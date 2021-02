EPIDEMIOLOGIJA HZJZ-a NAJAVILA MIRNIJE RAZDOBLJE: ‘Dolazi proljeće, a cjepivo postoji; važno je procjepljivanje’

Nemeth Blažić je objasnila kako su napravili određene početne aktivnosti za organizaciju testiranja, ali i kako bi trebali pojačati kapacitete za to

Epidemiologinja HZJZ-a Tatjana Nemeth Blažić komentirala je stanje u Hrvatskoj, kao i nove sojeve i mutirane viruse.

“Od kraja prošle godine do sada otkrivene su tri nove mutirane varijante – prva u Velikoj Britaniji, tzv britanski soj koji se već globalno proširio, drugi je mutirani soj u Južnoafričkoj republici, a treći je detektiran u Brazilu i Japanu”, rekla je za HRT.

“Za sada znamo da se brže šire. Ali to uzrokuje cijeli niz posljedica, dakle veći broj oboljelih, za očekivati je i veći pritisak na bolnice, opterećenje zdravstvenog sustava, veća smrtnost… Zapravo dosta su slični prvobitnom soju, veća zaraznost je osnovna razlika.”

Tri glavne preventivne mjere

“Mjere prevencije su univerzalne i znamo da tri glavne preventivne mjere sprječavaju ili usporavaju širenje virusa. Kako je to respiratorna bolest, glavna mjera je socijalno distanciranje, održavanje razmaka između ljudi, nošenje maski i higijena ruku i prostora. To se primjenjuje u sve zemlje, ali svaka ima i svoje lokalne specifičnosti. Zemlje se teško mogu uspoređivati, treba se znati više o strategiji, načinu testiranja, broj testiranih i puno toga”; objasnila je Nemeth Blažić.

U Sloveniji su uvedene strože mjere.

“Jedan od razloga može biti nepridržavanje mjera. S druge strane Slovenija testira 5 puta više nego Hrvatska. Zimi ima više oboljelih, ali teško je komentirati ako se ne zna cjelovita slika.”

Nemeth Blažić je objasnila kako su napravili određene početne aktivnosti za organizaciju tih testiranja, ali i kako bi trebali pojačati kapacitete za to.

“Za sada u Hrvatskoj nije otkriven novi soj, ali to ovisi o ispitivanjima i pretragama koji se rade da bi se otkrio. Europske su preporuke da bi zemlje trebale što više sekvencirati pozitivnih nalaza, pogotovo oni koji daju naznake da se radi o nekoj mutiranoj varijanti kako bi se one što prije otkrile.”

Važno je brzo procijepiti što veći broj stanovnika

“Cijepljenje je sporije nego što smo planirali i očekivali, razlozi su poznati, međutim izgleda da se situacija s proizvođačima stabilizira i da ćemo nastaviti s cijepljenjem jednim ubrzanijim tempom. Važno je brzo procijepiti što veći broj stanovnika i zbog mutiranih varijanta jer mutacija može dati virusu određene prilagodbe za njegov opstanak pa on bude drugačiji i ima veće posljedice na ljudsko zdravlje. Većina stručnjaka diljem svijeta govori da bi se možda 50 posto stanovništva moglo procijepiti do ljeta, to ovisi prvenstveno o dostupnosti cjepiva.”

“Vidjeli smo da virus ima izrazito sezonski karakter, uvjerili smo se smo da tijekom proljeća i ljeta je bio puno manji broj oboljelih i manji broj zaraženih s težom kliničkom slikom. Svi očekujemo i nadamo se da će se s toplijim danima situacija poboljšati, sada imamo i cjepivo, neki su preboljeli pa stekli imunitet, ljudi će biti sve više na otvorenom, trebalo bi biti lakše”, zaključila je.

