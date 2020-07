EPIDEMIOLOG KRITIZIRAO MILANOVIĆA: ‘Nisam čuo da je netko umro od karijesa, dok je od koronavirusa umrlo više od pola milijuna ljudi’

Svakodnevni i sve veći porast broja novozaraženih osoba u Hrvatskoj zabrinuo je stručnjake koji predviđaju da bi uskoro moglo biti i više od 200 zaraženih dnevno, zbog čega kritiziraju usporedbu koronavirusa s karijesom koju je dao predsjednik Zoran Milanović

U subotu je u Hrvatskoj zabilježeno čak 140 novih slučajeva zaraze i jedna preminula osoba, što je rekordna brojka u jednom danu još od 25. veljače kada je prijavljen prvi slučaj u Lijepoj našoj. Nastavak je to konstantnog rast broja zaraženih; u srijedu smo imali 53 nova slučaja, dan kasnije broj se popeo na 91, dok je u petak bilo 116 novooboljelih. Posljednji rast broja zaraženih u četiri dana zabilježili smo krajem travnja, s time da se radilo o puno manjim brojkama. Naime, sada je gotovo trostruko više novozaraženih nego što ih je bilo do srijede.

Zbog toga je Nacionalni stožer civilne zaštite ograničio broj ljudi na događanjima u zatvorenom, za njih propisao epidemiološke mjere te uveo samoizolaciju za putnike iz trećih zemalja i obvezu nošenja maski u pojedinim javnim prostorima.

“Ideja je da moramo početi nalaziti precizne mjere koje će nam omogućiti da funkcionalno kontroliramo virus. Pritom nitko ne računa na novi veliki lockdown, već na sustavno korištenje zaštitne opreme te mudriji način održavanja kontakata među ljudima – kazao je Polašek i dodao da bi bio veliki uspjeh kada bismo u idućim tjednima uz pomoć mjera uspjeli izravnati krivulju rasta”, rekao je za Jutarnji Ozren Polašek, profesor na Katedri za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te član Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa Vlade RH.

Trebalo je krenuti dva tjedna ranije

Dodao je kako svi modeli koje su znanstvenici izradili sugeriraju rast broja novozaraženih osoba, ali nije sa stopostotnom sigurnošću mogao reći do koje razine. No, u svemu vidi dobru vijest, a to je manji upliv virusa u zdravstveni sustav.

“Puno je niža stopa hospitalizacije, kao i stopa pojave težih slučajeva. Nije, nažalost, nula jer i dalje imamo teške slučajeve bolesti, što nam je samo pokazatelj da se nikako ne smijemo opustiti”, rekao je Polašek.

Specijalist epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Branko Kolarić smatra da bi mogli imati i 200 novooboljelih osoba dnevno te ističe da smo zbog toga trebali krenti dva do tri tjedna ranije s uvođenjem strožih mjera.

“Pitanje je sada kako će se Vlada i Stožer postaviti u odnosu na rast broja novozaraženih. Dobra stvar je da se od ponedjeljka postepeno uvode mjere, no prosvjedi koji se događaju u Srbiji su možda jedan od razloga zašto se kod nas ne ide sa strožim mjerama – smatra prof. Kolarić, koji je isto tako član Vladinog znanstvenog savjeta za borbu protiv koronavirusa”, rekao je Kolarić i dodao kako već sad treba razmišljati o stanju u bolnicama i sigurnosti starije populacije.

Opustili se zbog politike

U Zagrebu je dva dana zaredom zabilježeno po 35 novih slučajeva, u Osječko-baranjskoj ih je jučer bilo 50, a virus se probio i u Dom za starije osobe u Umagu gdje je trenutno 12 oboljelih osoba. Sve se to događa nakon parlamentarnih izbora, zbog kojih su se, smatra Kolarić, svi previše opustili.

“Političari su se u vrijeme predizborne kampanje više bavili politikom i vjerujem da nije bilo izbora da bi se donosile drugačije, strože mjere”, istaknuo je i naglasio važnost uspostavljanja povjerenja među građanima te apeliranja na poštivanje mjera.

Predsjednik države Zoran Milanović je, pak, na jučerašnjem otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara rekao da “stvar mentalno izmiče kontroli” te da se s koronavirusom svi moramo naučiti živjeti i da ga što prije trebamo prihvatiti kao neku vrstu normalnosti. “Recimo, ne kao neku veliku bolest, nego kao karijes. To se izliječi”, poručio je Milanović i time navukao bijes stručnjaka.

“Jasna mi je konfuzija kojoj su građani izloženi kad se radi o novom koronavirusu, no nisam čuo da je netko umro od karijesa, dok je pak od koronavirusa umrlo više od pola milijuna ljudi”, uzvratio mu je epidemiolog Kolarić.

