EPIDEMIOLOG KOLARIĆ: ‘Raste broj ljudi koji imaju teške kliničke slike, kojima trebaju respiratori i koji umiru. To nije dobar znak’

Epidemiolog Branko Kolarić smatra kako sve veći broj zaraženih dodatno opterećuje bolničke sustave, ali se protivi uvođenju policijskog sata, iako je za uvođenje strožih mjera, o čemu bi, drži, trebalo bolje komunicirati s građanima

Epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić komentirao je za N1 epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje kako je na manje od 10.000 testiranih osoba zabilježeno više od 2700 novozaraženih, što daje 28 posto novih slučajeva te podiže stopu širenja zaraze R na 1,99 što znači da jedna zaražena osoba može prenijeti virus na još dvije.

“Ne mogu reći da me iznenađuje, ali zabrinjavajuće je. To je veliki porast novozaraženih i to znači još 130 do 250 ljudi koji će trebati bolničko liječenje. Broj zaraženih je u porastu već neko vrijeme i gotovo 30 posto zaraženih nije dobar znak. Raste broj ljudi koji imaju teške kliničke slike, kojima trebaju respiratori i koji umiru, što je i normalno s povećanjem ukupnog broja zaraženih”, smatra Kolarić.

‘Treba ljudima reći što će se dogoditi’

Očekuje i da bi se u Zagrebu tijekom dana moglo brojiti od 700 do 800 novozaraženih. Zbog toga je naglasio važnost komunikacije s građanima.

“Komunikacija je važna, a imamo dosta suprotnih poruka i trebali bismo jasnije poruke davati. Neizvjesnost izaziva dodatne negativne emocije i zato treba jasno reći što će biti s mjerama ako broj zaraženih bude dodatno rastao. Trebalo bi građanima reći koje mjere slijede nakon određenih brojki i trebamo iskomunicirati što će se dogoditi i što će se uvoditi, ali i koje će se mjere skidati, ako se situacija poboljša. Mislim da nećemo imati novih mjera još tjedan dana”, rekao je Kolarić.

Rekao je da je za strože mjere, ali ističe da nema potrebe za policijskim satom. “To bi bile mjere koje bi ograničili bliski kontakt koji nije nužan, sve ono što nije posao, škola ili kuća. Navijam uvijek za rad od kuće kad je moguće i gdje je moguće”, rekao je Kolarić na pitanje koje bi mjere on uveo.

‘Moramo znati gdje se zaraza događa’

Progovorio je i o novim antigenski testovima koji stižu u Hrvatsku. “Za nekog tko ima bolest, PCR test bi trebao to potvrditi, a antigenski testovi su dobri, jer su brzi i mogu se provoditi izvan laboratorija, recimo u domovima za starije osobe ili negdje gdje se radi probir”, pojasnio je Kolarić.

“Ako planiramo suziti širenje, moramo znati gdje se zaraza događa. Osnovne su mjere bilježenje zaraženih i njihovih kontakata. Imamo veliki broj zaraženih i izoliranih što je smanjilo kapacitete. Ne mislim da Hrvatska ide u smjeru kolektivnog imuniteta, jer nema dokaza da bi se to moglo postići. To se postiže kombinacijom cijepljenja, ali ni za jednu bolest ne znam da je nestala kolektivnim imunitetom. Ne znamo koliko traje imunost, kronične posljedice, niti radi li se o staničnoj ili tjelesnoj imunosti”, rekao je Kolarić te na kraju ponovno zaključio kako ga, unatoč broju ozdravljelih osoba, brine sve veći broj hospitaliziranih.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.