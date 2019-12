EPIDEMIOLOZI SU IZNENAĐENI BROJEM OBOLJELIH OD GRIPE, ALI I KOMPLIKACIJAMA: ‘Ako osjetite ove simptome, odmah idite liječniku!’

Upala pluća, upala mozga neke su od mogućih komplikacija uzrokovanih gripom. Npr. simptom upale pluća prepoznat ćete ako imate teškoća s disanjem i nedostaje vam zraka. U tom slučaju nemate što čekati – trebate otići k liječniku. Također i ako čovjek ima poremećaj svijesti i teško se budi – to su simptomi upale mozga i znak da treba otići k liječniku

Sezona gripe ove je godine počela prije oko dva tjedna što je nešto ranije u odnosu na prethodne godine. Procjenjuje se da je trenutačno oko 3000 zaraženih, ali njihov broj stalno raste. Ono što je iznenadilo epidemiologe su komplikacije koje su ove godine češće nego prije.

O prevenciji, liječenju i komplikacijama gripe za HRT govorio je dr. Bernard Kaić iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

“Cijepljenjem nismo eliminirali niti jedan od virusa. Oni jesu svi sadržani u cjepivu, ali cjepivo nije 100 posto učinkovito da bismo mogli reći ‘ja sada sigurno neću dobiti gripu, ali svakako smanjuje rizik od gripe. Cijepljenje se posebno preporučuje osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima. Za njih je cjepivo besplatno i trebalo bi biti osigurano kod izabranog liječnika. Ako iz nekog razloga ne može kod izabranog liječnika, cijepiti se može u Zavodima za javno zdravstvo”, kazao je dr. Kaić koji otkriva i kakav je odaziv ove godine:

“Bio je veći nego što je bilo predviđeno pa se može dogoditi da netko više ni ne nađe cjepiva kod svog odabranog liječnika. U tom slučaju također se treba obratiti nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, a hoće li na kraju biti dovoljno cjepiva za sve, to se ne zna. Za sada je, prošli tjedan, nabavljeno još dodatnih 8000 doza pa bi trenutno cjepiva još trebalo biti po ambulantama.

EPIDEMIJA GRIPE ZAHVATILA HRVATSKU: Stručnjaci začuđeni intenzitetom i komplikacijama; ‘Ranijih godina ovo nismo imali’

Nuspojave cijepljenja i moguće komplikacije gripe

“10 do 20 posto osoba nakon cijepljena dobije blage nuspojave kao što su bolovi u mišićima, lagano povišena temperatura te bol na mjestu uboda. Ti simptomi traju dan do dva dana”, kazao je dr. Kaić i dodao: ‘A sve teže nuspojave poput suzenja očiju, otežanog disanja koje traje do 24 sata, teške alergijske reakcije itd., su jako rijetke’, dodao je.

Simptomi gripe su, objašnjava doktor, osjećaj strganosti – bol u mišićima, kostima, glavi, visoka temperatura i dominiraju simptomi da se čovjek jako loše osjeća. Kasnije može krenuti kašalj ili hunjavica, no to nije vodeći simptom.

“Upala pluća, upala mozga neke su od mogućih komplikacija uzrokovanih gripom. Npr. simptom upale pluća prepoznat ćete ako imate teškoća s disanjem i nedostaje vam zraka. U tom slučaju nemate što čekati – trebate otići k liječniku. Također i ako čovjek ima poremećaj svijesti i teško se budi – to su simptomi upale mozga i znak da treba otići k liječniku”, kaže Kaić.

Ukratko, ako imate gripu – trebate je odležati kod kuće i telefonski se konzultirati s liječnikom, a k liječniku svakako otići ako se jave komplikacije uzrokovane gripom.

GRIPA VEĆ STIGLA U HRVATSKU, OBOLIO MUŠKARAC IZ ZAGREBA: ‘Zarazio se u jednoj stranoj državi, a bit će još više slučajeva promijeni li se vrijeme’

Trajat će do ožujka

Očekivana sezona gripe je do oko ožujka. Glavna osobina gripe, istaknuo je dr. Kaić za HRT, je da je ona nepredvidiva – i njezin početak, i trajanje te intenzitet i težina kliničke slike variraju iz godine u godinu. Dva su glavna tipa virusa gripe: A i B. Oni imaju svoje podtipove koji se iz sezone u sezonu mijenjaju. Koliko cjepivo pomaže ovisi o tome koji podtip ili tip gripe dominira, te o dobi osobe koja se cijepi, o zdravstvenom stanju osobe, ali i o puno drugih čimbenika.

Ove godine u Hrvatskoj dominira tip A i to podtip H1N1, dok drugdje u Europi dominira podtip H3N2, te nešto tipa B pa je za očekivati da će i u Hrvatskoj tijekom ove sezone biti oba tipa A i barem jedan od tipa B.