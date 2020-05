EPIDEMIOLOG OBJASNIO ZAŠTO JE DISTANCA SMANJENA S 2 METRA NA METAR I POL: ‘Da se mene pita svadbe i klubove pustio bih zadnje’

Epidemiolog Bernard Kaić pojasnio je zašto je smanjena sigurna udaljenost između osoba te što bi on učinio da je član Nacionalnog stožera civilne zaštite

Ponovno obrat oko maturanata koji su u samoizolaciji. Nakon što im je poručeno da će moći polagati ispit pod maskom, pa onda da će se ipak o tome još raspravljati, danas ministrica obrazovanja Blaženka Divjak tvrdi kako na državnu maturu neće moći. Ministrica Divjak se pozvala na dokument Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Polagat će maturu na jesen, ali pritom, tvrdi Divjak, neće biti zakinuti.

Kakva su na kraju pravila za državnu maturu, ali i koji su idući epidemiološki koraci za Dnevnik Nove TV objasnio je Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako je kazao, u medijima je pročitao da djeca iz samoizolacije neće ići na maturu.

“Te se upute pišu zajedno s resornim ministarstvima. Ne pišemo ih mi sami. Prva je varijanta bila da neće biti dozvoljeno pisanje u samoizolaciji pa se mislilo kako će to biti veliki problem. Pripremili smo upute po kojima bi mogli izaći na pisanje mature jer je sve to moguće organizirati. Može se organizirati da oni sami u učionici polažu, moraju nositi masku, ulaze u školu na poseban ulaz, ukoliko on postoji, ili prije ili poslije ostalih učenika kako ne bi bilo miješanja, no bilo je to puno pravila. Trebalo je to iskoordinirati s MUP-om pa se zaključilo kako je nemoguće organizirati”, rekao je Kaić.

‘Metar i pol je sigurna udaljenost’

Za razmak, koji je najprije bio određen na dva metra, pa smanjen na metar i pol, Kaić kaže da je dva metra sigurnija udaljenost. “Ali kad smo počeli pisati u okviru ublažavanja mjera preporuke za obrte koji imaju malu kvadraturu i neizvedivo je držati razmak od dva metra, onda smo se priklonili mogućnosti od metar i pol da bude dovoljno sigurno. To je sigurna udaljenost”, dodao je.

Za preporuke o kupanju kaže kako će se tek vidjeti koliko će se ljudi moći pridržavati razmaka. “Udaljenost u moru i na cesti, tako je svejedno. Ako su ljudi dovoljno blizu, oni dijele svoje kapljice iz dišnog sustava”, kazao je Kaić.

Mogući utjecaji drugog i trećeg vala popuštanja mjera

Dodao je i kako povećanje broja sudionika na svadbenim svečanostima ovisi o dinamici daljnjeg popuštanja mjera. “Treba vidjeti kakav će učinak imati dosadašnja popuštanja mjera na epidemiološku situaciju. Ako ga ne bude, onda će stožer povećati broj sudionika na javnim okupljanjima. Svadbe su, da se mene pita, jedna od stvari koje bih među zadnjima pustio, kao i klubove”, objasnio je Kaić.

Iz dana u dan je sve veća šansa da se vidi ima li loših učinaka, navodi. “Prvo popuštanje od 27. travnja sigurno nije negativno utjecalo. Što će biti s drugim i trećim valom popuštanja mjera, to ćemo tek vidjeti”, zaključio je Kaić.

