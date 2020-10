EPIDEMIOLOGINJA OBJASNILA ŠTO AKO STE POZITIVNI: ‘Nema te mjere koja će propisati da se maske ne smiju dijeliti’

‘U slučaju pozitivnog nalaza skupite popis bliskih kontakata. Važno je da sami pozitivni pacijenti regiraju, nazovu kontakte’

Epidemiologinja Diana Mayer objasnila je za N1 kako se građani trebaju ponašati i što trebaju učiniti u slučaju da sumnjaju da su pozitivni na koronavirus ili im to nalaz potvrdi. Rekla je da pacijenti koji dođu na testiranje, dobiju upute što napraviti dok čekaju test i što ako je nalaz pozitivan.

“To znači biti doma, ne izlaziti van, biti u izolaciji, ne se družiti i javiti se liječnicima obiteljske medicine. Najvažniji je ne izlaziti i ne ostvarivati kontakt s drugima. U slučaju pozitivnog nalaza skupite popis bliskih kontakata. Važno je da sami pozitivni pacijenti regiraju, nazovu kontakte jer zbog ovolikih brojki teško stignemo u istom danu nazvati sve, a važno je što prije reagirati”, upozorila je Mayer.

Još uvijek smo na sredini

Naglasila je da je nužno izolirati se i od ostalih ukućana ako živite zajedno. Naravno, kaže da postoje situacije u kojima je ukućanima vrlo teško izolirati se, a u tom slučaju se treba odvojiti koliko god je to moguće, provjetravati prostorije, držati se higijenskih mjera, pravilno nositi masku itd.

Komentirajući velik broj novozaraženih u Hrvatskoj, Mayer je rekla da smo negdje na sredini u odnosu na ostale europske zemlje te da je incidencija u Hrvatskoj oko 400-tinjak zaraženih na 100.000 stanovnika. “Broj raste svugdje u svijetu. Svaki novooboljeli zabrinjava, ali to govori da se građani dosljedno ne pridržavaju mjera. Molimo građane, pridržavajte se mjera, nosite maske, držite distancu, važno je da nam olakšate u sprečavanju ove epidemije. Bez vaše pomoći i odgovornosti borba s virusom će biti puno teža”, upozorila je.

Važnost pridržavanja mjera

Mayer kaže i da nigdje ne treba tražiti krivicu: “Ne možemo govoriti o krivnji, nitko nikoga ne krivi. Samo treba naglasiti koliko je pridržavanje mjera bitno. Mjere su jako dobre kad bi ih se svi pridržavali. Osobno svjedočim koliko građani ne nose maske, ne drže se distance, pomognite nam koliko možete.”

Komentirajući pojavu da se građani ipak ne drže mjera pa su vozila javnog prijevoza puna, a maske se često dijele, Mayer je rekla: “Nema te mjere koja će propisati da se maske ne smiju dijeliti. Naravno da se to ne smije, to je nedopustivo i neprihvatljivo, ali to zaista ne možemo kontrolirati.”

