Ušli smo u treću godinu pandemije koronavirusa. Glavni epidemiolog Primorsko-goranske županije, dr. Dobrica Rončević, kaže da pandemija već zaista dugo traje, ali da više nismo u jako rizičnoj fazi za živote ljude i opterećenje zdravstvenog sustava.

"To zaista jest posljedica nekadašnjih ograničenja kojima smo uspjeli produžiti trajanje cirkulacije prethodnih varijanti virusa. No i sam virus je slabiji u smislu težine bolesti koju izaziva, a i stanovništvo je znatno imunije. Teško je prognozirati kakvi će se virusi pojavljivati u budućnosti, ali ne očekujemo više tako tešku epidemiju kakvu smo imali", kazao je dr. Rončević za Novi list.

'Bilo bi poželjno imati cjepivo i za ovaj soj'

Pojavio se i novi, navodno dosad najzarazniji soj koronavirusa, XBB.1.5., popularno nazvan kraken. Rončević kaže da kod svake pojave zaraznijeg soja virusa, dolazi i rizik da više ljudi ima težu kliničku sliku, ali smatra da je zdravstveni sustav spreman na pojavu krakena.

"Bilo bi poželjno kad bi farmaceutska industrija mogla imati reakciju na svaku novu podvarijantu virusa, ali to je nemoguće očekivati. No i kod cjepiva nastalih na temelju wuhanske varijante, stječe se solidna zaštita od težeg oblika bolesti, a još je solidnija kad se koriste bivalentna cjepiva prilagođena novim varijantama. Nedostatak je što cjepiva daju relativno kratku imunost, svega šest do osam mjeseci, a ona dodatno pada sa značajnijim genetskim promjenama virusa", objasnio je.

Protupandemijske mjere preventivno su djelovale i na druge bolesti koje se šire kapljično pa su se i one slabije širile za vrijeme pandemije.

"Sad se istodobno pojavilo više uzročnika, od streptokoka, pneumokoka, do gripe. No ta će se situacija vrlo brzo razbistriti i ni najmanje ne govori na štetu mjera koje smo provodili", ističe Rončević.

'Blizu smo polovice uzlazne putanje epidemije gripe'

Ovogodišnja sezona gripe, kaže, počela je dva tjedna ranije nego lani.

"Mi smo sad možda negdje blizu polovice uzlazne putanje epidemije. Slijede nam još mjeseci kad će se epidemija doživjeti svoj vrhunac s maksimalnim brojem oboljelih. Iza Uskrsa tek možemo očekivati silaznu epidemiološku putanju. Bilo bi poželjno da su se ljudi cijepili prije početka epidemije, ali još se može smajiti rizik od obolijevanja, jer se imunitet stječe već nakon tjedan ili dva", pojašnjava.

Rončević je napomenuo i da je kroničnim bolesnicima i starijim osobama preporučljivo cijepiti se protiv pneumokoknih infekcija.

"Ono štiti od dijela bakterijskih upala pluća, a često su poljedica bakterijske superinfekcije nakon primarne virusne infekcije. Na primjer, osoba je imala blagi ili srednji oblik gripe, ali je zbog oštećivanja sluznice prijemčivija za bakteriju. Cjepivo štiti od bakterijskih upala pluća, a to je u starijoj populaciji jedan od najčešćih uzroka smrti. Dobro je i to što je cjepivo protiv pneumokoka dovoljno primiti jednom u životu, jer daje doživotnu zaštitu", kazao je epidemiolog Rončević za Novi list.