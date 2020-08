EPIDEMIOLOZIMA ‘PUKAO FILM’: ‘Maknite naše brojeve s TV-a. Sve ovo više nema smisla. Ljudi, uozbiljite se. Osjećamo se kao zadnji kreteni’

Uz 11 zahtjeva, epidemiolozi su napisali i moguće rješenje, a mogućnosti za izlike nisu ostavili

Hrvatskim epidemiolozima je “prekipjelo” pa navode da im je dosta omalovažavanja, nepoštovanja struke i beskrajnih dana. Dr. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskoj epidemiološkog društva, skupa s troje kolega, u petak, 28. kolovoza, je ministru zdravstva Viliju Berošu odnio popis njihovih zahtjeva, odnosno, prijedloga, kako ih oni službeno nazivaju.

Kako prenosi Jutarnji list, prijedlog mjera za unaprjeđenje rada na suzbijanju bolesti Covida-19 objavljen je 29. kolovoza na internetskim stranicama Društva. Uz 11 zahtjeva, epidemiolozi su napisali i moguće rješenje, a mogućnosti za izlike nisu ostavili. K tome, kaže dr. Venus za Jutarnji list, sve napisano je ujedno i ostvarivo. Tvrdi da se većina toga može implementirati u praksu pa olakšati život epidemiologa u Hrvatskoj.

‘Brojeve naših telefona maknite s ekrana’

Epidemiolozi su Ministarstvu zdravstva uputili bezbroj molbi, vapaja i upozorenje u vezi njihovih telefonskih brojeva na televizijskim ekranima. Zato u prvom zahtjevu traže micanje tih brojeva s TV-a.

“Bolesni, oni koji sumnjaju na bolest ili žele konzultaciju zovu direktno epidemiologa. Pa nas stotinu i troje većinu vremena provodi odgovarajući na beskrajna pitanja zabrinutih ljudi. Njihova je zabrinutost jasna, ali odgovore bi im trebala davati danas ukinuta služba na broju 113”, govori dr. Venus u ime svojih kolega.

Domaći epidemiolozi predlažu da se otvori i mogućnost komunikacije SMS-ovima.

‘Naša struka se podcjenjuje’

Epidemiolozima je pomoć nužna jer toj službi prijeti kolaps, a već sada puca po šavovima. Njihov prijedlog je pomoć tek završenih liječnika koji danas rade pod nadzorom te žele preraspodjelu specijalista unutar samog Zavoda. Domaćim epidemiolozima nikada nije bilo jasno zašto se njihova struka podcjenjuje.

Ministarstvo danas financira specijalizacije svih smjerova, ali specijalizante epidemiologe mora plaćati Zavod i zato traže promjenu.

Predlažu novi model upućivanja u samoizolaciju i veći angažman obiteljskih liječnika

Zbog svjesnosti da gospodarstvo više ne može trpjeti, epidemiolozi predlažu novi model upućivanja u samouzolaciju.

“Virus SARS-CoV-2 u lokalnoj je transmisiji pa mjere nošenja maski, fizičke distance, higijene i dezinfekcije vrijede za sve. U samoizolaciju bi trebalo stavljati samo kontakte ako su iz strateških djelatnosti – zdravstvene djelatnike i osobe koje rade u staračkim domovima. Svi ostali kontakti radili bi svoj posao uz ionako predviđene mjere opreza”, predlažu epidemiolozi koji znaju kako pomoći gospodarstvu, posebno malim poduzetnicima.

Epidemiolozi smatraju da bi svi zavodi trebali imati svoje aparate za testiranje pa to sugeriraju i ministru te navode da se oni mogu kupiti iz decentraliziranih sredstava koje je država spustila lokalnim samoupravama. Najvažniji njihov zahtjev jest veći angažman liječnika obiteljske medicine u suzbijanju virusa. Inače, liječnici obiteljske medicine su trn u oku epidemiologa.

“Tražimo njihov veći angažman. Oko upisivanja u platformu, vođenja brige o svojim zaraženim osiguranicima, preuzimanju brige za njih. Ja kad ih upišem ne želim više o njima voditi računa. Prepuštam ih njihovom izabranom liječniku, jer meni dolaze novi zaraženi i moram za njih osloboditi vrijeme. Slušam ‘njima nitko ne može stati na kraj. Kako ne može? Imaju ugovor s HZZO-om, neka im zaprijete raskidom ugovora i problem riješen. Negdje sam pročitao da su koncesionari bili uključeni u samo 10 posto aktivnosti tijekom epidemije. Kao da se njih to ne tiče. Jasno, ne mogu generalizirati. Ministru sam to i rekao. Ne dajte da vas uvjeravamo kako je to nemoguće. Osobno na svom području ima liječnika obiteljske medicine s kojima odlično surađujemo i onih s kojima ne. Sve se svodi na ljudski faktor. Preozbiljna je ovo situacija za ‘meni se da, meni se ne da’. I meni se puno toga ne da. I ja bih se danas izvalio i gledao nogomet, ali moram nazivati kontakte i zaražene”, oštar je dr. Venus.

‘Sve ovo više nema smisla. Ljudi, uozbiljite se’

Dr. Venus je za Jutarnji rekao da je ministar Beroš saslušao prijedloge epidemiologa te odmah pozvao suradnike koji mogu riješiti problem i dao im upute. Epidemiolozi smatraju da je to dobar znak. Neka od rješenja domaćih epidemiologa ne zahtijevaju dodatno vrijeme i novac, a s njihovom provedbom se može, navodi epidemiolog, početi već danas. Predlažu da se liječnike obiteljske medicine upozori odmah danas da povećaju angažman.

“Sve ovo više nema smisla. Ljudi, uozbiljite se. Osjećamo se kao zadnji kreteni, mjesecima smo građani drugog reda jer se netko buni što god mi napravili”, zaključio je epidemiolog Miroslav Venus.

