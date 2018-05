ESKALIRALO U OTVORENOM: Mostovac poludio na Reinera, digao se i srušio mu papir sa stola

Do incidenta je došlo kad je Reiner na pitanje hoće li podržati izmjene zakona kako bi saborsko istražno povjerenstvo o Agrokoru nastavilo s radom

U večerašnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u raspravljalo se o gorućoj temi u Hrvatskoj – aferi Hotmail i ostavci Martine Dalić. O tome koje su posljedice, tko će je naslijediti, kako koalicijski partneri gledaju na cijelu priču i jesu li mogući novi izbori raspravljali su Gordan Maras, saborski zastupnik SDP-a, Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora, Tomislav Panenić, bivši ministar gospodarstva, saborski zastupnik Mosta, i Stjepan Čuraj, saborski zastupnik HNS-a. Na kraju emisije zaiskrilo je između Panenića i Reinera.

Reiner je kazao jedino kako će ‘novi ministar biti odabran na vrijeme’, no nije htio komentirati mogućnost spajanja Minsitarstva gospodarstva i Ministarstva energetike i gospodarstava. Uvjerava kako pritisak partnera ne postoji i da je Dalić govorila jedino o pritisku u javnoti. ‘Vlada je postojana i čvrssta, a Vlada uspješno vodi državu’, rekao je potpredsjednik Sabora.

Maras: Vlada nema kredibilitet

Maras se s njim nije složio: ‘Vlada na čelo s premijerom nema povjerenje građana, nema kredibilitet i sve se može riješiti samo ako se izađe na izbore’, rekao je i dodao kako se u dnevnom redu Sabora može vidjeti kako je po prvi puta više prijedloga opozicije nego Vlade jer, kako kaže oni ne rade ništa. ‘Bilo bi pošteno da je Plenković došao na konferenciju za novinare i rekao ono što je nekad i Sanader: Ja sam svoju dionicu odradio…’, rekao je Maras.



Panenić je kazao kako on i kolege Mostovci nisu znali za cijeli proces, već su samo davali primjedbe na lex Agrokor. Tada im je, kazao je, rečeno da se nema vremena. ‘Nije bilo izbora, nismo mogli napraviti ništa, trebao se donijeti nekakav zakon inače bi došlo do blokade i raspad cijelog sustava.’ Istaknuo je kako nitko ne govori o tome što je s novcima koje su uzeli savjetnici. ‘ve će se napraviti kroz propagandu da netko bude kriv, mi iz Mosta, recimo, a kroz savjetničke usluge su uzeti milijune i milijune. Putem takvog modela se izvlače novci iz tvrtke koju je trebalo isključivo spašavati a ne imati osobnu korist’, kazao je Panenić.

Čuraj smatra da stečajni ili predstečajni zakon ne bi mogao donijeti iste rezultate. ‘Ovaj zakon ili neki oblik intervencije je bio potreban. Zakon sada donosi rezultate, nije propao, sačuvana su radna mjesta i stvari idu naprijed’, izjavio je Čuraj.

Reiner izbacio Panenića iz takta

Do incidenta je došlo kad je Reiner na pitanje hoće li podržati izmjene zakona kako bi saborsko istražno povjerenstvo o Agrokoru nastavilo s radom, odgovorio kako će se o tome raspravljati te da on taj prijedlog još nije vidio. Panenića je to izbacilo iz takta , rekavši kako se radi o gorućem problemu koji je na dnevnomo redu, a vladajući ga ne čitaju. Reiner je na to kazao kako je Petrov ‘po vlastitom priznanju 26. veljače namamio Todorića u Vladu’, a tad je Mostovac ustao i kritizirao ga da čita s papira. ‘. Dajte mi taj papir da vidim što piše. Dajte mi taj papir da vidim što su vam napisali’, rekao je srušio mu papir sa stola.