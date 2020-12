EPIDEMIOLOG VENUS OPISAO BORBU S PANDEMIJOM IZ SVOG KUTA: ‘Mi radimo danonoćno i radimo dok ne napravimo posao, ali…’

Miroslav Venus smatra da je epidemiološka situacija daleko od idealne te ističe da će nove epidemiološke mjere rezultate dati tek nakon nekog vremena

Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Miroslav Venus komentirao je epidemiološku situaciju u zemlji, ali je i opisao izazove s kojima se on i njegovi kolege svakodnevno susreću. Zbog toga je u jednom trenutku bio spreman i odstupiti s mjesta predsjednika Epidemiološkog društva, ali je na kraju odustao.

“Bio je to jedan potez, mi smo na neke stvari kao Društvo upozoravali, htjeli smo potaknuti neke promjene, u smislu zaštite zdravlja, što smatramo da nam je zadaća, tako da smo imali jedan virtualni sastanak Upravnog odbora društva i na kraju se završilo na takav način da smo od svega toga što smo planirali odustali, jer smo smatrali da bi se to vrlo vjerojatno krivo protumačilo da se povlačimo kad je najteže, a to definitivno nismo htjeli. Jedna epizoda koju smo svi zaboravili i radimo svi skupa da brojke koje nisu najbolje pokušamo što više smanjiti”, rekao je Venus u razgovoru za N1.

Istaknuo je kako nema nesporazuma između epidemiologa i liječnika obiteljske medicine jer su potonji upravo pomoć prvima. Dodao je kako su pojedine izjave izvučene iz konteksta i krivo protumačene, a kao primjer njihove suradnje naveo je redovito cijepljenje protiv gripe.

“U to vrijeme, kad su nam brojke bile puno bolje, mi smo već tad upozoravali da nas je premalo. Epidemiologa ima stotinjak na području cijele Hrvatske i to su bili naši pozivi da nam se pomogne kako bismo epidemiju držali pod kontrolom, kako bismo spriječili širenje zaraze. Ta molba nam je urodila plodom, dobili smo pomoć od liječnika obiteljske medicine, koji nam pomažu u lovljenju kontakata i upisivanju u platformu, kako bismo bili što učinkovitiji”, rekao je Venus.

Situacija daleko od idealne

Trenutnu epidemiološku situaciju smatra dalekom od idealne. “Kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, kad je postotak pozitivnih u ukupnom broju testiranih veći od pet posto, to je trenutak kad epidemija izmiče kontroli. Znamo da su naše brojke puno, puno veće, negdje se kreću i do 40 i 50 posto. Naravno da je to onda daleko od idealne situacije i naravno da se onda svi kontakti ne mogu detektirati i odmah staviti u karantenu, ali mi radimo danonoćno, nemamo radnog vremena i radimo dok ne napravimo posao, ali su kapaciteti ograničeni”, rekao je Venus.

Istaknuo je kako su strože epidemiološke mjere dobrodošle te kako su ih već neko vrijeme zazivali zbog toga da bi se smanjio pritisak na testiranja, ali i broj pozitivnih testova. Ipak, naglasio je da treba pričekati kako bi se vidjelo daju li one ikakve rezultate. Posebno se osvrnuo na škole, jer one nisu zahvaćene novim mjerama.

Treba vremena za uspjeh

“Ne znam kome je gore i teže. Uvijek spominjemo kao primjer Ličko-senjsku županiju i kolegu koji je tamo sam, jer timovi idu na određen broj stanovnika i u nekakvim normalnim okolnostima to zadovoljava stanje, ali kad je ovakva izvanredna situacija jedna osoba nije dovoljna. Snalazimo se i radimo najbolje što možemo i to stvarno doslovno bez prekida. I bez zatvaranja bi se broj zaraženih vjerojatno smanjio, jer znamo da je škola generalno sama po sebi sigurno mjesto, ali zaražavanje se dogodi negdje izvan škole, a onda se u školu unese zaraza i kroz nju proširi. Nisu to samo djeca, nego i profesori i nastavnici i osobe koje imaju i određene komorbiditete pa se nalaze u rizičnim skupinama i slično. Epidemiološki pristup mislim da je dobar, da se reagira dok je na vrijeme, dok su brojke još relativno male i da takve i ostanu, nego da pustimo da se razbukta. Brojke o zaraženima i umrlima govore o nečemu što se događalo u povijesti, ne dalekoj povijesti, li potrebno je određeno vrijeme da se bolest razvije, da se osoba, ako će se razboliti, teško razboli, da završi na respiratoru, da se neko vrijeme bori za život i nažalost umre. Mjere koje su uvedene, uspjeh će polučiti kroz izvjesno vrijeme”, zaključio je epidemiolog Venus.

