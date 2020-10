EPIDEMIOLOZI NA RUBU SNAGA, A POMOĆ JE NA ČEKANJU: U hvatanju zaraženih i njihovih kontakata mogli bi sudjelovati i studenti

Iako medicinski fakulteti pripremaju svoje studente za angažman na kontaktiranju oboljelih i hvatanju njihovih kontakata, nacionalni stožer civilne zaštite i ministar Vili Beroš još ih nisu odlučili angažirati

Sve je veći broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, liječnici upozoravaju da zdravstveni sustav neće izdržati, epidemiolozi su na izmaku snaga, a studenti medicine – čekaju. Naime, lokalni i Nacionalni stožer civilne zaštite nisu ih angažirali, iako su voljni i spremni pomoći u kontaktiranju zaraženih osoba i hvatanju njihovih kontakata.

Fali 1500 ljudi

“Kao profesor epidemiologije, već od travnja govorim da nam treba dvije tisuće ljudi za analizu kontakata, da sadašnjih 500 nije dovoljno. To ne moraju raditi zdravstveni djelatnici i samo studenti medicine, iako su oni odličan izbor. U svibnju smo na Medicinskom fakultetu u Rijeci proveli anketu među studentima pete i šeste godine i velika većina studenata bila je voljna uključiti se i pomoći, jedino što to netko to treba organizirati. Epidemiolozi bi uz takvu pomoć odahnuli. Stigli bi primjerice napraviti serološka ispitivanja na reprezentativnom uzorku da vidimo koliko je ljudi uopće prokuženo, sada o tome samo nagađamo, nemamo nešto na što bismo se pozvali. Sada u Zagrebu jedva stižemo kontaktirati sa svim pozitivnim slučajevima, a gdje su još svi njihovi kontakti”, rekao je za Večernji list epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić.

Mobilizacija studenata

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu provode “mobilizaciju” studenata. Tvrde da već imaju 170 studenata koji žele pomoći, a uveli su i obveznih tjedan dana prakse iz epidemiologije za studente šeste godine kojih je 300. Epidemiolozi upozoravaju kako im to kao potencijalna pomoć neće previše značiti te poručuju da bi bilo idealno kada bi studenti s njima mogli provesti barem dva mjeseca.

Dekan zagrebačkog Medicinskog fakulteta Marijan Klarica tvrdi da će angažman s epidemiolozima studentima biti priznat kao izborni kolegij. Dodaje da su se dekani svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj dogovorili da stoje na raspolaganju te da su studenti spremni. No, njihovo priključivanje epidemiološkim službama može organizirati jedino Nacionalni stožer na prijedlog lokalnih stožera, a veliku bi ulogu moglo imati i mišljenje resornog ministra Vilija Beroša.

