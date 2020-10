EPIDEMIOLOG KOLARIĆ IMA VAŽNU PORUKU ZA GRAĐANE: ‘Nadam se da ćemo do kraja godine imati još jedno oruđe za suzbijanje epidemije’

Upozorava da tehnološka mogućnost pružanja pomoći nije dostatna, ako nemamo ljudskih resursa

Epidemiolog Branko Kolarić komentirao je aktualnu situaciju s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj, a za N1 je otkrio što je predložio Stožeru vezano za nove mjere obrane protiv virusa.

“Za suzbijanje epidemije znamo te neke principe, izbjegavanje bliskog kontakta svakog koji nije nužan. Sada u RH i u Zagrebu bilježimo da su to nekakve privatne proslave, nekad su to okupljanja u barovima, na nekim terasama, gdje god smo blizu jedni drugih na manje od metar bez maske, imamo mogućnost prijenosa zaraze. U tom smislu se već govorilo o nekakvim obavezama maski na zatvorenom prostoru, a negdje i na otvorenom. Ja se isto zalažem za organizaciju posla gdje god je to moguće da se krene u rad od kuće jer ako možemo posao obaviti od kuće, imamo mogućnost organiziranja, zašto ne? Zašto se izlagati riziku od širenja epidemije i još stvar oko kontakata, ljudi ne žele ići u samoizolacije, to im je grozno, ali ljudi se zaraze i onda ih nakon 3-4 dana kontaktiramo i to što netko zataji kontakt, imat ćemo samo veći broj zaraženih tako da mi u konačnici za te kontakte saznamo retrogradno”, objasnio je Kolarić.

Okupljanja su rizična

Potvrdio je riječi Stožera vezano za okupljanja kao jednog od glavnih razloga povećanja broja oboljelih. “Mislim da trebamo sami biti svjesni toga da je organizacija proslava u zatvorenom prostoru rizik za širenje epidemije. Što se tiče odluka i mjera Stožera, ja ih ne bi prejudicirao, nisam član Stožera, ali kad razgovaram s ljudima pa me pitaju da li da organiziraju nešto, pa ja im kažem nemoj- ako ne moraš, ako nije nužno”, kazao je epidemiolog.

Upozorava da tehnološka mogućnost pružanja pomoći nije dostatna, ako nemamo ljudskih resursa. “Nije samo imati tehnološku mogućnost pružanja pomoći jer dio ljudi, sad sam se čuo s češkim kolegama, jako puno liječnika i sestara je u samoizolaciji i zaraženih, a onda kad vam nema tko raditi, onda badava imate opremu, krevete, respiratore”, upozorio je.

‘Treba uvesti brze antigenske testove’

Na pitanje koliko Hrvatska ima kapaciteta za dnevna testiranja, kaže kako je to oko šest do sedam tisuća. “A ovisno o broju zaraženih, ako imamo više zaraženih, onda ćemo trebati povećati kapacitete. A ja nekako preporučam da pokušamo uvesti ove brze antigenske testove, da njih malo validiramo. Oni jesu nešto niže osjetljivi od PCR metode, ali ih se može raditi npr. u domovima za starije na licu mjesta, može se brzo dobiti rezultat. A kad imamo veći broj zaraženih, onda i ta manja osjetljivost nam nije toliki problem”, kaže Kolarić.

‘Naviknite se na mjere’

Ima i poruku za građane. “Poruka građanima je – s ovim ćemo biti ovu jesen i zimu. Ako negiramo problem, nećemo si pomoći. Naviknuti se na distancu, na nošenje maski kao odjevnog predmeta, a u jesen i zimu ja se nadam da ćemo imati do kraja godine imati registrirano cjepivo pa ćemo imati još jedno oruđe za suzbijanje epidemije”, zaključio je Kolarić za N1.