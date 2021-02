EPIDEMIOLOG POLAŠEK OTKRIO KOJE JE MJERE STOŽER PLANIRAO POPUSTITI 15. VELJAČE: ‘Svakako želimo razmišljati o popuštanju’

‘Razgovaralo se o otvaranju teretana i terasa kafića, ali u ovom trenutku, koliko je meni poznato, nije donesen jasan stav hoće li biti takve relaksacije do 15. veljače’, kazao je član Vladina Znanstvenog savjeta Ozren Polašek

Na današnjem sastanku Vladina Znanstvenog savjeta govorilo i o popuštanju epidemioloških mjera koja su trenutno na snazi, a u svjetlu pojave britanskog soja koronavirusa i u Hrvatskoj. O tome je na televiziji N1 govorio član Znanstvenog savjeta, epidemiolog Ozren Polašek, predstojnik Katedre za Javno zdravstvo Medicinskog fakulteta u Splitu.

“Svakako želimo svi razmišljati o popuštanju jer sad nam je jasna i psihološka i ekonomska cijena ovakve situacija u kojoj su ovakve mjere na snazi. Nadao sam se da ćemo ići u tom smjeru. Međutim, pojava tih sojeva i situacija iz drugih zemalja iz Europe ne daje nam puno nade, ali nije ovo smak svijeta”, kazao je Polašek.

‘Razgovaralo se o otvaranju teretana i terasa kafića’

Istaknuo je kako smo trenutno u dobroj situaciji te kako je zadržati usprkos činjenici da je potvrđena nova varijanta virusa i u Hrvatskoj. Još prije tjedan dana, kaže, razmišljao bi o popuštanju mjera, ali situacija se u međuvremenu promijenila.

“Sada bih radije vidio što će se dogoditi s novim sojevima prije nekih definitivnih odluka. Mislim da je većina članova Savjeta razmišljala u tom smjeru, ali u ovoj novonastaloj situaciji se ne možemo tek tako opustiti nego moramo vidjeti kolika je ugroza od novih varijanti”, istaknuo je Polašek.

Ipak, kaže da nam je potrebno otvaranje, ali pitanje u kojoj mjeri.

“Razgovaralo se o otvaranju teretana i terasa kafića, ali u ovom trenutku, koliko je meni poznato, nije donesen jasan stav hoće li biti takve relaksacije do 15. veljače”, rekao je.

‘U dinamičnom smo trenutku epidemije’

Također kaže da zbunjuje raznolikost načina na koje se virus širi i kako se epidemija ponaša u raznim državama, čak do te mjere da su neki stručnjaci tvrdili da se radi o nešto drugačijim virusima.

“Moguće da je to jedan od razloga zašto neke države imaju opsežniju epidemiju. Mi imamo liberalne mjere na razini Europe što je jako dobar rezultat s obzirom na stvarno povoljan rezultat koji imamo”, kazao je Polašek za N1.

Upitan je i mogu li novi sojevi izazvati treći val pandemije.

“Na temelju drugih zemalja postoji rizik od ponovnog širenja, ali trebamo vidjeti kako će se stvari ponašati kod nas. Možda uspijemo do tog trenutka kada bi se virus proširio i procijepiti određeni broj ljudi koji će smanjiti ozbiljnije širenje. Sada smo nažalost u takvom procjepu gdje s jedne strane se trudimo što veći broj ljudi procijepiti, a s druge strane nam dolazi potencijalni rizik od novih sojeva tako da smo u dinamičnom trenutku epidemije”, kaže.

‘Bilo koje cjepivo bolje je od nijednog’

Polašek kaže kako zasad nema jasnih znanstvenih rezultata o britanskom soju virusa, samo procjene.

“Procjene su prvo govorile da je on oko 70 posto zarazniji, a nove procjene kažu da je gotovo dvostruko manje zarazan. Iste te procjene kažu da nema razlike u kliničkoj slici tako da nemamo još uporišta za donošenje odluka. No, svakako ga trebamo smatrati kao potencijalni rizik”, rekao je Polašek dodavši da to neće utjecati na promjenu ponašanja građana.

Osvrnuo se i na južnoafrički soj rekavši da možda izaziva i drugačiju kliničku sliku te da se pojavljuje u drugim dobnim skupinama, ali da zasad nema prostora za paniku. Što se tiče cjepiva, Polašek je rekao da je “bilo koje bolje od nijednog”.

“AstraZenecino cjepivo je pouzdano i dobro. Na razini EU je proglašeno prihvatljivim za sve dobne skupine, a mRNA cjepiva se mogu puno brže prilagođavati novim sojevima, ali u ovom trenutku bilo kakva zaštita je bolja nego nikakva”, zaključio je.

