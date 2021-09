Broj novozaraženi koronavirusom u Hrvatskoj raste i očekuje se da će Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) danas staviti našu zemlju u crveno na karti epidemije. Jučer je od posljedica Covida-19 preminulo deset osoba, 5.009 je aktivnih slučajeva zaraze, hospitaliziranih je 540, a među njima je 62 ljudi na respiratoru.

Govoreći o uzlaznoj epidemijskoj putanji u Hrvatskoj, glavni županijski epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dobrica Rončević, za Novi list je kazao da se zaraza sada širi u bazenu populacije koja nije stekla imunitet.

"Možemo očekivati da će ovaj epidemijski val biti limitiran onim brojem ljudi koji nisu imuni, dakle onih koji nisu preboljeli virus u razdoblju unutar šest do devet mjeseci, niti su cijepljeni", kazao je.

Tko bi se trebao što prije cijepiti trećom dozom

Što se tiče najave HZJZ-a da bi već u listopadu treću dozu cjepiva mogli dobiti građani koji su među prvima cijepljeni i imaju popratne bolesti, Rončević ističe da protokol treće doze još nije u potpunosti poznat. Razmatra se, kaže, hoće li biti cijepljeni jednom dodatnom dozom ili će cijepljenje biti u cijelosti ponovljeno.

"O tome se još uvijek razmišlja, no to je manje bitno. Bitno je naglasiti da oni koji su cijepljeni krajem prošle ili početkom ove godine, dolaze već sad u situaciju da bi njihov imunitet trebalo obnoviti dodatnom dozom, a to se posebno odnosi na imunokompromitirane bolesnike čija je bolest povezana s nižim imunitetom, ali i na sve one osobe koje su među prvima cijepljene sukladno tadašnjoj prioritetnoj listi", rekao je Rončević uz napomenu da sada imamo bolju situaciju zbog dostupnosti cjepiva.

"No, treba imati na umu da će trebati vremena da sve one koji imaju zdravstvene potrebe i ističe im devet mjeseci, kao i sve one koji se žele cijepiti trećom dozom, da ih zaista i cijepimo u što kraćem razdoblju", dodao je.

'Još uvijek imamo velik broj neimunih osoba'

Rončević se osvrnuo i na trend ukidanja svih epidemioloških mjera u dijelu europskih zemalja. Hrvatska, smatra on, zasad nema epidemiološku podlogu za takav potez.

"Ukidanje epidemijskih mjera znači da se došlo do malog broja neimunih osoba. Taj mali broj opravdava ukidanje ostalih protuepidemijskih mjera, osim onih osnovnih, higijenskih, koje ne utječu znatno na slobodu kretanja i ne predstavljaju teška ograničenja. Broj neimunih osoba ovisi o broju cijepljenih, ali i o broju osoba koje su relativno nedavno preboljele bolest. Mi ćemo si takvo opuštanje moći dozvoliti kad postignemo prosjek cijepljenih kakav imaju te europske zemlje. Ako znamo da je prosjek Europske unije oko 70 posto cijepljenih u odrasloj populaciji, da se najbolje zemlje približavaju postotku do 90 posto cijepljenih, a mi smo na oko 50 posto cijepljenih odraslih, možemo zaključiti da još uvijek imamo velik broj neimunih osoba i da ćemo protuepidemijske mjere trebati primjenjivati barem još neko vrijeme", kazao je Rončević za Novi list.