Dr. sc. Dijana Mayer, epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za Jutarnji je istaknula kako omikron, prema svemu sudeći, izaziva blažu kliničku sliku.

"Sada nam broj hospitaliziranih ne raste. Dnevno imamo 200 novohospitaliziranih, a otprilike toliko ih i izađe iz bolnice. Bolnički kapaciteti su popunjeni, ali stanje nije alarmantno“, ističe, ali navodi i jednu lošu vijest.

"Nemoguće je spriječiti širenje omikrona, nema tih mjera, tog oružja", kaže upozoravajući i kako je cijepljenje nužno.

"Cjepivo nas štiti i od zaraze, ali nas najviše štiti od teških oblika bolesti. Tko se cijepio s dvije doze, neka svakako primi i treću jer će tada biti bolje zaštićen od težih oblika bolesti.

Obvezno cijepivo nije isključenjo

Ljudima koji su preboljeli covid savjetuje se da se svakako cijepe tri mjeseca nakon preboljenja. Oni koji su se dvaput cijepili pa preboljeli, također bi se trebali busterirati dva do tri mjeseca nakon preboljenja,“ savjetuje dr. Mayer.

Što se tiče uvođenja obveznog cijepljenja, ponavlja koliko je cijepivo važno, no upozorava kako bi ideja obveznog cijepljenja mogla izazvati kontrafekt.

"Vjerujem da kod nas do toga neće doći. No ako će brojke rasti i ako će pritisak na bolnice biti neizdrživ, bojim se da ćemo morati ići u smjeru obaveznog cijepljenja. No još smo daleko od toga“, zaključuje.