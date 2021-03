EPIDEMIOLOGINJA O RASTU BROJA ZARAŽENIH: ‘Barem da su stolovi kafića na 3 metra udaljeni’; Četvrtina Hrvata ima antitijela

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 491 nova slučaja zaraze koronavirusom; 12 osoba je preminulo

Jučer su zabilježena 491 nova slučaja zaraze, a testirano je 8183 osoba

Preminulo je 12 osoba, a ukupan broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom iznosi 5621

Na respiratoru se nalaze 78 pacijenta, 785 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju

Australija želi na EU izvršiti kolektivni pritisak zbog cjepiva i natjerati ih da isporuče dogovorene količine

Kongres u srijedu treba prihvatiti Bidenov “povijesni” plan oporavka

7:13 – Američki Kongres u srijedu bi trebao prihvatiti plan oporavka gospodarstva vrijedan 1900 milijarda dolara koji je prioritet na početku mandata demokrata Joea Bidena i koji bi trebao potaknuti gospodarski rast u SAD-u. Sjedinjenim Državama “očajnički trebaju” te mjere za izlazak iz krize uzrokovane pandemijom, istaknuo je novi predsjednik koji je obećao da će svoj sveobuhvatan “američki plan spašavanja” potpisati čim ga prihvati Kongres.

Republikanci u Kongresu oštro mu se protive, osuđujući mjere “krajnje ljevice” koje idu puno dalje od borbe s krizom uzrokovanom covidom-19. No demokrati koji kontroliraju Zastupnički dom sigurni su da će ga prihvatiti na glasanju predviđenom u srijedu.

“Ovo je izniman, povijesni zakon koji će potaknuti temeljitu preobrazbu i omogućiti da se uvelike osnaži borba s virusom i odgovori na našu gospodarsku krizu”, istaknula je demokratska predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi. “Načinili smo golem korak” kako bismo pomogli Amerikancima, rekao je Joe Biden u subotu nakon glasovanja o tom planu pomoći u Senatu.

Američko gospodarstvo je lani palo za 3,5 posto, što je najgora godina nakon Drugog svjetskog rata. Stručnjaci ocjenjuju da će “američki plan za spas” gospodarstva potaknuti rast. Bijela kuća misli da će ovaj “povijesni” zakon ove godine otvoriti više od 7 milijuna radnih mjesta, omogućiti bolju dostupnost medicinskih usluga i spasiti mnoge živote zahvaljujući ulaganju u kampanju cijepljenja stanovništva. Plan uključuje izravnu pomoć u iznosu od 1400 dolara po osobi i po djetetu za milijune Amerikanaca i do rujna produljuje izvanrednu naknadu za nezaposlene koja treba isteći 14. ožujka. Ovo je treći plan koji donosi američki Kongres od početka pandemije prije godinu dana. Prvi, vrijedan čak 2200 milijarda dolara odobren je uz potporu republikanaca i demokrata a Trump ga je potpisao u ožujku 2020.

Disneyland planira otvoriti vrata do kraja travnja

7:11 – Glavni direktor grupacije Disney rekao je u utorak da se nada da će se zabavni park Disneyland otvoriti “do kraja travnja”, zahvaljujući odluci kalifornijskih vlasti o popuštanju epidemioloških mjera nakon pada broja zaraženih koronavirusom u toj državi. “Nadamo se da će se situacija i dalje popravljati i da ćemo do kraja travnja moći otvoriti naše parkove za posjetitelje uz ograničenje kapaciteta. Dan otvorenja objavit ćemo idućih tjedana”, rekao je Bob Chapek, glavni direktor najvećeg zabavnog parka u svijetu.

Kalifornija je u petak izvijestila da bi se Disneyland i drugi zabavni parkovi, zatvoreni zbog pandemije prije godinu dana, mogli otvoriti 1. travnja ako njihov okrug više ne bude u “tamno crvenoj zoni”, području najvećeg rizika po kalifornijskim mjerilima. Okrug Orange, u kojemu je Disneyland, još je u “tamno crvenoj zoni”, ali bi za nekoliko tjedana mogao prijeći na nižu, crvenu razinu.

Pfizer i BioNTech bi sljedeće godine mogli proizvesti 3 milijarde doza cjepiva

7:09 – BioNTech bi mogao povećati proizvodni kapacitet cjepiva protiv covida-19, koje je razvio sa svojim partnerom Pfizerom, na tri milijarde doza sljedeće godine, rekao je čelnik te njemačke biotehnološke tvrtke za Bloomberg News.

BioNTech bi mogao proizvesti tri milijarde doza cjepiva godišnje, ali to ovisi o potražnji, koja opet ovisi o drugim faktorima, primjerice hoće li biti potrebno dodatno procjepljivanje stanovništva, rekao je predsjednik uprave tvrtke Ugur Sahin u razgovoru za Bloomberg. Pfizer je prošlog mjeseca objavio da ove godine planira proizvesti dvije milijarde doza svog cjepiva protiv covida-19.

‘Apeliramo na građane da se pridržavaju distanci’

Jučer – Gošća RTL Direkta bila je dr. Dijana Mayer, epidemiologinja s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja je na početku komentirala prve rezultate serološkog istraživanja koje je pokazalo da je 25 posto građana pozitivno na antitijela. “U kontaktu je bilo 25 posto, to znači da je njih 25 posto stvorilo antitijela. Mora se raditi test neutralizacija kako bi se vidjelo koliko ih je stvarno imuno. Može se dogoditi da se nakon dva tjedna pokažu konačni rezultati i da se pokaže da je od 25, 20 posto imuno, pa će nam trebati još 50 posto procijepljenog kućanstva

Ne zna se da li je broj njihov dovoljan i jesu li stvorili antitijela za obranu od koronavirusa. Na 1500 uzoraka je ova studija napravljena, ako je od toga 25 posto bilo u kontaktu, trebamo još pedest posto građana procijepiti. Kako smo prema dobivenom cjepivu dosada dobili 400.000 doza, procijepli smo 230.000 građana, negdje oko 60 posto od dobivenih doza. Ovisi o cjepivu, kako ih dobijemo, tako svi maksimalno radimo i cijepimo”, rekla je Mayer.

Što je s cjepivom?

“Prema planu distribucije dolazi nam cjepivo – došlo nam je nešto manje AstreZenece, ali idući tjedan dobit ćemo malo više. Bitno je gledati u konačnici kroz dva tjedna, mjesec dana procijepiti što više ljudi”

Do početka ljeta očekujete li da ćemo procijepiti željeni broj stanovnika?

“Ukoliko nam cjepivo bude došlo, početak ljeta, kraj ljeta – teško je predvidjeti. Na početku godine smo imali dobar program, ali bili smo svjedoci da su nam isporučivali manje doza na nivou EU”

Koliko će pasti smrtnost kada cijepimo 60+ stanovnike?

“Vjerujem da ćemo procijepljivanjem, preboljenjem imati manju smrtnost. Cilj nam je što manje novooboljelih i onih koji moraju ići na hospitalizaciju”

Brine nas procijepljenost, vidimo u Srbiji i tamo se situacija rasplamsala iako je velik broj stanovnika cijepljen?

“Svjedoci smo toga, točno je to. Očito je nepridržavanje epidemioloških mjera. I u BiH i u Srbiji imamo mjere, ne pridržavaju ih se građani. Teško je kontrolirati privatna druženja. To je ostavljeno na odgovornost građana. To je sve stvar apsolutno građana”

Bilježimo još uvijek nježni rast? Hoćemo li ublažiti mjere?

“Bilježimo lagani porast. Možemo usporediti s 1. ožujkom kad su popuštene mjere, imali smo 16% više nego prije popuštanja mjera. Kako mjere popuštaju, tako je prirodno da će svi pohrliti na terase kafića. Apeliramo na građane da se pridržavaju distanci. Barem da su stolovi kafića na 3 metra udaljeni.”

Vidimo i u Lombardiji, nikako da se situacija smiri. Koliko znate sada o epidemiji nego što ste znali na početku?

“Epidemija traje godinu dana. Svi se učimo – u cijeloj Italiji ima puno smrtnih slučajeva i porast novooboljelih. Ne gledamo smrtnost, nego novooboljele kada govorimo o trećem valu. Ne funkcionira lockdown tamo zbog privatnih okupljanja”, rekla je na kraju Dijana Mayer.

Preliminarni podaci: Četvrtina Hrvata stekla je antitijela na Covid-19

Jučer – Član Vladinog znanstvenog savjeta Ozren Polašek u Dnevniku N1 komentirao preliminarne rezultate istraživanja u Hrvatskoj prema kojima četvrtina stanovništva ima antitijela. Naime, preliminarni podaci seroepidemiološke studije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na 1500 ispitanika govore da je četvrtina, odnosno 25 posto stanovništva steklo antitijela na covid-19, potvrdio je Krunoslav Capak za N1. Više pročitajte ovdje.