EPIDEMIOLOG OTKRIO KAKVA NAS SEZONA GRIPE OČEKUJE I DODAO: ‘Uvedu li se kolektivni godišnji odmori, treba ići i zabrana putovanja’

‘Mislim da bi bile korisne i mjere kolektivnih godišnjih odmora, ali uz njih bi trebala ići i zabrana putovanja’

Epidemiolog Bernard Kaić rekao je za N1 da u zadnja dva mjeseca svatko ima mišljenje o tome trebaju li epidemiološke mjere biti strože te da on više neće sudjelovati u tim raspravama preko medija. “Zapravo bi bilo najbolje za mjere pitati Stožer, a bi li se čovjek priklonio jednima ili drugima, to nije bitno. Tu smo gdje jesmo i treba to riješiti”, rekao je Kaić.

“Mjere koje dovode smanjenju kretanja ljudi bile bi korisne, pa mislim da bi to bile i mjere kolektivnih godišnjih odmora, ali uz njih bi trebala ići i zabrana putovanja”, dodao je Kaić.

HOĆE LI UOČI BOŽIĆA PONOVNO UVESTI PROPUSNICE? Alemka Markotić otkrila što misli o druženju za blagdane i poslala poruku svima

Protivljenje cijepljenju

Kaić smatra da je antivakserski pokret dijelom posljedica i društvenih mreža. Kaže da zbog kontradiktornih informacija i nemogućnosti procjene kredibiliteta izvora ljudi budu zbunjeni i ne znaju što da misle. Međutim, dodaje, oni koji šire raspoloženje protiv cijepljenja nisu zbunjeni.

“Ima tu različitih motiva i razloga. Nekad je protivljenje cijepljenju dio ukupnog protivljenja institucijama zbog stila i životnog stava zbog teškog individualizma, a nekad se radi o tome da ne vide bolest, problem, pa im nije jasno zašto bi se cijepili. Kod cijepljenja u dječjoj dobi tih bolesti uopće nema, upravo zbog cijepljenja. Nekad je protivljenje moguće na etičkoj razini, jer cjepiva sadrže neke tvari koja su proizvedena na nekim tvarima koje smatraju neetičnim”, rekao je Kaić.

BOLNICE SU PUNE, OPSADNO STANJE JE TAMO SVAKODNEVNICA: ‘Imamo mlade ljude, ozbiljno bolesne, kojima se pogoršava nama pred očima…’

Vektorska i RNA cjepiva

Kaić je rekao da su neka cjepiva proizvedena na staničnim linijama koja potječu od pobačenih organizama, ali da su te stanične linije su proizvedene pedesetih i šezdesetih godina. Dodao je da se radi o vektorskim cjepivima.

“Obje vrste cjepiva koje ćemo dobiti su potpuno nove, jedna su RNA cjepiva, a druga su vektorska. Vektorska su proizvedena tako što je u adenovirus ubačen gen za proizvodnju proteina koronavirusa i primjenom cjepiva se imunološki odgovor na protein koronavirusa. Sve se vrti oko tog proteina i smatra se da će imunološki odgovor na taj protein stvoriti imunitet”, rekao je Kaić.

Objasnio je da ni jedna ni druga platforma za proizvodnju cjepiva nisu izmišljena zbog koronavirusa te da se koriste i više od 10 godina. “Nije za očekivati, poštivajući analogiju, da će osobama koje primaju biološku terapiju cjepivo naškoditi, ali može se očekivati slabije djelovanje”, objasnio je Kaić. Komentirajući rezultat istraživanja prema kojem oko 50 posto zdravstvenih radnika ne želi primiti cjepivo protiv covida-19, rekao je: “Bumo vidjeli. To su tek istraživanja.”

STIGLI SU PRVI REZULTATI ANKETE PO BOLNICAMA: Tek polovica liječnika želi se cijepiti protiv koronavirusa

Gdje je gripa?

Što se tiče pojave novog soja koronavirusa, Kaić je rekao da to nije ništa novo, jer se novi sojevi virusa stalno događaju. “Sve dok ti sojevi ne utječu na težinu kliničke slike i ne budu antigenski drugačiji od drugih, nema problema.”

Kada je u pitanju to da nema zabilježenih slučajeva gripe, Kaić je rekao da možda još nije krenula sezona na sjevernoj hemisferi. “Ne znam gdje je gripa. Ona je puno manje zarazna od koronavirusa”, rekao je Kaić. Dodao je da se zapravo ni ne očekuje intenzivna sezona gripe zbog mjera koje se provode.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.