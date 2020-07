EPIDEMIOLOG KAIĆ: ‘Turisti nisu problem, treba zabraniti vjenčanja, klubove, sportske manifestacije…’

‘Maske se moraju nositi i ja apeliram na ljude da ih nose’, kaže epidemiolog Kaić

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), dr. Bernard Kaić, tvrdi kako dolazak turista nije problem, koliko su to vjenčanja, noćni klubovi, sportske manifestacije.

“S epidemiološkog stajališta bilo bi ispravno kada bi se, naravno privremeno, zabranile svadbe, rad noćnih klubova u zatvorenom prostoru i prisustva navijača na sportskim manifestacijama.

Naime, okupljanje velikog broja ljudi u takvim prigodama izrazito pogoduje širenju koronavirusa, a mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to širenje spriječili. Hrvatska javnost ne smije zaboraviti da je prvi hrvatski slučaj zaraze koronavirusom, kod mladića u Zagrebu, evidentiran nakon njegova povratka s nogometne utakmice u Milanu”, kazao je Kaić za Slobodnu Dalmaciju.

‘Virus nije oslabio’

On kaže kako je HZJZ jasno propisao da popunjenost sportskog objekta ne smije biti veća od 20 do 25 posto ukupnog kapaciteta i da na svakom trećem sjedalu mogu sjediti gledatelji, kako bi se poštivala fizička distanca među njima. No to najčešće nije provedivo u djelo.

On je uvjeren da ćemo, ako se ne ograniče okupljanja ljudi, gledati daljni porast zaraženih u RH. “Dolazak turista i nije toliko problematičan. Kada turist uđe u RH, on odlazi u svoje turističko odredište i tamo se kupa, sunča ili šeta, odnosno na otvorenom je prostoru. Međutim, ode li taj turist u noćni klub, koji se nalazi u zatvorenom prostoru i u kojemu nitko ne nosi zaštitnu maskicu, situacija postaje opasnija i može doći do širenja virusa, jer nitko ne zna tko je u tom zatvorenom prostoru zaražen, a tko nije”, kaže Kaić.

On smatra da virus nije oslabio. “Da je virus oslabio ne bi u ovolikoj mjeri ljudi u Srbiji umirali. Virus nije oslabio, ali postoje neke naznake da su simptomi slabiji jer se ovo zadnje vrijeme više inficiraju mladi ljudi, koji imaju bolji imunološki sustav i koji više izlaze vani od onih starijih, čiji je imunološki sustav slabiji.

Jedino Šveđani pišu da se kod njih i kod starijih osoba pojavljuje nešto manje komplikacija. Ipak, svakako moramo i dalje činiti sve što možemo da bismo smanjili rizik prijenosa zaraze”, smatra.

‘Maske se moraju nositi’

Na građane apelira da nose maske. “One se moraju nositi i ja apeliram na ljude da ih nose. One u svakom slučaju smanjuju rizik zaraze. Ako ljudi na sastancima, u zatvorenom prostoru nose zaštitne maskice, rizik od zaraze i dalje postoji, ali je on puno manji negoli da maskice ne nose. U principu na takvim sastancima nema oboljelih, a da se ne nose maske netko bi se definitivno zarazio. Potencijalno zaražena osoba, ako ima maskicu, puno manje izbacuje kapljice, a maskice štite i zdravu osobu”, kaže Kaić.

On kaže kako je za nas puno opasna naša unutarnja transmisija, a ne zaraženi turisti. Na pitanje što nam donosi jesen, odgovorio je da očekuje veći broj oboljelih.

“Ipak, zaista nitko u ovom trenutku to sa sigurnošću ne može reći. I dolaskom ljeta i toplijeg vremena smo očekivali manje virusa, a neki čak i njegov nestanak, a evo vidimo da je on i dalje tu među nama i da se širi.

Pozitivne ljude izoliramo, njihove kontakte stavljamo u samoizolaciju, ali istovremeno ima veliki broj ljudi za koje ne znamo da su zaraženi, koji žive i rade među nama, pa se zbog svega toga moramo svi skupa pridržavati propisanih mjera i nošenja zaštitnih maskica”, zaključio je Kaić.

