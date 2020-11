EPIDEMIOLOG KOLARIĆ POZDRAVLJA NAJAVE MINISTRA: ‘Sada je vrijeme za najstrože mjere koje Hrvatska može podnijeti, a evo i zašto’

‘Ako uvedemo mjere možemo brzo proći vrhunac i očekivati pad. Ako ih ne uvedemo, ne vjerujem da ćemo doći do brzog pada broja zaraženih’, kaže epidemiolog Branko Kolarić

Epidemiolog Branko Kolarić pozdravlja najavu ministra unutarnjih poslova i načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davora Božinovića, da će uskoro biti donesene još strože epidemiološke mjere. On smatra da će usprkos strožim mjerama priljev novozaraženih u bolnice biti velik i u sljedeća dva-tri tjedna.

“Zabrinut sam zbog situacije i pritiska na naše bolnice. Cilj nam je s ovim mjerama spriječiti da se takvi kapaciteti pune”, kazao je Kolarić za televiziju N1.

‘Ne preporučujem sada nikome nikakvo partijanje’

Kolarić je podsjetio da je on još prije mjesec dana tražio uvođenje strožih epidemioloških mjera.

“Mislim da bi bilo manje oboljelih da smo ih ranije uveli, ali pustimo sad to. Cjepivo samo što nije. U sljedeća dva ili tri mjeseca moramo što više smanjiti štetu od ove epidemije i sada je najbolje vrijeme za najstrože mjere koje Hrvatska može podnijeti”, smatra Kolarić.

Dodao je kako bi trebalo spriječiti svako nepotrebno okupljanje ljudi, a zadržavanje u zatvorenim javnim prostorima svesti na najmanju moguću mjeru.

“Treba tri do četiri dana da mjere zažive. Inkubacija bolesti traje oko dva tjedna, tako da u sljedeća dva tjedna možemo imati porast zaraženih, a da se danas nitko ne zarazi, a nakon toga još tjedan dana nakon čega možemo očekivati pad”, kazao je Kolarić dodavši kako sada ne preporučuje “nikakvo partijanje”.

‘Ako uvedemo mjere možemo brzo proći vrhunac’

Kazao je i da eksponencijalni rast broja novooboljelih po svojoj naravi ne može dugo trajati.

“Ako uvedemo mjere možemo brzo proći vrhunac i očekivati pad. Ako ih ne uvedemo, ne vjerujem da ćemo doći do brzog pada broja zaraženih. Mislim da će se s mjerama koje ćemo uvesti dogoditi jasan pad. To vidimo i po primjerima u Europskoj uniji. Rezultat se može vidjeti nakon tri do četiri tjedna, a onda možemo razgovarati o popuštanju. S puno oštrijim mjerama možemo zaustaviti epidemiju”, rekao je Kolarić gostujući na N1.

On smatra da će u sklopu novih, strožih mjera biti zatvorene i teretane jer se tamo okuplja velik broj ljudi. Cilj je, kaže, smanjiti broj ljudi koji dolaze u bolnicu. Rješenje pandemije vidi u cjepivu.

“Mislim da ima velik broj ljudi koji će se cijepiti, a onda ćemo se brinuti o ovima koji se ne žele cijepiti. Cjepivo je prvo specifično oružje koje će nas riješiti ovoga problema. Koje god cjepivo prvo bude, ja ću se njime cijepiti”, rekao je Kolarić.

‘Škole bi trebalo zatvoriti do Božića’

Njegov je stav da bi škole trebalo zatvoriti do Božića.

“Treba smanjiti broj ljudi u javnom prijevozu. To se može rješavati i nastavom online, kako bi se smanjio pritisak na javni prijevoz”, rekao je Kolarić.

Što se tiče određivanja samoizolacije, Kolarić smatra kako je važno da oni kojima je ta mjera određena doista i budu u samoizolaciji i da nemaju kontakt sa svojim ukućanima koliko je god to moguće.

“Epidemiolozi već sve teže hvataju kontakte. S obzirom na broj zaraženih, ne stignemo sve te kontakte efikasno obraditi, kao što smo radili ranije. Ako sada obradimo pedeset posto kontakata, to je puno”, rekao je Kolarić.

