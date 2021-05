‘ESKALIRAT ĆE ODNOSI PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA’: Politički analitičar ih usporedio s dva ovna na brvnu: ‘Tko tu profitira?’

‘Šokirao sam se kad sam čuo za izjavu Plenkovića da HDZ i vladajuća većina u parlamentu neće podržati profesoricu Đurđević. Ona treba biti podržana ili nepodržana s obzirom na njene kvalitete…’

Govoreći o kandidaturi Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, koja ga izrazito veseli, profesor s Fakulteta političkih znanosti, Dražen Lalić, rekao je danas za N1 da će doći do eskalacije odnosa predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića i predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića.

“Pitanje je koji će akteri trpjeti štetu, jer će odnosi eskalirati. Tko tu profitira, a tko tu gubi? Moguće je da jedan i drugi gube. Tko gubi više? Šokirao sam se kad sam čuo za izjavu Plenkovića da HDZ i vladajuća većina u parlamentu neće podržati profesoricu Đurđević. Ona treba biti podržana ili nepodržana s obzirom na njene kvalitete i dosadašnji autoritet koji je postigla u pravnoj struci i znanosti. Isto tako očekivanja od njenog budućeg djelovanja na tom planu. Plenković i suradnici su to stavili sa strane”, rekao je Lalić.

‘Dva ovna na brvnu’

Lalić je okarakterizirao komunikaciju Plenkovića i Milanovića kao o “dva ovna na brvnu”. “Meni je kao građaninu više stalo do brvna, nego do ovnova, u simboličkom smislu”, dodao je Lalić i istaknuo da se, prema njegovu izračunu, dvojica čelnih ljudi u državi službeno nisu sastali već 127 dana, odnosno od potresa u Petrinji.

“Plenković se obraća biračima i simpatizerima HDZ-a, svaki zarez mjeri da ne bi naštetio u lokalnim izbrima koji su jako važni ne samo kao provjera političkog bila javnosti, nego i za samu političku sudbinu Plenkovića. Milanović se obraća javnosti u cijelosti i od nje traži potporu i to je logično s obzirom na to da je Milanović imao izbore prije godinu i pol dana, on je sljedeće 3 i pol godine siguran, ima legitimitet, dobio je oko 53 posto glasova i tu je veliki problem kod Plenkovića”, rekao je Lalić.

Licemjerstvo i nepristojnost

Smatra da su poruke Milanovića previše obilježene uvredama i nepriličnim, tj. nepristojnim komuniciranjem, dok su poruke Plenkovića obilježene licemjerstvom. “Pitanje je radi li se o namjernom okretanju od političke društvenosti ili je u balonu i pojma nema što se događa u stvarnom životu. U porukama Plenkovića nerijetko ima uvreda, pogotovo upućenih prema Milanoviću pa i njegovim pristalicama”, rekao je Lalić.

No i za komuniciranje Milanovića tvrdi da je obilježeno licemjerstvom. “Zar nije bio premijer 4 godine i imao priliku za reforme, da sredi probleme u društvu? Sad govori da je protiv pozdrava Za dom spremni, a mogao ga je riješiti”, rekao je Lalić za N1.