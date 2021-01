ESKALACIJA TROŠKA KORONAVIRUSA: Epidemija je hrvatski zdravstveni sustav stajala više od milijarde i 200 milijuna kuna

Prema podacima HZZO-a do 22. siječnja epidemija koronavirusa zdravstveni sustav stajala je više od milijarde i 200 milijuna kuna; u oba vala najveći izdatak bilo je testiranje

U sedam tjedana izdaci za liječenje i bolovanje su se udvostručili – od početka pandemije do 4. prosinca HZZO je za bolovanje, izolaciju i liječenje isplatio 269 milijuna kuna, a onda je od 4. prosinca do 22 siječnja taj trošak skočio za još 296 milijuna, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Epidemija koronavirusa u manje od godine zdravstveni sustav stajala je više od milijarde i 200 milijuna kuna. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) do 22. siječnja, potrošeno je točno 1.239,701.202 kune. I dalje je najveći izdatak testiranje, i to više od 674 milijuna kuna, slijedi liječenje oboljelih, na koje je potrošeno više od 450 milijuna te naknade za bolovanja i izolacije 115 milijuna kuna.

Drugi val ‘težak’ gotovo milijardu kuna

Da je drugi val epidemije bio jači govori i podatak da je do rujna, tijekom prvih šest mjeseci, na covid po svim stavkama potrošeno 258 milijuna kuna, što znaci da je drugi val bio “težak” gotovo milijardu kuna.

Prema podacima koje su tijekom epidemije prikupljene od HZZO-a, vidljivo je da je u oba vala najveći izdatak bilo testiranje. Naravno, u prvom valu, koji je bio znatno blaži, testiralo se maksimalno 800 građana na dan i trošak je bio znatno manji, a potom smo imali razdoblja kad se testiralo vise od 11.000 građana.

U samo tri mjeseca, od početka rujna pa do 4. prosinca, troškovi su porasli za 508,1 milijun kuna, a pogoršanjem epidemiološke situacije troškovi su rasli. Tako je primjerice u tjednu od 20. do 27. prosinca trošak porastao za 50 milijuna kuna, a tjedan poslije za 80 milijuna kuna. Od 4. prosinca do 22, u samo sedam tjedana trošak je narastao za gotovo pola milijarde kuna, točnije za 473.396 milijun kuna.

Ipak, trendovi se mijenjaju tako da su tekući troškovi testiranja sve manji, a najveći trošak odnosi se na liječenje, zbog čega je u sedam tjedana porastao više od dvostruko. I troškovi bolovanja i izolacije u tom istom razdoblju porasli su gotovo dvostruko.

Posljednja dva mjeseca bila su najkritičnija što se tiče broja hospitalizacija i teško bolesnih osoba. No, ako se nastave pozitivni trendovi koji nas prate posljednjih tjedana, možemo očekivati blaži rast financijskih izdataka. Naime, broj hospitaliziranih se prepolovio i sada imamo oko 1500 osoba na bolničkom liječenju, a nedavno je ta brojka bila viša od 3000. Na respiratorima je bilo i po 300 pacijenata, a sada je taj broj dvostruko manji. Naravno, smanjuje se i dnevni broj pozitivnih, samim time i testiranih osoba, donosi Jutarnji list.

