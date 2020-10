EPIDEMIOLOZI PRIPREMILI ČETIRI MJERE ZA GRAD ZAGREB: Ipak, sve bi moglo pasti u vodu i to zbog samo jednog čovjeka

Prijedlog novih mjera za Zagreb: Obvezne maske na otvorenom, ugostiteljski objekti rade do 24 sata, manje ljudi na privatnim okupljanjima, kazne za one koji se ne drže mjera

Kako je izjavio ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar u RTL Danas epidemiolozi će danas zagrebačkom Stožeru civilne zaštite predložiti nošenje maski na otvorenom te ograničavanje rada ugostiteljskih objekata najduže do 24 sata. Također se predlaže ograničavanje ljudi na privatnim okupljanjima kao i u zatvorenim javnim prostorima. Prijedlog je i da organizatori društvenih okupljanja budu odgovorni za provođenje epidemioloških mjera.

Tako bi dio dosadašnjih preporuka trebao postati odluka, što bi značilo i obveznu primjenu, a to, pak, predviđa i kazne za one koji ih krše. Vjerojatno će se to odnositi ne samo na obvezno nošenje maski već primjerice i na broj osoba koje mogu nazočiti određenom skupu ili događanju, čak i kad se radi o obiteljskom okupljanju.

Maske bi trebale biti obvezne na otvorenim prostorima, svugdje gdje se u glavnom gradu ne može održavati distanca sve dok je broj zaraženih velik. Nadalje, jedna od predloženih mjera je i manji broj ljudi na privatnim okupljanjima. A navodno je četvrta mjera – kazne za one koji se ne drže mjera.

Bandić nije oduševljen

Navodno gradonačelnik Milan Bandić nije ‘oduševljen’ novim epidemiološkim mjerama, te je zbog toga upitno hoće li ih grad Zagreb zaista i prihvatiti, javlja Jutarnji list.

Isto tako, Zagreb će morati riješiti okupljanja velikog broja ljudi na otvorenome, poput onog pored HNK-a, na kojem alkohol, galama i kršenje javnog reda i mira mjesecima smetaju okolne stanare, ali nadležni ništa ne poduzimaju da se problem riješi.

