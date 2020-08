EPIDEMIOLOGINJA NAKON NESLAVNOG REKORDA PRIZNAJE: ‘Zaista smo na izmaku snaga’; Upitali su je kako spriječiti širenje zaraze

U Splitsko-dalmatinskoj županiji su u petak zabilježena čak 103 nova slučaja zaraze, a splitska epidemiologinja Diana Nonković pojasnila je s čime se sve susreće u svome radu i kako najlakše spriječiti širenje zaraze

S novim danom u Hrvatskoj je postavljen i novi rekordan broj novozaraženih osoba – čak 265. Da stvar bude tragičnija, Splitsko-dalmatinska županija je prva od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj, koja je zabilježila troznamenkasti broj novih slučajeva zaraze – 103. Voditeljica Službe za epidemiologiju splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Diana Nonković poručila je kako su rast broja novozaraženih očekivali još početkom tjedna te da epidemiolozi i dalje strpljivo i mirno, od jutra do mraka rade, anketiraju oboljele i njihove kontakte stavljaju u samoizolaciju.

“Mi samo možemo reći da smo zaista na izmaku snaga. COVID je počeo još tijekom zime, a nastavit će se i ovu zimu. Vjerujem da ćemo sve to izgurati i da će doći bolja vremena. Na tom tragu je pojačan broj testiranja. Nitko u Hrvatskoj, osim možda Nastavnog zavoda Andrija Štampar, ne testira toliko osoba kao što mi sada. Ni jedan dan ovaj tjedan nije bilo ispod 600 ljudi, a brojke se svakog dana povećavaju”, rekla je Nonković za RTL.

Nemoguće utvrditi zarazu u jednom danu

Pojasnila je kako se sada testiraju osobe sa simptomima i njihovi kontakti, koji također pokazuju pojedine simptome zaraze. Dodala je i kako su posebno usredotočeni na testiranje ljudi koji imaju operativne zahvate ili im treba hitna medicinska skrb. Ustvrdila je kako javnost malo zna o tome kako epidemiolozi rade.

“To je rudarski posao u kojem tek nakon četiri do pet dana saznamo za pojedine osobe koji je mogući njihov izvor zaraze. A znam da bi javnost htjela istoga dana odmah ujutro da saznamo kako se tko zarazio. No, nažalost to nije moguće utvrditi u jedan dan. Mi uvijek naknadno utvrdimo dodatne izvore zaraze. Nekome završava godišnji, a neki se moraju vratiti na fakultete i ne želi još posljednjih desetak dana ljetnog odmora provesti zatvoren u kući. Ima svakakvih priča. Većina osoba je suradljiva, a postoji i jedan dio koji nije baš suradljiv”, otkriva epidemiologinja.

Odgovor na ključno pitanje

Na kraju je odgovorila i na ključno pitanje: “Kako spriječiti širenje zaraze? To je pitanje za veće znanstvene umove nego smo mi sada. Ono što otpočetka govorimo je pokazalo rezultate: socijalna distanca i maske su nam broj jedan, a koliko ćemo se toga držati, ovisi o nama samima.”

