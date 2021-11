Danas se od 11 sati održava možda jedna od najiščekivanijih konferencija za medije Stožera civilne zaštite RH na kojoj će Stožer predstaviti novi set epidemioloških mjera koji bi trebali obuzdati širenje zaraze u zemlji.

Index neslužbeno doznaje kako danas imamo gotovo 7000 novih slučajeva, točnije 6932 nova slučaja.

Podsjetimo da smo jučer imali 6310 novih slučajeva zaraze, preminule su 32 osobe. Hospitalizirano je 1680 pacijenata, od toga je na respiratoru njih 219. U Hrvatskoj je, prema jučerašnjim podacima, 25.628 aktivnih slučajeva zaraze.

Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je kazao da će glavna "poluga" epidemioloških mjera biti proširenje upotrebe covid-potvrda, a osim toga, ministar je poručio da se "nada da nam potvrde neće biti potrebne za odlazak na kavu ili šoping centar".

Šira primjena covid-potvrda

Sigurno je da će se covid-potvrde u ovoj fazi uvesti u sve državne i javne službe, za zaposlenike i korisnike njihovih usluga, na način na koji se to primjenjuje i u zdravstvenom sustavu, što znači da će i svi koji rade u nekim državnim ili lokalnim institucijama za dolazak na posao morati imati covid-potvrdu, ali će potvrdu morati imati i građani koji u javne institucije dođu nešto obaviti.

RTL.hr neslužbeno doznaje da Stožer razmatra primjenu covid-potvrda i u kinima i kazalištima, kao i na kongresima i konferencijama u zatvorenim prostorima. Jedino uz covid-potvrde moglo bi se i u teretane i sportsko-rekreacijske centre.

Jutarnji list, pak, piše da se Stožer nije odlučio za smanjenje broja osoba na okupljanjima te će takva pravila najvjerojatnije ostati kao i dosad, a jedina mjera koju bi trebali predstaviti i ograničavanje vremena do ponoći, izuzev svadbi koje će se moći održavati do 2 ujutro, uz, naravno, covid-potvrde kao i do sada.

Zbog ograničenja radnog vremena neće moći raditi ni klubovi kao takvi, već će moći raditi po principu kafića do 24 sata te će svi morati sjediti uz razmak propisan i u ugostiteljskim objektima.

Liječnici uputili apel

A zbog sve gore epidemiološke situacije u zemlji, u četvrtak se pet liječničkih organizacija (Hrvatska liječnička komora, Liječnički zbor, Liječnički sindikat, HUBOL i KOHOM) udružilo u pismo u kojem od Vlade traže hitno uvođenje strožih epidemioloških mjera kako bi se usporilo širenje zaraze i spriječio kolaps bolničkog sustava.

Od Stožera i Vlade zatražili su žurno uvođenje obveznih covid-potvrda za rad kod svih poslodavaca (javni, državni i privatni), za ulazak u zatvorene javne prostore (javna uprava, javna poduzeća, trgovački centri, kina, kazališta, restorani, kafići…). Zatim da se privremeno, tijekom sljedeća dva tjedna, ograniči broj osoba na svim okupljanjima u zatvorenim prostorima na 50, uz obvezne covid-potvrde.

Zatražili su i produljenje online nastave za učenike predmetne nastave osnovnih škola, učenike srednjih škola i studente na fakultetima (privremeno, tijekom sljedeća dva tjedna) te nastavak održavanja razredne nastave po modelu A.

Također, naveli su da treba postupno odgoditi elektivne programe u bolnicama te organizirati rad na punktovima za cijepljenje u svim većim gradovima u modelu rada 7 dana/12 sati.

Neke škole od ponedjeljka nastavljaju nastavu na daljinu

Što se tiče održavanja nastave u školama, neke od županija odlučile su i idućeg tjedna nastavu održavati online. Podsjetimo, zbog velikog udjela broja zaraženih među školskom populacijom, nakon jesenskih praznika koji su trajali od ponedjeljka do srijede (2. - 3. studenoga), odlučeno je da će se nastava u školama u četvrtak i petak ovog tjedna održavati online kako bi se smanjilo bujanje zaraze.

Iako se većina školaraca od ponedjeljka vraća na nastavu uživo, N1 iz Ministarstva obrazovanja doznaje da se za održavanje nastave po C modelu, odnosno nastave na daljinu, u tjednu od 8. do 12. studenoga odlučila Vukovarsko-srijemska županija za sve škole kojima je osnivač te Grad Vinkovci. Ostale županije trebaju donijeti odluku, a vjerojatno je da će većina biti za isti model.

Koje će sve mjere biti donesene za obuzdavanje trenutno loše epidemiološke situacije saznat ćemo službeno od 11 sati, a vrijeme će pokazati hoće li te mjere imati učinka.