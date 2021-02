EPIDEMIOLOG POKUŠAO OPRAVDATI CIJEPLJENJE PREKO REDA: ‘Ako želimo kolektivni imunitet, nećemo ga postići bacanjem cjepiva’

Situacija s količinama cjepiva se popravlja, a ovaj tjedan nastavljaju s novim cijepljenjima, s prvim dozama

Epidemiolog Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, komentirao je situaciju s cijepljenjem u Virovitičko-podravskoj županiji.

“Nesretni smo što cjepiva nema više, no ne smatram da smo kao županija zakinuti. HZJZ ravnomjerno distribuira. Nešto od tog cjepiva zadržavamo za sebe i provodimo cijepljenje u Zavodu za javno zdravstvo, a neke doze distribuiramo u ordinacije obiteljske medicine na području cijele županije jer onoliko doza koliko želimo, zasad nismo dobili. Imamo dobru suradnju s liječnicima”, rekao je Venus za N1.

Bacanje cjepiva je najveća šteta

Na pitanje uspijevaju li poštovati protokol Vlade vezano uz cijepljenje ili se i njima događa da ostanu doze, odgovorio je:

“Ta sintagma “da se ne baci” u medijima je profanirana. Ne možete očekivati u ovim okolnostima da epidemiolog baci cjepivo. U suradnji s liječnicima obiteljske medicine, ako otvorimo bočicu, imamo naručen određen broj, a nismo potrošili cijelu bočicu, kontaktiramo liječnike koji su praktički u istom dvorištu, pa nam mogu poslati pacijenta po protokolu. Ali najveća je šteta baciti cjepivo. Ako želimo kolektivni imunitet, nećemo ga postići bacanjem cjepiva, nego da doslovno svako dozu utrošimo kako god je moguće.”

Smatra da treba razmisliti o odgodi davanja druge doze Pfizerovog, a vjerojatno i Moderninog cjepiva, najviše zbog nestašice. Ističe da je postotak zaštite nakon prve doze vrlo visok pa mnoge svjetske vlade razmišljaju o tome da se druga doza još više odgodi.

Držimo se mjera

Komentirajući narudžbu Sputnjika V rekao je: “S obzirom na to da smo članica EU, bio bih skloniji tome da ne iskačemo, nego pričekamo certifikat EMA-e. No, to bi trebalo požuriti. Prema saznanjima koja imamo o ruskom cjepivu, najveći problem je možda to što nisu na vrijeme podijelili sve informacije sa znanstvenom zajednicom. Postoje navodne sumnje da bi kod imunokompromitiranih osoba moglo izazvati neku nuspojave ili bolest za razliku od drugih vektorskih cjepiva. Dok EMA ne certificira, sklon sam da budemo dio EU.”

Dodaje da se situacija s količinama cjepiva popravlja i da ovaj tjedan nastavljaju s novim cijepljenjima, s prvim dozama. Komentirao je i pojavu novih sojeva u Hrvatskoj:

“Čim je virus mutirao, o njemu se ne zna dovoljno i treba biti oprezniji. Jedna od osoba s engleskim sojem bila je s područja naše županije. Sve smo obradili i kad smo saznali da je potvrđen kao mutirani soj, već je sve prošlo. Bio je u izolaciji i ništa se nije dogodilo. Poruka je da se držimo mjera.”

