Tatjana Nemeth Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pojasnila je kako su stariji uglavnom cijepljeni ili su preboljeli zarazu, pa virus prelazi na mlađe osobe, a ulogu u tome imaju i novi, zarazniji sojevi

Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Tatjana Nemeth Blažić, komentirala je trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji i otkrila zašto u trećem valu zaraze koronavirusom obolijeva više mladih osoba.

“Tijekom zime smo imali oko 4000 novooboljelih na dan, a sada je to bilo preko 3000, nismo dosegli jako velike brojke preko 4000”, rekla je za N1 Nemeth Blažić i dodala da brojke trenutno stagniraju. “Čak se uočio i blagi pad. Nadamo se da će se taj pad nastaviti”, dodala je.

Razlozi za obolijevanje mlađih

Iako sada imamo veći broj ljudi koji su imuni, na meti virusa su mlađe osobe. Smatra da su uzrok tome dva razloga.

“Velik broj starije populacije koji su stariji od 80 godina u značajnom su postotku cijepljeni, dio ljudi je prebolio covid, i oni su zaštićeni barem jedno vrijeme. Onda smo vidjeli da je zato zabilježen veći broj oboljelih među mlađim dobnim skupinama, prvenstveno 40, 50 i 60 godina, a ima i ovih još mlađi, oko 20 i 30 godina. Drugi razlog je što su se pojavile mutirane varijante koje su zaraznije, brže se šire, a postoje i naznake da uzrokuju teže kliničke slike, odnosno simptome koji se brže razvijaju i brže ljudi zahtijevaju hospitalizaciju. Zbog toga je sada slika epidemije malo različita u odnosu na drugi val”, pojasnila je epidemiologinja.

Dva zabrinjavajuća soja

U Hrvatskoj je dominantan britanski soj. “U zemlji imamo zabilježena dva mutirana soja koja su od značaja i koja se na svjetskoj razini prate i od posebne su zabrinutosti zbog toga što se brže šire i mogu uzrokovati teže kliničke slike. To su britanski soj, a zabilježen je i manji broj južnoafričkog soja, 15-ak slučajeva koji su povezani većinom s putovanjima i njihovim kontaktima. Britanski soj dominira u testiranim uzorcima, porastao je udio od oko 20 posto u početnim fazama testiranja do sada preko 95 posto”, poručila je Nemeth Blažić.

Zabilježeni su i slučajevi zaraze već cijepljenih ljudi. Epidemiologinja tvrdi da cjepivo ne daje stopostotnu zaštitu te da se takvi slučajevi mogu dogoditi.

“Nijedno cjepivo ne može pružiti stopostotnu zaštitu. Zabilježili smo određeni broj tzv. neuspjeha cijepljenja, bilježi se kao pojava i prati se taj događaj. Za sada je još u manjem postotku. Međutim, događa se. Ljudi nekad obole nakon prve doze jer se protutijela još nisu stigla razviti, potrebna su oko tri tjedna da se postigne određena razina zaštite. Nakon prve doze je to značajan postotak zaštite, ali ne onako kako bi trebao biti nakon druge doze. Zabilježili smo i pojavu infekcije nakon dvije doze. To je nažalost moguće, očekivano i nadamo se da se neće pojavljivati u većem postotku. Sada su to sporadični slučajevi”, rekla je Nemeth Blažić i objasnila kakva je njihova klinička slika.

“Od ovih sada slučajeva uglavnom su to bile blaže kliničke slike, a bilo je i nekoliko slučajeva koji su zahtijevali bolničko liječenje. Međutim, za sada je to i dalje u malom postotku. Dio ljudi oboli jer se nije postigla puna zaštita jer se nije dovršilo cijepljenje s dvije doze, a koje je potrebno da bi se postigla ova puna zaštita”, objasnila je epidemiologinja.

Treća doza ili godišnje docjepljivanje

Komentirala je i hoće li cijepljenje protiv covida-19 biti sezonsko, odnosno nužno svake godine. “Sada se to sa sigurnošću još ne zna. Međutim, neki znanstvenici koji su se bavili praćenjem dinamike i procjenama pandemije dali su informaciju da bi to moglo biti sezonsko cijepljenje, poput ovog za gripu, dakle da bi se svake godine trebalo docjepljivati. Jedan proizvođač je najavio da bi možda bila potrebna i treća doza. Razgovara se o tome i vrijeme će pokazati kakva će shema cijepljenja biti potrebna”, zaključila je epidemiologinja Nemeth Blažić.

