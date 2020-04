EPIDEMIOLOGINJA ODGOVARALA NA PITANJA GRAĐANA: Moramo li vani nositi maske, ako smo dva metra udaljeni od druge osobe?

‘Ne može se trajno živjeti ovako, veliko je pitanje kada ćemo postići kolektivni imunitet, na koji način ćemo moći paralelno propustiti virus i živjeti normalno, a da nemamo teško oboljele i preopterećene bolnice. To tek treba vidjeti’

Epidemiologinja iz Istarske županije Jasna Valić danas je na televiziji N1 odgovarala na pitanja gledatelja koje je najviše zanimalo ukidanje ili ublažavanje mjera koje traju sada već gotovo mjesec dana.

Neki se pitaju hoće li se epidemija pogoršati ako se mjere ukinu prerano, dok druge zanima hoće li se prvo ukinuti nastava na daljinu ili neka druga mjera.

U rubrici Pitajte stručnjaka epidemiologinja Valić odgovorila je na najčešća pitanja.

Koliko su ugrožene osobe s dobro reguliranim dijabetesom tip 1 srednje životne dobi (46)? Oboljeli od koje kronične bolesti imaju najteže simptome?

Čim je krenula epidemija bilo je jasno da teže pogađa osobe s kroničnim bolestima, na prvom mjestu su to dijabetičari, srčani bolesnici, a posebno oni s kroničnim plućnim bolestima jer virus napada dišni sustav, dakle virus dolazi na teren koji je već na neki način oštećen i tu su komplikacije najteže. Često su to ljudi starije dobi, no oni s kroničnim bolestima, bez obzira na dob, puno su osjetljiviji.

Hoće li određene djelatnosti moći nastaviti s radom nakon 19. travnja, mjesec dana nakon uvođenja mjera?

Tu se mora ići vrlo oprezno, odgovor će dati trenutna epidemiološka situacija koja je vrlo promjenjiva, treba pažljivo pratiti i donositi najbolju moguću odluku s ciljem da se najmanji broj ljudi zarazi. U Istri smo uspjeli postići da je manje starijih osoba zaraženo, time smo postigli da zdravstveni sustav nije bio prepterećen što bi dovelo do njegova kolapsa.

Koliko je izvjesno da će se broj oboljelih alarmantno povećati dođe li do preranog ublažavanja mjera?

Teško je reći, možemo samo pretpostaviti. Ako smatramo da ima zaraženih koji nisu otkriveni ili će dolaziti s putovanjima, ako se mjere maknu i ne bude socijalne distance, opet ćemo virusu ostvariti mogućnost širenja. Ne može se trajno živjeti ovako, veliko je pitanje kada ćemo postići kolektivni imunitet, na koji način ćemo moći paralelno propustiti virus i živjeti normalno, a da nemamo teško oboljele i preopterećene bolnice. To tek treba vidjeti.

Kad treba djecu vratiti u škole, je li to jedna od prvih mjera koju bi trebalo ukinuti?

Ako paralelno gledamo virus gripe, epidemije gripe prvo krene u školama i vrtićima. Djeca virus donesu kući pa se razbole bake i djedovi, možemo pretpostaviti da bi se isto desilo s ovim virusom. Kada će se otvoriti, ne mogu dati odgovor.

Moramo li nositi maske vani, udaljeni 2 metra od druge osobe? Je li potrebno nositi masku i u automobilu u kojem smo sami, a što često vidimo na ulicama?

Maske su važne, osoba koja kašlje ne mora imati koronavirus, no ako ima masku neće širiti uzročnika po zraku, osoba koja s njom nešto radi, vadi joj krv, poslužuje u dućanu, isto će se zaštiti na određen način ako druga osoba izlučuje određenu količinu virusa. Ne trebamo ih nositi ako smo sami na cesti ili u automobilu u kojem nije sjedio nitko zaražen, tada nema mogućnosti zaraze.

