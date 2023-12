Opet burno u Saboru - dok su glasali o prvom zakonskom prijedlogu, o zakonu o upravljanju državnim nekretninama, zastupnici vladajućih i oporbe svađali su se uz uvrede na osobnoj razini. SDP-ov Peđa Grbin obratio se predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Osvrnuo se na aktualnu aferu Mreža u kojoj je smijenjen i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

"U državi imamo jednu ogromnu aferu, aferu Mreža, koja potresa same temelje demokratskog, civiliziranog, modernog, višestranačkog društva, s jedne strane pola-pola, a s druge strane kontrola i manipuliranje medijima a vladajući se prave da se to ne događa. Očekivao sam da ćete uvrstiti u dnevni red točku o raspuštanja Sabora, ali Vi to niste učinili jer ste kukavica", kazao je Grbin, prenosi HRT.

Na sve to, Jandroković mu je odgovorio - "tako velik, a tako mali" pa dodao da će tu točku uvrstiti na dnevni red sukladno praksi. Josip Borić iz HDZ-a i Hrvoje Zekonović iz HDS-a podsjetili su na Grbinovo uzimanje naknade na koju nije imao pravo, dok je zastupnica iz Možemo! Sandra Benčić njima napomenula afere koje izbijaju iz dana u dan.

S druge strane, Grbinov stranački kolega Arsen Bauk kazao je Jandrokoviću kako Grbin nije velik već visok, kao i da će velik tek postati. Osim toga, podsjetio je i na odluku Povjerenstva za sukob interesa da nije primao nepripadajuću naknadu.

'Vi ne želite sazvati izvanrednu sjednicu Sabora kako bi se raspustio i raspisali izbori...'

"U jeku ovog smrada plinske afere koji se širi Hrvatskom u obračunu zaraćenih strana u energetskom sektoru vi ne želite sazvati izvanrednu sjednicu Sabora kako bi se raspustio i raspisali izbori, ali ćete sazvati sjednicu kako bi se imenovao novi ministar. Kakav crni novi ministar? Nama trebaju novi izbori", poručila je SDP-ovka Sabina Glasovac.

Zastupnica RF-a Katarina Peović kazala je kako je jezivo to da je Franjo Tuđman osmislio Hrvatsku 200 bogatih obitelji, na što joj je Željko Sačić (RH) odgovorio da - govori gluposti. "Ne znam što radi Ustavni sud i ne zabrani tu partiju koja nam brani privatno vlasništvo, vraća nas u mračno doba", kazao je Sačić zastupnici RF-a.

Bauk je kazao kako je Sabor ovlašten Ustavnom sudu poslati zahtjev u vezi sa zabranom rada stranaka. Predsjednik Jandroković odgovorio mu je da bi se moglo razgovarati i o zabrani drugih stranaka s obzirom na njihovo nasljeđe, na ubijanje i progon političkih neistomišljenika.

Dario Zurovec iz Fokusa osvrnuo se na Jandrokovićev način vođenja sjednice Sabora. Na njegovom mjestu, podsjetio ga je Zurovec, sjedio je ban Mažuranić koji je jednom kazao: "Nije velik, tko se velik rodi, nego je velik onaj tko se malen rodi, a kad umre velik grob mu treba".

"Ne umišljam si da sam ban, a vi ste si umislili da ste John Travolta", kazao mu je predsjednik Sabora.

Osim toga, zastupnici HDZ-a i Mosta raspravljali su o tome čija je afera Mreža. Most tvrdi da je HDZ-ova, dok HDZ uzvraća da je Mostova i Grmojina.

