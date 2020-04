EPIDEMIOLOGINJA OTKRIVA: Evo koliko se virus zadržava u zraku, kada maske štite od zaraze i koje mjesto u zgradama treba izbjegavati

Doktorica Danijela Lakošeljac odgovorila je na pet najčešćih pitanja građana vezanih uz koronavirus

Riječka epidemiologinja i koordinatorica aktivnosti Operativne epidemiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, doktorica Danijela Lakošeljac, danas je u sklopu rubrike Pitajte stručnjake na N1 televiziji odgovarala na najčešća pitanja građana vezana uz pandemiju koronavirusa te je razriješila i neke nedoumice.

Najčešće je pitanje kako se od koronavirusa liječe pacijenti s blažim simptomima, na što je Lakošeljac odgovorila kako se “liječe asimptomatski kao kod gripe. Daju se antipiretici ako je povišena temperatura i to je to.”

Maske su za jednokratnu upotrebu

Poznato je i koliko se dugo virus može zadržati na pojedinim površinama, a gledatelje je zanimalo može li se i plastika u tom slučaju prati sapunom, kao i ruke.

“Virus se zadržava od tri sata u zraku pa do par dana na drugim površinama i osjetljiv je na klorne preparate, glutaraldehid, alkoholne preparate, pa to vrijedi i za plastiku. Učinkovito je pranje deterdžentom ako sumnjamo na posebnu zagađenost ili običnim Domestosom, to će već djelovati”, pojasnila je riječka epidemiologinja.

Ipak najviše polemika u javnosti su izazvale zaštitne maske. Brojna su oprečna stajališta, od toga treba li ih uopće nositi, pa do toga koja vrsta maski najbolje štiti od zaraze. Doktorica Lakošeljac otkrila je kada maske mogu pomoći, a kada su neupotrebljive.

“Može ako se ista maska danima nosi. One su za jednokratnu upotrebu, više dana se ne treba nositi jer nema svrhu, osim ako se peru, kao i rukavice. Važna je higijena ruku, a rukavice su za jednokratnu upotrebu. Što se tiče asimptomatskih prijenosnika, oni koliko se sad zna, imaju manju količinu virusa pa je i zaraznost daleko manja”, tvrdi Lakošeljac.

Liftovi ‘vrlo rizično mjesto’

U objavama članova Nacionalnog stožera civilne zaštite i drugih liječnika često se spominju plućni bolesnici kao rizična skupina, uz starije osobe i kronične bolesnike. Građani se pitaju jesu li podložniji većem riziku od zaraze ako su ranije preboljeli upalu pluća?

“Svakako. Preboljenjem bilo koje bolesti osoba ima oslabljeni imunitet i otvorenija je za bilo koji drugi infekt, tako i za ovaj. O oporavku imuniteta je teško govoriti jer sve ovisi o obliku bolesti i težini stanja, o prethodnom imunološkom stanju, o dobi…”, tvrdi epidemiologinja.

S obzirom na naputke o držanju socijalne distance od dva metra na otvorenom i jednog metra u zatvorenim prostorima, mnogi se pitaju kako epidemiolozi gledaju na vožnju liftom te traže savjet kako se zaštititi u tim situacijama. Doktorica Lakošeljac kratko je poručila kako su liftovi “vrlo rizično mjesto” te da ih treba izbjegavati.

