ESIH NEĆE STATI UZ OPORBU: ‘Inicijativa za smjenom Dalić je neozbiljna i bespredmetna’

Nezavisna zastupnica Bruna Esih ocijenila je u srijedu u Saboru da je inicijativa oporbe za opozivom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić bespredmetna kao i da meta ne bi trebala biti ona, već premijer Andrej Plenković.

Bespredmetna inicijativa

“Dalić ne bi trebala biti meta ove priče nego onaj čiji je ona odabir, a to je premijer Plenković. Međutim, zna se da za to ne postoji dovoljan broj ruku u Saboru i ova inicijativa je bespredmetna, to je stav Kluba Nezavisni za Hrvatsku”, izjavila je Esih.

Cilj je samopromocija

“Sve su ove inicijative više u smislu samopromocije i traženja medijske pozornosti. Ozbiljna priča se ne donosi na ovakav način, ne kasni se sa sastankom deset minuta, ne dolazi se bez jasne točke, ne očekuje se od predsjednika drugih klubova da stanu iza inicijatora dok se još ništa ne zna. U tome ne namjeravam sudjelovati”, dodala je.