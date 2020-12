EPIDEMIOLOG OTKRIO VRLO OZBILJAN PODATAK: ‘U Hrvatskoj godišnje imamo i do 200 epidemija zaraznih bolesti koje prođu ispod radara’

‘Unatoč tomu, ovakva pandemija koja je paralizirala gotovo čitav svijet ipak je iznenadila sve, pa i nas epidemiologe’

Epidemiolog Branko Kolarić rekao je da u Hrvatskoj godišnje bude i 100 do 200 epidemija različitih zaraznih bolesti, javlja portal Ordinacija. Kolarić objašnjava da smo zarazne bolesti donekle stavili pod kontrolu, ali da stalno susreću nove uzročnike zaraznih bolesti te da se svake godinu do dvije otkrije neki novi mikroorganizam koji je patogen za ljude.

“U Hrvatskoj godišnje imamo i 100 do 200 epidemija zaraznih bolesti koje prođu ispod radara te su epidemiolozi naviknuti raditi bez oka javnosti. Pandemije su, kao i ratovi, nažalost sastavni dio ljudske povijesti i događaju se svakih nekoliko desetaka godina. Unatoč tomu, ovakva pandemija koja je paralizirala gotovo čitav svijet ipak je iznenadila sve, pa i nas epidemiologe.

Kolarić kaže da su utrenirani za ovaj posao, no da za suzbijanje ovakve pošasti ni jedna država nema dovoljne kapacitete. “Sada se trudimo smanjiti štetu dok ne dobije specifično oružje – efikasno i sigurno cjepivo. Javnost je naučila dio posla kojim se epidemiolozi bave, sada svi pričaju o epidemiološkim mjerama, a mi smo se privikli biti prisutni u javnom prostoru. Svakako ćemo imati materijala za proučavanje i deset godina nakon što pandemija završi, a svi koji preživimo ćemo pričati idućim generacijama. ‘Djed je bio živ još za one pandemije koronavirusa…’ i to će tada zvučati kao strašna priča iz prošlosti”, izjavio je Kolarić.

