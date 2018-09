ESIH NE ZNA HOĆE LI IĆI NA PROSVJED: ‘Iza spominjanja naših imena stoji u pozadini nešto sasvim drugo. Ovo je poruka premijeru Plenkoviću’

U gostovanju u Dnevniku Nove TV Bruna Esih je govorila o raznim aktualnim političkim temama

Ikona hrvatske desnice Bruna Esih gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje je s reporterkom Sabinom Tandara Knezović razgovaralo o aktualnim političkim temama. Ne zna hoće li podržati Penavin prosvjed, opovrgava tvrdnje da želi iskoristiti prosvjed za rušenje Plenkovićeve Vlade i tvrdnje da u pozadini kao mentor stoji Tomislav Karamarko.

Ne zna hoće li podržati Penavin prosvjed

Na izravno pitanje novinarke idu li na najavljeni prosvjed vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave u Vukovaru zbog neprocesuiranja ratnih zločina, Esih ne daje izravan odgovor. Zapravo ni sama ne zna, traži još vremena da razmisle kao stranka o tome, ali ga kao i svaki drugi prosvjed zbog nezadovoljstva radom institucija smatra legitimnim.

Kada ju je novinarka pritisnula pitanjem znači li to da još uvijek kalkuliraju, Esih je rekla da ne kalkuliraju već razmišljaju jer postoje neke nejasnoće.

“Vjerojatno ćete se složiti sa mnom da organizator, koji je najavio prosvjed zbog nezadovoljstva institucijama, zbog njihove sporosti, čak i zataškavanja – ne znam da li je to bilo pod pritiskom ili ne, ali nakon nekoliko dana izjavljuje da će zapravo na tom prosvjedu prosvjedovati i protiv samoga sebe, i s druge strane da i dalje podržava Vladu gospodina Plenkovića, isto kao i rad njegovih ministara, a to znači ujedno i rad ministra Božnjakovića i ministra Božinovića“, rekla je Esih te nadodala da upravao ta dva ministra treba smatrati osnovnim krivcima ako se zločini ne istražuju i ne procesuiraju na vrijeme.

“Naravno, nismo skloni ishitrenim odlukama i ishitrenim pozivima ljudi, poput Mosta i primjerice Nikole Grmoje, koji je rekao da poziva ljude na prosvjed, ali u istoj je rečenici rekao da oni sami tamo neće biti.”

Esih je opovrgla tvrdnje da želi iskoristiti prosvjed za rušenje aktualne vlasti kao apsolutno netočne.

“Znam da predsjednik Vlade zadnjih dana prilično često spominje u tom kontekstu naša imena, međutim ja mislim da on jednako dobro zna, baš kao i mi, da mi s time nemamo nikakve veze, jer na kraju krajeva, on u svojim rukama ima sve moguće i mehanizme i alate da svoju znatiželju, da ne kažem paranoju, umiri na način da aktivira te mehanizme i alate pa sazna što iza toga stoji. Vjerujem da je on to i učinio”, rekla je Esih koja sumnja da u pozadini spominjanja njihovih imena stoji nešto sasvim drugo, no nije željela dodatno objasniti svoje aluzije.

“…sumnjam da iza spominjanja naših imena gospodina premijera stoji u pozadini nešto sasvim drugo. Jesam li u pravu, pokazat će vrijeme, a to za sada neka ostane ipak samo poruka gospodinu Plenkoviću. A možda i ministru policije Božinoviću”, te nadodala “Da, apsolutno sam na nešto aludirala, ali ne bih sada o tome. Doći ću drugi put pa ćete isto imati ekskluzivu.”

Esih je također opovrgla nagađanja da u pozadini njezine stranke stoji Tomislav Karamarko kao politički mentor. Tvrdi da nije nikada imala političke mentore kao ni drugi u njezinoj stranci.

“Dakle, sve što radimo, radimo isključivo sami. Ja sam s čovjekom, iskreno, popila jednu kavu u životu. Gospodin Hasanbegović i on imaju odnos daleko ranije no što je gospodin Hasanbegović uopće ušao u politiku. Za gospodina Karamarka uopće ne znam da je sklon ponovnom povratku u politiku pa tako ne mogu govoriti ni o bilo kakvoj budućoj suradnji s njim”, rekla je Esih otpisavši kao smiješne tvrdnje da Karamarko s njom slaže listu za Europski parlament.

Ne smatra da su im u prvom planu ideološke teme, ali nema baš ništa za reći o poreznoj reformi

Esih je priznala da ih se optužuje za ideologiju, no tvrdi da je njezina burna prva rasprava s Plenkovićem bila na tragu toga da određene teme poput pratizana i ustaša budu predmet rasprave stručnjaka.

“…moji prvi razgovori s gospodinom Plenkovićem su bili na tragu toga da se ideologija, odnosno ne ideologija, jer ona jest temelj našeg i političkog razmišljanja i opredjeljenja, nego da se rasprave o, primjerice, kako to volimo nazivati – partizanima i ustašama, premjeste u jednu instituciju, gdje bi se time bavili stručnjaci, a ne više političari. Dakle, nama uopće nije stalo da budu samo takve teme”.

Međutim, na pitanje novinarke što misli o poreznoj reformi ipak nije imala ništa više za reći od toga da je nezadovoljna. Najavila je da će se stranka o tome izjasniti tek kada ministar Marić predstavi cjelokupni paket reformi.

Kada ju je novinarka ponovno pritisnula da kaže nešto o tome je li trebalo sniziti opću stopu PDV-a, Esih je politički mudro odgovorila plasiravši, što bi Hasanbegović rekao, floskulu: “Negdje se snizi, nešto se uzelo, nešto se dalo, i to je zapravo moj trenutni komentar na poreznu reformu gospodina Marića”.

O reviziji koja joj je upala u stranku

To što je jučer upala revizija u stranku Esih smatra normalnim, nevezanim za politiku.

“Kod nas je sve čisto, i što se tiče samih financija, i što se tiče našeg drugoga rada, i mislim da će mišljenje revizije biti apsolutno povoljno”, zaključila je Esih.