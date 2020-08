EPIDEMIOLOG OTKRIO KOJA SU DVA SIMPTOMA KORONAVIRUSA LJETI NAJČEŠĆA: ‘Širi se epidemija, trebamo nove mjere’

‘Kada dođe sezona gripe, teško će biti razaznati radi li se o gripi ili o Covidu, ovisit će o našim kapacitetima testiranja, zakrčenosti zdravstvenog sustava u to doba’

Epidemiolog Branko Kolarić u sinoćnoj je temi dana na HRT-u komentirao aktualnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Na crvenoj smo listi nekih zemalja EU, događa se masovni egzodus turista, a s druge se strane ograničio rad ugostiteljskih objekata i klubova.

Mladi i dalje pronalaze alternativna mjesta za okupljanje i zabavu – barove, kafiće, restorane brze hrane, pa čak i turističke brodove.

‘Svi zajedno moramo suzbiti porast’

“Broj zaraženih pokazuje ubrzanje širenja epidemije i naravno izaziva određenu zabrinutost, trebamo napraviti nove mjere, ponovno podići svijest građana i svi zajedno suzbiti porast broja zaraženih”, rekao je Kolarić.

Situacija će sada, kaže, prilagođavati lokalnim epidemijama, mini žarištima. To znači da se iste mjere ne moraju donijeti u cijeloj zemlji, ako je to samo na jednom području određen problem. “Tamo gdje se događa epidemija, će se ograničiti, recimo okupljanje, pratit će se trend, ideja je da se mjere donose brzo i da se brzo reagira ukoliko se situacija poboljšava”, naglasio je Kolarić.

‘Moramo balansirati do cjepiva’

“Ne želimo smanjiti slobode građana, ali ni povećati broj zaraza. Jedno se događa na račun drugog i mi moramo balansirati dok se ne proizvede cjepivo”, dodao je.

Kolarić kaže da kao liječnik i epidemiolog ne može biti pobornik tvrdnjama da je bolje da se što više populacije susretne s Covidom.

Smatram da ćemo brzo imati cjepivo, a bolest ne poznajemo dovoljno, ne znamo hoće li netko za pet ili deset godina imati malignu bolest povezanu s Covidom. Dok nismo sigurni, nećemo to isključiti. Imamo tri mjere koje radimo na razini populacije – to je fizička distanca, testiranje, otkrivanje kontakata i stavljanje u izolaciju dva tjedna. To praćenje kontakata je izuzetno obilan posao koji mi radimo da bismo zaustavili epidemiju. Nigdje u svijetu nisam vidio preporuke da se ljudi zaražavaju”, rekao je Kolarić.

Preporučio cijepljenje protiv gripe

Starjim i kroničnim bolesnicima preporučuje obavezno cijepljenje protiv obične gripe, a najavio je i cijepljenje zaposlenika Domova za starije i zdravstvenih djelatnika.

“Kada dođe sezona gripe, teško će biti razaznati radi li se o gripi ili o Covidu, ovisit će o našim kapacitetima testiranja, zakrčenosti zdravstvenog sustava u to doba i osim toga imati dvije infekcije zasigurno znači i dodatne komplikacije – povećava vjerojatnost lošeg ishoda i teže kliničke slike”, upozorio je.

“Kod nekih ljudi simptomi se uopće ne razvijaju, kod drugih primjećujemo različiti set simptoma. Gubitak okusa i osjeta njuha ljeti se pokazao kao dobar pokaz”, dodao je Kolarić.

