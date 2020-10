EPIDEMIOLOGINJA OTKRILA ZAŠTO JE ISTRA FENOMEN U HRVATSKOJ: ‘Uvijek se nađe netko tko misli da virus ne postoji, ali…’

Premda je Istarska županija ovo ljeto imala 1,4 milijuna turista, problema s koronom nisu imali

Dok je cijela Europa na “korona” kari svijeta u crvenoj i narančastoj boji, jedna jedina regija je zelena, a to je Istra. Kraljevina Belgija objavila je kartu koja jasno pokazuje nevjerojatan fenomen kojem svjedočimo u Hrvatskoj. U Zagrebu je 200 novozaraženih, 120 u Splitu, a u Istri tek pet. No, i taj brojka je je velik skok te je već tjednima slično.

Premda je Istarska županija ovo ljeto imala 1,4 milijuna turista, problema s koronom nisu imali. Zbog blizine Italije na početku pandemije, Istra je bila prva na udaru virusa jer u susjednoj zemlji brojni Istrijani rade. Isto tako, u Istri je zabilježen prvi smrtni slučaj uzrokovan koronavirusom.

‘Stanovnici prihvatili upute Stožera’

Jasna Valić, epidemiologija Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za RTL Direkt je otkrila tajnu uspjeha te morske regije.

“Stanovnici Istre su od samog početka imali puno povjerenje u rad Stožera Istarske županije i prihvatili su upute koje je Stožer davao. U Istri ima onih koji smatraju da su upute besmislene. Uvijek se nađe netko tko misli da virus ne postoji ili ako postoji da nije opasan. Važnu ulogu u tome kako građani percipiraju virus odigrali su istarski mediji.

Oni su vrlo korektno iznosili sve podakte o trenutnoj situaciji i djelovali edukativno kada su davali upute kako se ponašati da bi se ljudi zaštitili”, kazala je Valić za RTL Direkt.

Žarišta nije bilo ni na jednom skupu

Potvrdila je da se u Istri održavaju i vjenčanja i krizme i rođendani, ali kaže da na njima nisu imali niti jedno žarište.

“Kako je do toga došlo? Svatko tko organizira nekakav skup mora uputiti zahtjev Stožeru županije, a Stožer to proslijeđuje službi za epidemiologiju koja onda procjenjuje uvjete i jesu li oni u skladu s uvjetima propisanima od strane Ministarstva i HZJZ-a. Potom se procjenjuje može li se skup održati ili ne. Dosad nismo imali žarište na skupovima.

Imali smo u prvom valu na sprovodu na kojem je bilo više od 300 ljudi. Baš zbog tog iskustva izbjegavaju takve skupove. Ako znate da nešto može postati izvor žarišta, to morate izbjeći”, kazala je.

Bili su spremni za sezonu

Istarska epidemiologinja otkriva da su puno prije početka sezone počeli s pripremama za nju.

“Svi su bili jako zainteresirani da se sezona odvije, a da ne bude virusa i zaraženih”, kazala je i dodala kako su na vrijeme obavili edukaciju djelatnika kako da se zaštite i na vrijeme su pripremljene karantene u svakom većem gradu u Istri u kojima su se mogli smjestiti zaraženi gosti.

Najjača prednost Istre? Sinergija svih!

Smatra da je najjača prednost Istre sinergija svih koji sudjeluju.

“Od prvog dana Stožer i svi njegovi članovi, predstavnici bolnica i svih zdravstvenih ustanova, Civilna zaštita, epidemiolozi… Svima nam je interes zajednički i nastojimo svaki problem riješiti tako da svi surađujemo. Tako je od prvog dana”, rekla je.

Otkrila je da je njezin posao u posljednje vrijeme jako naporan jer pandemija traje već mjesecima. “Radimo po 12 sati dnevno i tome nema kraja”, rekla je i dodala da im je stalo da ljudi shvate da se nalazimo u jednoj ozbiljnoj situaciji.

“Imamo jedan virus koji je krenuo iz daleke Kine i u kratko vrijeme se proširio po cijelom svijetu i blokirao je način života kojeg smo dosad imali. To je zajednička stvar i nešto što zahtijeva solidarnost. Ne može ni Istra, ni Hrvatska ni Europa to sama riješiti već je to nešto što je pogodilo cijeli svijet”, kazala je i dodala da svi zajedno moramo surađivati u suzbijanju virusa do pojave lijeka i cjepiva.

‘Moramo poštovati mjere koje je virus nametnuo’

“Jedini način je da poštujemo uvjete koje nam je virus nametnuo, a to je da držimo distancu i spriječimo da prijeđe s jednog čovjeka na drugog. On se i proširio jer suvremeni čovjek se brzo kreće, brzo mijenja mjesto i druži se sa različitim skupinama ljudi. I to je jedini način da ga spriječimo u ovom trenutku”, kazala je.

Istra je imala težak prvi val, kaže, pa su predanim radom suzbijali tu situaciju. “Od velike pomoći je bila činjenica da imamo podršku HZJZ-a i Ministarstva zdravstva sa stručne strane. Primarijus Kaić i drugi su nam uvijek pomagali, a neke situacije su bile teške i složene”, rekla je i naglasila da im je od velike pomoći molekularni laboratorij koji ima daje brzu dijagnostiku, a imaju ga od travnja.

‘Ljudi bi se trebali strpjeti sa svojih potrebama’

“Tako vrlo brzo otkrijemo tko su zaraženi i tko su njegovi kontakti i možemo ih vrlo brzo locirati i staviti u samoizolaciju”, kazala je.

“Svi trebaju shvatiti da nema takvog zdravstvenog sustava koji može suzbiti ovu pojavu. Ono što se danas događa je posljedica našeg ponašanja unatrag 14 dana koliko je najdulja inkubacija. Ako bi se svi ponašali tako da poštujemo osobine virusa, trebali bi sačuvati ono što je bitno u ovom trenutku, a to je ići na posao, ići kupiti hranu, ići u bolnicu i da djeca idu u školu. A drugi bi se trebali strpjeti sa svojim potrebama i smanjiti putovanja i učiniti da ono što je bitno bude zaštićeno”, zaključila je Jasna Valić za RTL Direkt.

