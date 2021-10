Hrvatska posljednjih nekoliko dana dnevno bilježi preko 4 tisuće novozaraženih, a mnogi se pitaju kako je moguće da imamo toliko novozaraženih s obzirom da je procijepljeno preko 50 posto odraslog stanovništva.

Usporede li se brojke novozaraženih i umrlih u posljednja dva tjedna s isti razdobljem prošle godine kad još nije bilo dostupno cjepivo uočava se da su sadašnje brojke prilično veće: tako je primjerice od 14. do 28. listopada prošle godine najveći broj zaraženih upravo bio 28. listopada - 2378, dok je jučer, 28. listopada ove godine broj novozaraženih 4154, a 14. listopada 2020. broj novozaraženih je bio 748, dok je ove godine 14. listopada bilo čak 1851 novi slučaj, piše Index.

Veći broj testiranja u odnosu na prošlu godinu

No, razlikuju se i epidemiološki pokazatelji, odnosno ukupni broj testiranja ove i prošle godine. Tako je, primjerice, 19. listopada 2020. ukupni broj testiranja u prethodnih tjedan dana bio 39.660, udio pozitivnih bio je 13.5 posto, broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100.000 stanovnika iznosio je 0.68/100.000, a broj smrtnih slučajeva u prethodnih tjedan dana 47. Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1.000.000 stanovnika iznosila je 91.5/1.000.000.

S druge strane, 17. listopada 2021. ukupni broj testiranja u prethodnih tjedan dana bio 58.176, udio pozitivnih bio je 17.3 posto, broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100.000 stanovnika bio je 2.44/100.000, dok je broj smrtnih slučajeva u prethodnih tjedan dana bio 124. Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1.000.000 stanovnika iznosila je 2176.2/1.000.000.

'Cjepivo je pomoglo da ne bude još gora situacija'

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, epidemiolog dr. Miroslav Venus za Index je kazao da je istina da su brojke veće u odnosu na prošlu godinu.

"Lani nismo imali cjepivo, a ove godine ga imamo i očekivali smo da će nam pomoći. Je li nam pomoglo utoliko da nije još gora situacija od sadašnje, vjerojatno je. Ono što nam se događa, kad usporedimo s podacima od lani, vidimo da smo sad uranili mjesec i pol s brojkama. Ljudi su shvatili krivo da su cijepljeni zaštićeni i da se ne trebaju više paziti. Drugi razlog je delta soj koji je, po istraživanjima svjetskih stručnjaka, jedna pandemija u pandemiji", kazao je za Venus, dodajući da su za visoke brojke ključna dva razloga - nedovoljno pridržavanje mjera i puno zarazniji delta i delta plus soj virusa.

"Problem je što se nas epidemiologe ne sluša da cjepivo nije svemoćno te da se uz cijepljenje treba držati i drugih mjera kao što su držanje distance, nošenje maske, provjetravanje prostora, pranje ruku. To su ključni elementi za suzbijanje pandemije. Problem nam je nedovoljna procijepljenost u općoj populaciji te mizerna procijepljenost naših adolescenata, a znamo da oni čine trećinu i negdje četvrtinu ukupno zaraženih", poručio je Venus.

Kazao je da u velikoj većini, kad se govori o starijoj populaciji, umiru necijepljene osobe. "Ako i umre starija cijepljena osoba, to je ona koju smo cijepili odmah na početku i pala joj je imunost. Uobičajeno je da je kod starijih osoba imunološki sustav slabiji. I u većini se tu radi o osobama s komorbiditetima. Mi smo smišljeno, kad se pojavilo cjepivo, krenuli prvo s cijepljenjem starijih, a sad, kad im je pao imunitet, treba ih docijepiti", rekao je.

'Što ćemo dobiti ako stavimo djecu na online nastavu?'

Osvrnuo se i na visok udio školske populacije među novozaraženima, kao i činjenicu da će idućeg tjedna u četvrtak i petak nastava biti online. Smatra da se problem ne može riješiti zatvaranjem škola i prelaskom na online nastavu. "Što ćemo objektivno dobiti ako stavimo djecu na online nastavu, a ostavimo otvorenim sva druga mjesta gdje se mladi okupljaju? Posebno su kritični srednjoškolci i studenti. Dakle, adolescenti koji i inače ostvaruju puno socijalnih kontakata. I što sad, da ih ne pustimo u školu, a pustimo u noćni klub? Pa bolje da ih pustimo u školu. Imamo dokaze i o tome kako to loše utječe na njihovo mentalno zdravlje, slabije uče, a slabiji su i njihovi rezultati u školama nakon online nastave. Da se generalno ide na online nastavu, nije logično dok nam je sve drugo otvoreno", poručio je epidemiolog Venus.

"Ključni su problemi, dakle, nedovoljna stopa procijepljenosti, pojava novog soja koji je puno zarazniji, nepridržavanje mjera, pad imuniteta kod starijih i sporo docjepljivanje istih", naglasio je.

Ključni razlozi visokih brojki

"Brojke su veće iz nekoliko razloga. Prvi je taj što sad dominira delta soj virusa koji nije dominirao lani u ovo vrijeme. Drugi razlog je što se pridržavanje mjera lani i ove godine u mnogome razlikuju. Pridržavanje sada postojećih mjera je znatno manje nego prošle godine. Treći je razlog što sad imamo veći broj oboljelih u školskoj dobi i na taj broj oboljelih treba pridodati još oboljelih koji se nisu testirali", kazao je dr. Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, dodajući da su to ključni razlozi zbog kojih imamo više oboljelih, ali i velik broj preminulih.

Istaknuo je i to da su prošle godine bili manji kapaciteti za testiranje u odnosu na ovu godinu. "Dobili smo cjepivo koje je moćno oružje, no moramo biti iskreni, broj cijepljenih nije na razini koju smo očekivali i višestruko je manji od broja kojim bismo došli do kolektivnog imuniteta. Delta je puno zarazniji soj", poručio je, dodajući da se trenutno od jednog zaraženog zarazi puno više ljudi.

"Uz to su građani zaboravili na opće mjere, kojih se i dalje potrebno pridržavati, maska, distanca, pranje ruku. Mi smo to polako maknuli iz svakodnevne uporabe", upozorio je Cvitković.