju, i na njoj se stvaraju određeni valovi. Ona se ponekad spusti južnije, i to se dogodilo sada. Taj jedan njezin val je zapravo jači i on se spustio sa sjeverozapada na područje središnje Europe. Kada se takve situacije događaju, dolazi do takvih promjena. Onda nam te fronte dolaze sa sjeverozapada, ponekad zapnu u Alpama. Dakle, Alpe su jedna velika prepreka i one ponekad ne mogu preći preko tog planinskog masiva. Zadržava se taj hladan zrak kao hladna voda iza određene prepreke i sad ta fronta tamo stoji. Kako ima dosta hladnog zraka on lagano curi prema nama. I kako curi tako se stvaraju ta nevremena kakva smo imali sada”, kazala je.

Mazzocco Drvar je u emisiji RTL Danas kazala kako će se prava fronta izmijeniti tek večeras.

“Tada ćemo zapravo dobiti najveću količinu kiše i onda to sve skupa prelazi preko našeg područja”, kazala je dodavši da onakvih ekstremnih temperatura kao u lipnju vjerojatno više neće biti ovoga ljeta.

“Tako duge i tako jako izražene toplinske valove vrlo vjerojatno nećemo imati. To se ujedno i poklapa s našom sezonskom prognozom. Ono što je svakako dobro da se sad s ovim poremećajem prekida suša u Dalmaciji. Vrućine bi se mogle vratiti krajem srpnja, odnosno u kolovozu”, napomenula je.