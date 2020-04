EPIDEMIOLOG OTKRIO MANJE POZNATE ‘METE’ COVIDA-19 U ORGANIZMU: ‘Uočili smo neke promjene, virus je neurotropan’

Epidemiolog i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović, dao je odgovore na sve brojnija pitanja o mogućem skorom pokretanju javnog prijevoza te otvaranju kafića i drugih uslužnih djelatnosti

Otkako je 22. ožujka zbog pandemije koronavirusa ograničen javni prijevoz u hrvatskim gradovima, brojni građani se pitaju kada će se on ponovno uspostaviti. Proteklih dana se govori o ponovnom pokretanju, a javnost sada zanima kolika je opasnost od zaraze u tramvajima i autobusima i kakve će biti epidemiološke mjere.

“Moramo gledati na to da se autobusi i javni prijevoz ne popune do kraja, da se to radi na način da se poštuju mjere distance. Tu je jako važna i disciplina ljudi koji će koristiti javni prijevoz te da neki koji možda ne trebaju javni prijevoz koriste manje. Recimo da se zamoli da se kroz jutro javni prijevoz oslobodi za one kojima je potreban, koji idu na posao, primjerice”, u rubrici Pitajte stručnjake na N1 odgovorio je na ta pitanja epidemiolog i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović.

Nema spekulacija s kafićima

Najviše pitanja ipak se ticalo otvaranja kafića, a dio građana je zabrinut što će biti s ugostiteljskim objektima koji nemaju terasu. Mićović ovdje ne želi spekulirati.

“To su sva pitanja koja razmatramo te ćemo dati naše preporuke. Vjerujem da će se o tome više znati uskoro, ne bih spekulirao, ali vjerujem da će se ići s postepenim ulazom i rješavanjem tog problema”, rekao je riječki epidemiolog i umirio vlasnike kućnih ljubimaca koji su zabrinuti zbog otvaranja frizerskih salona za životinje: “Oni će po sličnim kriterijima koje sam opisao moći koristiti te salone koji se isto moraju otvoriti kada se budu otvarali frizerski saloni i slična mjesta.

Odgovornost svih

Epidemiolog se nije složio s kritikom jednog gledatelja koji je konstatirao da je većina građana poslušala epidemiologe i ostala kod kuće, dok je s druge strane koronavirus ušao u staračke domove zbog grešaka u sustavu. Odgovorio je i na pitanje hoće li netko snositi odgovornost zbog toga.

“Ne bih se složio, u našoj županiji nije bilo takvih upada, na sreću. I nadam se da neće biti. Radi se o odgovornosti svih nas. Upravo je to ono čime se svi mi epidemiolozi sada bavimo, da one najranjivije zaštitimo od upada virusa. I kada govorimo o mjerama popuštanja, proaktivno radimo na sprječavanju ulaska upravo u takva mjesta. Što se tiče slobode pojedinca, to je naravno vrlo neugodno za pojedinca. Ali taj dio slobode koje se pojedinac mora odreći je nesrazmjerno mali onome što zajednica dobiva”, poručio je Mićović.

Riječki epidemiolog ipak nije uspio dati odgovor na pitanje kojim su lijekovima izliječeni oporavljeni od COVIDA-19, ali je zato odgovorio na tvrdnje kako koronavirus napada mozak te je pojasnio koje su najčešće tegobe pacijenata u našim bolnicama.

“Ono što smo tijekom liječenja ljudi uočili, uočili smo neke promjene u tom smislu, da je virus neurotropan. On prije svega napada imunološki sustav, koji onda odgovara u određenim modalitetima. Najveći problemi su u plućima, krvotoku i organi u konačnici u tim nekim teškim situacijama popuštaju. To je pitanje koje će se otvoriti, ali ima i neurološki problema koje virus izaziva”, zaključio je epidemiolog Mićović.

