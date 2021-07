Hrvatska bi u dogledno vrijeme mogla krenuti prema britanskom modelu borbe protiv koronavirusa. Nakon jučerašnje tematske sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća o epidemiji covida, premijer Andrej Plenković je poručio da obaveznog cijepljenja neće biti, a s vremenom će odluka o cijepljenju morati biti svedena na individualnu odluku svakog pojedinca, što znači da društvo neće više biti taocem te situacije.

U prijevodu, Hrvatska bi mogla postrožiti epidemiološke mjere dok traje turistička sezona, ali bi ujesen prevladao povratak u staro normalno. Plenković je istaknuo i da se slaže s izjavama predsjednika Zorana Milanovića.

"Država je tu da učini sve što može da zaštiti svoje građane. Mi jesmo učinili sve. Ako si učinio sve što možeš, a dio ljudi se svejedno ne želi štititi, onda dalje nećemo trošiti pare svih poreznih obveznika na zaštitu onih koji to i ne žele", rekao je Plenković.

'Treba ustrajati na kampanji cijepljenja'

Ako se pita struku, takvo razmišljanje nije najsretnija opcija, jer Hrvatska procjepljivanjem nije postigla adekvatnu razinu kolektivnog imuniteta, ali i zato jer nitko ne zna kako će se virus ponašati ujesen.

"Velika Britanija je već sad to napravila i velik dio zdravstvene javnosti smatra da je taj potez preuranjen bez obzira na to što je ova zemlja postigla veći stupanj cijepljenosti. Činjenica je da će pritisak na zdravstveni sustav u takvim zemljama zbog cijepljenosti biti manji, no očito takve odluke nisu potaknute samo iz zdravstvenih razloga, već i iz gospodarskih. Smatram da bi i dalje kod nas trebalo ustrajati na kampanji cijepljenja, a trenutačno bi u tom kontekstu ovakve najave ukidanja mjera mogle djelovati demotivirajuće na postizanje kolektivnog imuniteta", rekao je za Novi list ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Vladimir Mićović.

Istaknuo je da je četvrti val zaraze posve realna opasnost i za Hrvatsku. Nada se da će njegovo širenje biti zauzdano većim obuhvatom cijepljenog stanovništva, koji bi do rujna trebao dosegnuti između 60 i 65 posto odraslih.