ESIH KAŽE DA IH JE BANDIĆ SMIJENIO JER NEĆE PODRŽATI PRORAČUN: Ne vidi ništa sporno i tvrdi da su bili spremni na to

Esih potvrdila da je Bandić razriješio sve članove upravnih vijeća gradskih institucija koji su članovi Neovisnih za Hrvatsku ili su putem njih dobili to mjesto, zato što su dali do znanja da neće podržati njegov prijedlog proračuna za 2019.

Predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku, saborska i gradska zastupnica Bruna Esih izjavila je u srijedu Hini da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić razriješio sve članove upravnih vijeća gradskih institucija koji su članovi Neovisnih za Hrvatsku ili su putem njih dobili to mjesto, zato što su Neovisni dali do znanja da neće podržati njegov prijedlog proračuna za 2019. koji će se u četvrtak, 13. prosinca, naći pred zastupnicima zagrebačke Gradske skupštine.

“Mi smo dali do znanja da nećemo podržati proračun Grada Zagreba za 2019., a gradonačelnik je to jednostavno shvatio na način na koji je shvatio i ono što se dogodilo je ono na što smo mi bili spremni, ” rekla je Esih i dodala da “u ovome dijelu ne vidimo ništa sporno”.

Lederer ostala na mjestu pročelnice

Istaknula je da je i pročelnica Gradskog ureda za kulturu Ana Lederer, koja je članica stranke Neovisni za Hrvatsku, razriješena članstva u upravnim vijećima Umjetničkog paviljona i Muzeja za umjetnost i obrt, ali ne i s mjesta pročelnice, budući da je na to mjesto došla natječajem.

“Gospođa Lederer je legitimno pristupila natječaju; postojala je komisija koja je ocjenjivala ne samo gospođu Lederer, nego je bilo više kandidata. Gospođa Lederer bi se i mimo Neovisnih za Hrvatsku, s obzirom na to da je cijeli radni vijek provela u kulturi, javljala na takav i slične natječaje. To je potpuno jasno”, istaknula je Esih.

Nije sporno jer su i politički imenovani na te funkcije

Rekla je da je Bandić akt o razrješenju članova upravnih vijeća gradskih institucija koji su članovi Neovisnih za Hrvatsku ili su putem njih dobili to mjesto, donio 5. prosinca i da to nije sporno jer su aktom gradonačelnika i imenovani na te funkcije. To je praktički politička raspodjela po mjestima u Gradskoj skupštini i to su oduvijek radile stranke zastupljene u njoj, rekla je.

“Smijenjeni smo iz upravnih vijeća određenih gradskih institucija gdje smo upali po ključu toga što pripadamo većini”, rekla je i dodala da su po tom istom ključu u upravnim vijećima u gradu Zagrebu i stranke oporbe. “Kao što smo dobili priliku mi, jednako je dobio i HDZ i stranka Bandić Milan 365, a jednako su po svojoj zastupljenosti dobile i stranke oporbe u Gradskoj skupštini”, rekla je.

Nije dobila rješenje o razrješenju

Kazala je da je ona bila članica Upravnog vijeća SUVAG-a te Koncertne dvorane “Vatroslava Lisinskog”. Rekla je da ona osobno nije dobila rješenje o razrješenju nego je to vidjela na internetskim stranicama Grada Zagreba i obavijestili su je iz SUVAG-a da su oni dobili odluku o njezinom razrješenju.

Saborski i gradski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović razriješen je članstva u Upravnom vijeću Muzeja grada Zagreba, a gradski zastupnik Tomislav Jonjić razriješen je članstva u Upravnom vijeću “Dr. Andrija Štampar”.

Nisu imali naknadu u upravnim vijećima

Esih je naglasila da ona i Hasanbegović u tim upravnim vijećima nisu primali nikakvu naknadu, kao što je ne primaju niti za rad u Gradskoj skupštini niti za vođenje skupštinskih odbora jer su ujedno i saborski zastupnici i to bi bio sukob interesa.

Kazala je da je riječ o upravnim vijećima dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, zdravstvenih i kulturnih institucija te socijalnih institucija, kao primjerice domova umirovljenika. Rekla je da su Neovisni za Hrvatsku dobili najviše članstva u upravnim vijećima dječjih vrtića.

Istaknula je da puno članova tih upravnih vijeća nisu članovi njihove stranke nego su putem njih dobili svoje mjesto u tim upravnim vijećima. Objasnila je da su na ključna mjesta u upravna vijeća primjerice zdravstvenih institucija stavljali stručne osobe koje nisu samo članovi stranke.