I dok se brojni turisti, ali i lokalci čak 30 dana dive velebnosti Pelješkog mosta, u naselju Duboka, koje je samo 50 metara zračne linije udaljeno od samog mosta, crvena zastavica u uvali, prenosi Slobodna Dalmacija.

Naime, njoj je uvali pronađena bakterija Escherichia coli, mikroorganizam opasan za ljude. Takve informacije obznanio je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije koji redovito svako ljeto prati kvalitetu vode za kupanje na plažama.

Ekipa Slobodne uputila se u Duboku kako bi istražila stvarno stanje na terenu. Kad tamo - ljudi se kupaju, sunčaju, smiju i vesele.

"Kakva vam je to novost da su fekalije u moru. Kao da ih nema u Kleku ili Komarnoj ovdje samo sa druge strane mosta, ali eto netko je htio da se proziva Duboka. Sve dok nas ne spoje na kanalizaciju ovdje će biti ovako. Obećali su nam da će nas spojiti na kanalizaciju s Pelješkog mosta. Hoće li neće li, tko će ga znati. Neki sam dan čula da će na kanalizaciju spojiti samo dio kuća, a ovi ostali će i dalje imati septičke jame iz kojih će se fekalije procjeđivati u more. Tako vam je čim kiša padne sve se slije u more, ali kažem vam nema ovdje nikakve opasnosti. To je bilo samo jedan dan. Gospođa koja je uzimala uzorke vode rekla je da su došli po dojavi. Što vam to znači nego da nas netko namjerno sabotira", rekla je za Slobodnu Zdravka Curić.

Isto tvrdi i Zdravkin susjed Hamdija Ganibegović, koji inače živi u Kaknju, ali svakoga ljeta dolazi u Duboku.

"Nemam se čega bojati. Okupam se, dođem kući istuširam se. Ne pijem more", govori Hamdija, s kojim se slaže i Muhamed Proha iz Hadžijića, koji u Komarnoj ima kuću već 45 godina. Muhamed je po struci doktor bioloških znanosti pa mu je sama tematika bliska.

"Ja vam samo mogu reći da nitko ovdje nije obolio. Svi se znamo i razgovaramo, bude i odraslih i djece u moru se kupaju", tvrdi Muhamed.

Čini se kako se stanovnici Duboke slažu u jednom - priča o bakteriji, za njih je, prenapuhana.