Epidemiolog Branko Kolarić govorio je večeras za RTL o rezultatima istraživanja razine antitijela kod korisnika domova za starije šest mjeseci nakon što su primili drugu dozu cjepiva protiv koronavirusa.

"Istraživanje je provedeno na 120 korisnika jednog doma za starije, rezulate još prikupljamo, ali neki prvi preliminarni rezultati su da otprilike 30 posto više nema zaštitu, 20 posto ima nizak titar, a 50 posto ih ima solidnu zaštitu", otkrio je Kolarić.

Pri tome je naglasio da se rezultati istraživanja ne mogu preslikati na opću populaciju jer je provedeno na osobama koje su u dubokoj starosti. "Njihov prosjek godina je 82 godine. Rezultati za mlađe dobne skupine pokazuju da imunitet tamo sigurno nešto duže traje", dodao je.

Na pitanje koloiko duže traje, Kolarić je rekao da će o tome raspravljati i da se to prati. "Cjepivo postoji godinu dana i pratimo kohortu ljudi koji su se cijepili i pratimo do kad titar protutijela traje. Očekivano je bilo da će u starijih i imunokompromitiranih, imunost brže padati. Čini se da smo tu na granici od 6 mjeseci za osobe u dubokoj starosti", rekao je.

Rješenje za izlazak iz krize

Treća doza više nije upitna ni u Hrvatskoj, Izreal već najavljuje 4. dozu. Kolarić tvrdi da to ima smisla.

"Ima smisla, to nam je riješenje za izlazak iz ove krize. Bilo bi dobro da je svjetska populacija više cijepljena. U svijetu je potrošeno 5 milijardi doza cjepiva, cijepljeno je dvije milijarde ljudi. To je 27 posto stanovnika. Za neke druge bolesti imamo redovno cijepljenje, za gripu kao i za ovo, izgleda da imunost neće bit doživotna, nego ćemo se morati docijepljivati dok ne stavimo pod kontrolu epidemiju", objasnio je Kolarić te dodao da ne zna kada će to biti i da nas na jesen čeka dosta zaraženih.

"S obzirom da smo po procijepljenosti na samom dnu EU i sam novim varijantama virusa, nisam optimističan. Vjerujem da nas čeka još jedna teška jesen sa velikim brojem hospitaliziranih, nažalost", rekao je.

Bubrezi afričkog majmuna

Kolarić kaže da je ovo jedno od prvih istraživanja u svijetu koja se bave korisnicima domova za starije te je objasniokakve veze sa svime imaju bubrezi zelenog afričkog majmuna.

"Belgijanci su nešto slično objavili na 40 korisnika, mi imamo 120. Osim klasičnog testiranja serologije, radili smo i test neutralizacijskih protutijela. To se radi u laboratoriju koji ima razinu sigurnosti 3, gdje se uzgajaju živi virusi na stanicama koje potječu od bubrega zelenog afričkog majmuna. Imali smo i drugog majmuna, čimpanzu od čijeg virusa je napravljeno Oxfordskog cjepivo", dodao je.

Na komentar voditelja da je "šišmiš skrivio stvar, a majmun spašava stvar", Kolarić se složio: "Da, da, majmun spašava stvar".

Protivi se ukidanju svih mjera

Kolarić je mišljenja da su covid potvrde dobra stvar kao i da još nije vrijeme da se ukinu sve mjere u Hrvatskoj.

"S obzirom na epidemiološke pokazatelje, ja nisam za to. Ali razumijem i tu strategiju nekoga tko donosi odluke, ponudili smo cjepivo, ako se nećete cijepiti, nećemo mjere. No ja se bojim velikog broja zaraženih i to će odlučiti hoćemo li mjere postroživat. Mislim da ujesen još hoćemo", rekao je.